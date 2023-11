Rozhovor Britských listů 633. Češi nechápou, že zásadním izraelským postojem je kritizovat Izrael

3. 11. 2023

čas čtení < 1 minuta









"Je absurdní, že mnoho lidí v ČR, kteří by nikdy nechtěli slyšet nic pozitivního o prezidentu Zemanovi nebo o ultrakonzervativním politikovi Okamurovi, nebo nenávidí zkorumpovaného politika Babiše, podporuje Netanjahua, který představuje všechny tyto rysy."





"Skutečný přítel varuje Izrael, že jeho nynější politika je sebedestruktivní."





"Židé v českém prostoru by chtěli vytvářet civilizaci, která by byla jiná, byla by heterogenní. Takový prostor v českém národním sebechápání zatím neexistuje."





O postojích velké části Čechů ke konfliktu Izraele s Palestinci hovoří Albín Sybera s filozofem a publicistou Joem Grimem Feinbergem.

-1