Válka mezi Izraelem a Hamásem: Bílý dům: Izrael zahájí každodenní čtyřhodinové přestávky v bojích na severu Gazy

9. 11. 2023

čas čtení 19 minut

- - Mezinárodní červený kříž dočasně přerušil doprovod pacientů poté, co se jeho konvoj nákladních aut dostal do palby v Gaze, informovala agentura Reuters.



William Schomburg, vedoucí kanceláře organizace v Gaze, označil incident v komentáři pro agenturu Reuters za "hluboce znepokojující".



"Předevčírem se [Mezinárodní výbor Červeného kříže] (MVČK) stal terčem útoku, a to je nepřijatelné," řekl Schomburg.



Schomburg agentuře Reuters potvrdil, že organizace ve středu pozastavila doprovody pacientů, ale od té doby opět začala vozit pacienty na hraniční přechod do Egypta.



Na otázku, zda má MVČK uprostřed bojů v Gaze nějaké oběti, Schomburg agentuře Reuters sdělil, že jeden z kolegů MVČK je již několik týdnů nezvěstný, ale blíže to neupřesnil.



- Izrael začne v severním pásmu Gazy každý den zavádět čtyřhodinové přestávky v bojích, uvedl Bílý dům.



Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby uvedl, že oznámení bude učiněno tři hodiny předem. Dodal, že:



"Izraelci nám sdělili, že po dobu trvání pauzy nebudou v těchto oblastech probíhat žádné vojenské operace a že tento proces začíná dnes.

- Joe Biden novinářům řekl, že požádal Izrael o třídenní pauzu v Gaze a o pauzu mnohem delší, aby dostal ven rukojmí zadržovaná Hamásem, uvedla agentura Reuters.

Amerického prezidenta se jeden z reportérů zeptal, zda je "frustrovaný" Benjaminem Netanjahuem. Zde je jeho odpověď: "Trvá to trochu déle, než jsem doufal."



Reporter: “Mr. President, are you frustrated with Prime Minister Netanyahu that he has not listened more to some of the things you have asked him to do?”



President Biden: “It’s taking a little longer than I hoped.” pic.twitter.com/alFSJqLXA3 — The Recount (@therecount) November 9, 2023 Bílý dům říká, že každodenní pauzy jsou "významnými prvními kroky"; USA "nechce" příměří. Amerického prezidenta se jeden z reportérů zeptal, zda je "frustrovaný" Benjaminem Netanjahuem. Zde je jeho odpověď: "Trvá to trochu déle, než jsem doufal."Bílý dům říká, že každodenní pauzy jsou "významnými prvními kroky"; USA "nechce" příměří.

- Netanjahu odmítl dohodu o příměří za rukojmí v Gaze



Izraelský premiér prý na počátku jednání návrh odmítl a nadále zastával tvrdý postoj.



Podle zdrojů obeznámených s jednáním Benjamin Netanjahu odmítl dohodu o pětidenním příměří s palestinskými militantními skupinami v Gaze výměnou za propuštění některých rukojmích zadržovaných na tomto území na počátku války.



Zdroje uvedly, že izraelský premiér tuto dohodu při jednáních krátce poté, co bojovníci Hamásu 7. října uskutečnili bezprecedentní vpád na izraelské území, při němž zahynulo odhadem 1 400 lidí, přímo odmítl.



Zdroje uvedly, že izraelský premiér tuto dohodu při jednáních krátce poté, co bojovníci Hamásu 7. října uskutečnili bezprecedentní vpád na izraelské území, při němž zahynulo odhadem 1 400 lidí, přímo odmítl.

Jednání byla obnovena po zahájení izraelské pozemní ofenzívy 27. října, ale tytéž zdroje uvedly, že Netanjahu nadále zastával tvrdý postoj k návrhům zahrnujícím různě dlouhé příměří výměnou za různý počet rukojmích.

- Ministři zahraničí Íránu a Kataru spolu telefonicky hovořili o situaci v Gaze včetně iniciativ o možném příměří.



Íránský ministr zahraničí uvedl: "Se zintenzivněním války proti civilistům v Gaze se nyní rozšíření rozsahu války stalo nevyhnutelným."



- Americké ministerstvo zahraničí ve čtvrtek potvrdilo, že budou zřízeny dva humanitární koridory, kterými budou moci civilisté opustit nepřátelské oblasti na severu Gazy, uvedla agentura Reuters.



Zástupce mluvčího ministerstva zahraničí Vedant Patel v oznámení novinářům uvedl, že je velmi důležité, aby humanitární zásoby a pomoc směřovaly do oblastí, kam se lidé přesouvají.





