Tusk musí počkat, PiS dostala první šanci sestavit polskou vládu

7. 11. 2023

Strana Právo a spravedlnost získala v minulých volbách nejvíce hlasů, ale všechny ostatní strany spolupráci s ní vyloučily



Donald Tusk, který minulý měsíc vyhlásil vítězství v polských parlamentních volbách, si bude muset počkat několik týdnů, než bude mít možnost sestavit vládu poté, co prezident Andrzej Duda prohlásil, že první šanci nabídne vládní straně Právo a spravedlnost (PiS).

PiS, nacionalistická a populistická strana, která v Polsku vládla posledních osm let, získala ve volbách nejvíce hlasů ze všech stran, ale zdaleka nedosáhla na většinu křesel v parlamentu. Všechny ostatní strany vyloučily, že by s nÍvstoupily do koalice, a PiS tak zůstává bez zjevné cesty k udržení moci.



Široká koalice opozičních sil, z nichž největší vede Tusk, bývalý premiér a předseda Evropské rady, prohlásila, že je připravena a ochotna vytvořit vládu.



Podle ústavy však prezident vybírá, kdo dostane první šanci na vytvoření koalice. Duda, který je dlouhodobě spřízněn s PiS, si s rozhodnutím dává na čas, což mnozí považují za ztrátu času.



V pondělí večer Duda v televizním projevu uvedl, že vedl konzultace s PiS i Tuskovou Občanskou koalicí a obě strany prohlásily, že jsou přesvědčeny o možnosti sestavit vládu.



"Oba - jak představitelé PiS, která ve volbách dosáhla nejlepšího výsledku, tak Občanské koalice, která se umístila na druhém místě - představili své kandidáty na premiéra a vyjádřili vůli sestavit vládu," řekl Duda.



"Proto jsem se rozhodl pokračovat v dobré parlamentní tradici, podle níž možnost sestavit vládu dostává vítězná strana."



Duda navrhl jako svého kandidáta premiéra za PiS Mateusze Morawieckého. Až se Sejm, dolní komora polského parlamentu, příští pondělí znovu sejde, bude mít Morawiecki dva týdny na to, aby se pokusil vytvořit funkční většinu. Představitelé PiS tvrdí, že stále mají šanci vytvořit koalici.



"Šance, že vytvoříme parlamentní většinu, je velmi malá, ale to neznamená, že je nulová," řekl v pondělí náměstek ministra zahraničí Paweł Jabłoński.



Za předpokladu, že Morawiecki většinu nenajde, bude moci Sejm po dvou týdnech nominovat vlastního kandidáta. Tím se pravděpodobně stane Tusk, který by pak vedl široké uskupení opozičních sil, včetně Občanské koalice, středopravicové Třetí cesty a levicové Levice.



V uplynulých týdnech se Tusk a další politikové scházeli, aby vyjednali širokou koaliční dohodu a rozdělili si ministerstva a další klíčové posty.



"Koalice je dokončena do všech detailů a doufám, že ji vyslechne i prezident," řekl Tusk v pondělí před Dudovým oznámením.



Duda prohlásil, že pokud se Morawieckému nepodaří sestavit vládu a parlament vybere vlastního kandidáta na premiéra, bude tento proces respektovat.



"Pokud mise představitele Práva a spravedlnosti selže, pak v dalším kroku Sejm vybere kandidáta na premiéra a já ho okamžitě jmenuji do této funkce. Budou dodržena všechna ústavní pravidla a lhůty," řekl.



Volby, které se konaly 15. října, následovaly po ostré a tvrdé kampani, v níž PiS usilovala o získání třetího funkčního období. PiS mísila zvýšené sociální výdaje s pravicovou, populistickou rétorikou, útočila na migranty a LGBT a zpřísňovala již tak restriktivní polské zákony o potratech.



Předseda PiS Jarosław Kaczyński během kampaně označil Tuska za "zosobnění zla" a naznačil, že je zrádce. Tusk zase prohlásil, že volby jsou poslední šancí na záchranu demokracie v Polsku, a slíbil právní postih pro ty, kteří se v letech vlády PiS dopustili zneužití úřadu.





Tusk prohlásil, že mezi jeho priority při výkonu moci bude patřit odpolitizování klíčových státních institucí, které byly ovládnuty věrnými PiS. Jeho manévrovací prostor však bude omezen Dudou, který bude ve funkci do roku 2025 a má právo veta nad jakýmikoliv právními iniciativami, a rozsahem jeho vlastní koalice. Některé konzervativnější složky koalice již prohlásily, že nepodpoří legalizaci potratů do 12 týdnů, což byl jeden z Tuskových předvolebních slibů.







