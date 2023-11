Gaza: Přežila po půlhodinové resuscitaci. Celá její rodina byla ale zabita

3. 11. 2023

čas čtení 3 minuty





Foto: Osmnáctiměsíční Sophia byla vytažena z trosek a oživena po půlhodinové resuscitaci, ale celá její rodina je mrtvá



Moderátor Channel 4 News z Jeruzaléma, 2. 11. 2023, 19 hodin: Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že jeho jednotky na vrcholu bojů v Gaze prošly předměstím svého hlavního cíle, městem Gaza. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že za poslední tři a půl týdne zde bylo zabito již více než 9000 lidí. Na hraničním přechodu Rafáh do Egypta bylo povoleno opustit dalších 400 lidí, informuje náš zpravodaj pro zahraniční věci Paraic O'Brien a varování, jsou tam znepokojivé záběry:







Reportér: V posledních několika hodinách Benjamin Netanjahu oznámil, že izraelské jednotky jsou v uvozovkách na vrcholu bitvy ve své pozemní ofenzivě v Gaze, přesouvají se mimo předměstí a do centra města Gazy na severu pásma. Po boku vojáků vojenské policie v centru Izraele řekl, že dosahují cituji impozantního pokroku a že je nic nezastaví. Přiznal také, že od začátku pozemní operace bylo zabito již 19 izraelských vojáků, což jsou, cituji, bolestné ztráty. V souvislosti s tím dnes IDF zveřejnily tento záběr, na němž velí jednotkám na příjezdu do města Gazy. Od vražedného útoku Hamásu ze 7. října uplynul již téměř měsíc a izraelská armáda postupuje do centra města Gazy nejméně z pěti různých směrů.





























Čtvrť Jabalia. Tohle tam pro nás bylo natočeno včera večer. Tato uprchlická osada byla za posledních 48 hodin dvakrát terčem útoku. Byly zde zabity stovky lidí. Ministerstvo zdravotnictví Gazy nyní uvádí, že v pásmu bylo zabito více než 9000 lidí, z toho téměř polovina mladších 18 let. Sophia je jeden a půl roku vytažena z trosek, ale přežila. Přivezli ji do nemocnice Kamal Adwan a po 30 minutách resuscitace ji oživili. Lékaři, se kterými jsme dnes v nemocnici mluvili, nám řekli, že všichni její nejbližší příbuzní zahynuli včera večer na severu Izraele.





Rakety vypálené Hizballáhem z Libanonu dopadaly do míst, jako je toto, z velké části evakuované izraelské město. Spolu s touto upoutávkou ve stylu kina, preambulí k zítřejšímu projevu vůdce Hizballáhu, Hasana Nasralláha, region se zatajeným dechem očekává, co bude tento projev znamenat z hlediska nákazy konfliktu.





Na jihu pásma Gazy, na přechodu Rafáh do Egypta, dnes byrokratická překážka, která přináší úlevu i bolest. Druhý den, kdy se suchá administrativa spojená s razítkováním pasů setkává se slzami zlomeného srdce a útěku.





Egypt, Izrael a Hamás se zatím dohodly, že propustí několik stovek lidí, převážně cizinců nebo Palestinců s dvojím občanstvím, spolu s hrstkou těžce zraněných, šťastlivců na seznamech kontrolovaných podle pasů. Lidi tzv. VIP, kteří přežijí. Většinu na seznamu zatím tvoří občané USA, 400 z nich má dnes schválený odjezd.





Reportér: Na dnešním seznamu je také hrstka z 200 britských státních příslušníků střediska, kteří uvízli v Gaze. Pak jsou tu všichni ostatní.









V Gaze je více než 2 miliony lidí, i když stále uvízli uvnitř Gazy. Jako tento mladý chlapec v Džabalíji. Co ještě uvidí jeho oči v následujících dnech a týdnech?

0

219

"Nejsem nadšená ani z toho, že odcházíme, protože máme tolik lidí, které máme rádi a na kterých nám záleží. Takže teď jsem mezi ledem a ohněm. Nevím, jestli se někdy budu moci setkat s rodinou, kterou jsem zanechala za sebou nebo s přáteli. Lidé umírají. Všichni umírají."