Patel dodal, že přechod Rafáh byl ve čtvrtek otevřen pro vjezd kamionů s humanitární pomocí do Gazy a pro odjezd cizinců.

Přesto byla nápadně posílená bezpečnostní služba jedním ze znamení, že na Kolumbijské univerzitě není vše v pořádku. Od minulého měsíce, kdy začala válka mezi Izraelem a Hamásem, se na univerzitě rozhořely ostré debaty o konfliktu a o reakci Spojených států, studenti se střetávali ve vzájemných prohlášeních, na shromážděních a občas došlo i k fyzickým střetům. Zapojily se do nich také stovky profesorů.





Dodal, že Itálie rovněž pracuje na vyslání polní nemocnice do Gazy.





Downing Street uvedla, že článek nebyl schválen, což se jeví jako porušení ministerského kodexu. Má se za to, že článek byl zaslán do Downing Street a že v něm byly požadovány zásadní změny, které nebyly provedeny.





- Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v Paříži pořádá mezinárodní humanitární konferenci o Gaze. Macron prohlásil: "musíme usilovat o příměří".







David Barnea, šéf izraelské zpravodajské služby Mossad, ředitel CIA William Burns a katarský premiér šejk Mohammed bin Abdulrahman al-Thani se sešli poté, co se katarští zprostředkovatelé ve středu večer setkali s představiteli politické kanceláře Hamásu a projednali možné parametry dohody. Jeden z amerických představitelů sdělil tiskové agentuře, že "došlo k setkání" mezi Burnsem, Barneou a katarským premiérem, ale odmítl poskytnout další podrobnosti. Součástí rozhovorů byla také diskuse o povolení dovozu humanitárních pohonných hmot do Gazy, uvedl zdroj. V reakci na "bezprecedentní devastaci" v Gaze a "rostoucí potřeby" na Západním břehu Jordánu vyhlásila agentura výzvu požadující 481 milionů dolarů. Generální komisař UNRWA Philippe Lazzarini ve svém prohlášení uvedl: "UNRWA žádá o pomoc: Měsíc po tvrdém obléhání a brutální válce jsou humanitární potřeby v pásmu Gazy obrovské. Rostou každou hodinou.Uvedl, že schopnosti agentury jsou "napjaté až k hranicím možností" a že truchlí za 99 zaměstnanců UNRWA, kteří byli v Gaze zabiti od 7. října.Téměř polovina domů v Gaze byla údajně zničena nebo poškozena v důsledku neúnavného izraelského bombardování, což vystavuje veškeré obyvatelstvo kolektivnímu trestu, uvedla UNRWA.I když se v posledních dnech do Gazy dostává zvýšený počet nákladních automobilů s pomocí, potraviny, voda a základní věci pro přežití se do Gazy dostávají "jen zřídka", uvedla organizace. Agentura uvedla, že:Přibližně 70 procent lidí bylo nuceno opustit své domovy. Z toho více než 720 000 lidí se nachází ve 150 přístřešcích UNRWA v celém pásmu Gazy. Podmínky v těchto přístřešcích jsou otřesné; stovky lidí se dělí o jednu toaletu a sprchu.Lazzarini, který pásmo Gazy navštívil na začátku tohoto měsíce, znovu vyzval k humanitárnímu příměří a zvýšení přísunu humanitární pomoci.Specializované organizace jako Community Security Trust a Tell Mama uvádějí, že od útoků ze 7. října a izraelské invaze do Gazy zaznamenávají velký nárůst hlášení o antisemitismu a islamofobii, která se týkají škol a žáků.V jednom případě byla policie přivolána na dívčí střední školu Woodford County, gymnázium v londýnské čtvrti Redbridge, poté, co byly v pátek na toaletě nalezeny islamofobní graffiti. Podle obrázků zveřejněných na sociálních sítích bylo na graffiti napsáno: "Smrt Gaze, smrt Arabům, smrt muslimům".Zara Mohammedová, generální tajemnice Muslimské rady Velké Británie, uvedla:Probíhající válka v palestinské Gaze má vážný dopad na komunity zde v Británii. Rozdělující politická rétorika podněcuje islamofobii a protiarabský rasismus a vede k napadání britských muslimů a podkopávání palestinské věci.Je znepokojující, že mladý člověk je naplněn takovou nenávistí. Školy a vysoké školy by měly být inkluzivním a bezpečným místem pro všechny naše mladé lidi.Hraniční přechod Rafáh mezi Gazou a Egyptem byl ve čtvrtek otevřen, aby umožnil evakuaci zraněných Palestinců vyžadujících nemocniční ošetření a držitelů zahraničních pasů poté, co byl na jeden den přerušen.Několik desítek držitelů zahraničních pasů a závislých osob spolu s dvanácti lékařskými evakuovanými osobami mohlo ve čtvrtek překročit hranici, informovala agentura Reuters s odvoláním na egyptské bezpečnostní a zdravotnické zdroje.Omezená evakuace přes přechod byla obnovena poté, co byl ve středu uzavřen kvůli tomu, co americké ministerstvo zahraničí označilo za blíže nespecifikovanou "bezpečnostní okolnost".Podle agentury Reuters byl přechod Rafáh 1. listopadu otevřen pro přibližně 7 000 držitelů zahraničních pasů, dvojích státních příslušníků a jejich závislých osob, jakož i pro omezený počet osob, které potřebují naléhavé lékařské ošetření.Situace je vyhrocená a nevykazuje žádné známky zmírnění: Devatenáctiletý mladík byl obviněn z trestného činu z nenávisti poté, co údajně zmlátil holí studenta, který vyvěsil plakát s izraelským rukojmím drženým Hamásem; na toaletách byl nalezen nakreslený hákový kříž; studenti, kteří měli na sobě keffiyeh nebo hidžáb, byli údajně obtěžováni; a nejmenovaný administrativní pracovník Kolumbijské univerzity řekl reportérovi univerzitního rádia během shromáždění, že doufá, že propalestinští demonstranti "zemřou".Akci zorganizoval kolektiv 30 palestinských spolků z univerzit po celém Spojeném království. Vydaly společné prohlášení, v němž se uvádí: "Nepřátelské prostředí, které je podporováno správci univerzit, fakticky zakazuje Palestincům jejich právo veřejně truchlit nad katastrofou, která postihla jejich lid v Gaze."Dodali, že:Palestinci jsou na univerzitních kampusech nuceni skrývat svou identitu, správci zakazují jejich národní vlajky a blokují akce, na nichž mohou dokonce truchlit za své mrtvé. V údajných baštách svobody projevu a intelektuální výměny názorů dochází k mrazivému omezování projevu Palestinců a propalestinských hlasů.Studenti odešli ze svých hodin, seminářů a přednášek a vyzvali své instituce, aby požadovaly okamžité zastavení palby.Na LSE se k této akci připojilo více než 100 studentů. V pátek se chystá odejít dalších 13 univerzit.Loď námořnictva Vulcano, která má na palubě 30 zdravotníků a je vybavena operačními sály, míří nejprve na Kypr, uvedla agentura AFP.Loď by měla dorazit "během několika dní, pokud to počasí dovolí", uvedla agentura s odvoláním na mluvčího italského ministerstva obrany, který nepotvrdil, jak blízko se loď dostane ke Gaze.Italský ministr zahraničí Antonio Tajani novinářům řekl, že loď bude "co nejrychleji mimo vody Gazy, připravena přijmout a postarat se o zraněné civilisty".Ve středu italský ministr obrany Guido Crosetto uvedl, že nemocniční loď vyplouvá ze západoitalského přístavu Civitavecchia se 170 zaměstnanci, včetně 30 osob vyškolených pro lékařské pohotovostní situace.V článku pro deník Times Bravermanová obvinila policisty, že údajně zaujímají "neobjektivně vstřícný" postoj při jednání s propalestinskými demonstranty před plánovaným propalestinským pochodem na v sobotu 11. 11. na Den příměří.Nickie Aikenová, místopředsedkyně toryů a poslankyně za volební obvod v centrálním Londýně, do něhož patří i Cenotaph, uvedla, že výroky Bravermanové jsou nebezpečné. Neil Basu, bývalý nejvyšší britský protiteroristický důstojník, který loni odešel do důchodu jako asistent komisaře Metropolitní policie, řekl, že Bravermanová podporujekrajní pravici a měla by být propuštěna.K propuštění Bravermanové vyzvali také labouristé, Skotská národní strana a liberálnía demokraté. Předseda labouristů Keir Starmer prohlásil, že Bravermanová se "vymkl kontrole" a rozdmýchává konflikty.uvedla mezinárodní charitativní organizace.Riham Jafari, koordinátorka pro propagaci a komunikaci organizace ActionAid Palestine, ve svém prohlášení uvedla:Jaký smysl má čtyřhodinová přestávka, kdy se ráno komunitám rozdá chléb a odpoledne se bombarduje?K čemu je krátké přerušení bojů, když nemocniční oddělení leží v troskách a silnice, po kterých se dodávají léky a potraviny, jsou zničené?Organizace ActionAid vyzvala k trvalému příměří, aby pomohla těm, jejichž životy "visí na vlásku". V prohlášení se dále uvádí:Přestože humanitární pauza může poskytnout krátký oddech na několik dní, není to ani zdaleka dost času na nápravu škod v gazanských komunitách, jejich domovech a životech.Vojenské křídlo palestinského Islámského džihádu, brigády al-Kuds, uvedlo, že je připraveno propustit dva rukojmí zadržované v Gaze, pokud to podmínky na místě dovolí.Mluvčí brigád al-Kuds uvedl, že jsou připraveny propustit dva izraelské rukojmí - ženu a chlapce - z humanitárních a zdravotních důvodů.Uvedl, že iniciativa se uskuteční, jakmile budou splněna opatření.Palestinské ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo počet obětí po náletech izraelských sil na okupovaném Západním břehu Jordánu.Uvádí, že 15 Palestinců bylo zabito a nejméně 20 dalších bylo zraněno po náletu izraelských sil na město Jenin a uprchlický tábor a v dalších palestinských městech.Izraelská armáda uvedla, že v Jeninu provádí protiteroristické razie, a neposkytla žádné další podrobnosti.Podle údajů palestinského ministerstva zdravotnictví bylo od 7. října na Západním břehu Jordánu zabito nejméně 178 Palestinců.uvedl jeho prezident Isaac Herzog a odmítl zprávy o chystané dohodě.V rozhovoru pro televizi NBC News ve čtvrtek Herzog uvedl, že na stole není žádná dohoda, která by zajistila svobodu rukojmích zajatých 7. října. Řekl:Herzog prohlásil, že ze strany Hamásu neexistuje žádný skutečný návrh, který by byl v této věci realizovatelný. Zatímco existuje mnoho a mnoho lidí, kteří jsou třetími stranami, kteří posílají optimistické zprávy do zpravodajství, já říkám na rovinu: podle mých znalostí doposud neexistuje žádná skutečně podstatná informace, která by ukazovala na to, že je na stole nějaká reálná nabídka jakéhokoli postupu.Jeho komentáře přišly uprostřed zpráv, že Izrael zvažuje návrh předložený Egyptem a Katarem na humanitární pauzu výměnou za propuštění rukojmích.Zdroj agentury AFP ve středu uvedl, že Katar zprostředkovává jednání mezi Izraelem a Hamásem o možném propuštění 10-15 rukojmích držených v Gaze výměnou za humanitární přestávku v bojích. Jiný zdroj uvedl, že probíhají rozhovory o propuštění tuctu rukojmích, včetně šesti Američanů, výměnou za třídenní příměří.Herzog v rozhovoru pro NBC uvedl, že Izrael má "tisíce" úředníků, kteří se zabývají otázkou rukojmích, a že "pracuje jak na vojenské frontě, tak na všech ostatních frontách, aby je přivedl zpět domů"."Molotovovy koktejly házené na synagogy, děsivé výhrůžky násilím, útoky na židovské podniky, nenávistné útoky na židovské školky," řekl ve středu Trudeau.To musí přestat. To je něco, co je v Kanadě nepřijatelné, tečka.Vyjádřil také politování nad "nepřijatelným" nárůstem islamofobie, a to i "vůči Palestincům, vůči komukoli, kdo mává palestinskou vlajkou".Válka mezi Izraelem a Hamásem Kanadu ostře rozdělila a stále více obyvatel volá po příměří v konfliktu, který si vyžádal více než 10 000 mrtvých.Začátkem tohoto týdne byly před synagogou a centrem židovské obce nalezeny zbytky dvou molotovových koktejlů. Montrealská policie uvedla, že ve městě zaznamenala nárůst antisemitských trestných činů z nenávisti a také trestných činů proti muslimům.V Torontu, které má největší židovskou a muslimskou populaci v Kanadě, varoval šéf městské policie před "velmi výrazným nárůstem" zločinů z nenávisti. Po většinu října bylo hlášení více než dvojnásobné ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.Ve městě Surrey v Britské Kolumbii házel muž na dům rabína vejce a na budovu nakreslil hákový kříž. V Ottawě byly dveře mešity potřísněny výkaly."Kanaďané se nyní bojí ve vlastních ulicích. Musíme se ujistit, že Kanaďané dělají to, co umíme nejlépe, tedy naslouchat svým sousedům, chápat a uznávat bolest našich sousedů, i když může být ve své příčině diametrálně odlišná od stejné bolesti, kterou cítíme my," řekl Trudeau.Zapomeňte na situaci na světové scéně - tady doma musíme být vzorem, jak to zvládneme. To je zodpovědnost každého jednoho Kanaďana, aby viděl, jak si navzájem uvědomujeme svou bolest a strach, a posunul se dál.