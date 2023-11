Válka mezi Izraelem a Hamásem: 15 mrtvých při útocích v centrální a jižní části Gazy

19. 11. 2023

čas čtení 11 minut

- Izraelské okupační jednotky v noci na neděli zatkly moderátora populárního pořadu komerční rozhlasové stanice Raya FM, která vysílá z Ramallah. Je to už třicátý palestinský novinář zatčený od 7. října. 50 palestinských novinářů Izrael dosud usmrtil. Palestinci tvrdí, že se na ně izraelská armáda úmyslně zaměřuje.

Israeli occupation forces raided Ramallah overnight & detained Radio program host Tareq AlSharif, who presents a daily show called “with the people” on Raya FM, a popular independent radio station based in Ramallah. He is the 30th 🇵🇸 journalist Israel detains in past 43 days. pic.twitter.com/mA7eXm43bL — Nour Odeh 🇵🇸 #NojusticeNopeace (@nour_odeh) November 19, 2023 - Podle ministerstva zdravotnictví Gazy bylo z nemocnice al-Šifa evakuováno 30 předčasně narozených nemluvňat, které budou převezeny do nemocnic v Egyptě.

Mluvčí ministerstva Medhat Abbas uvedl, že byly z nemocnice evakuovány v neděli, informovala agentura Associated Press.



Tým Světové zdravotnické organizace, který v sobotu navštívil nemocnici al-Šifa, uvedl, že mezi desítkami kriticky nemocných pacientů, kteří uvízli v nemocnici, kde od minulého týdne jsou iizraelské síly, bylo 32 nemluvňat.

.- Katarský premiér šejk Mohammed bin Abdulrahman al-Thani v neděli prohlásil, že jeho důvěra v dosažení dohody mezi Izraelem a Hamásem o rukojmích roste, a dodal, že zbývající problémy jsou "velmi malé".

"Výzvy, kterým dohoda čelí, jsou pouze praktické a logistické," řekl podle agentury Reuters šejk Mohammed na společné tiskové konferenci s šéfem zahraniční politiky EU Josepem Borrellem v Dauhá.



- Nejméně dva Palestinci byli v neděli zabiti při náletech izraelské armády na Západním břehu Jordánu, uvedl Červený půlměsíc v souvislosti s nárůstem násilí na okupovaném území v souvislosti s válkou mezi Izraelem a Hamásem, informuje agentura AFP.



Podle palestinského Červeného půlměsíce byl 45letý muž zabit v Džanínu, baště ozbrojených skupin na severu Západního břehu, a další osoba byla zabita v uprchlickém táboře Dheisheh nedaleko Betléma dále na jihu.



Izraelská armáda, kterou kontaktovala agentura AFP, se k události bezprostředně nevyjádřila.









Američtí představitelé tvrdí, že dohoda o příměří zatím neexistuje; WHO tvrdí, že z ochromené nemocnice Al-Šifa se stala "zóna smrti





Deník Washington Post uvádí, že byla uzavřena předběžná dohoda o tom, že Izrael na pět dní přeruší své útoky výměnou za propuštění rukojmích Hamásem. List se odvolává na nejmenované zdroje obeznámené s údajnou dohodou.



V současné době neexistuje žádné oficiální potvrzení od žádné ze stran zapojených do jednání. Bílý dům uvedl, že žádná dohoda zatím neexistuje, ale práce na jejím vypracování pokračují. Izraelský prezident Benjamin Netanjahu několik hodin před zveřejněním článku v Postu prohlásil, že "prozatím k žádné dohodě nedošlo".







- Patnáct Palestinců bylo v neděli časně ráno zabito při izraelském leteckém bombardování středního a jižního pásma Gazy, informovala palestinská tisková agentura WAFA. Třináct lidí bylo zabito při útoku na dům v táboře Nuseirat v centrální části Gazy, zatímco žena a její dítě byly zabity v jižním městě Chán Júnis, uvedla WAFA.





- Světová zdravotnická organizace po sobotní návštěvě označila nemocnici Al-Šifa - kdysi největší a nejmodernější fakultní nemocnici v Gaze - za "zónu smrti". Nedostatek čisté vody, paliva, léků, potravin a dalších nezbytných věcí znamená, že přestala fungovat jako zdravotnické zařízení, uvedla WHO a dodala, že chodby a areál nemocnice jsou plné zdravotnického a pevného odpadu. Tým WHO rovněž zaznamenal známky ostřelování a střelby a masový hrob u vchodu do nemocnice, kde bylo podle jejich informací pohřbeno více než 80 lidí.





V nemocnici Al-Šifa je stále 25 zdravotníků a 291 pacientů, včetně 32 dětí "v extrémně kritickém stavu", uvedla WHO. Naléhavě vypracovává plány na evakuaci pacientů, personálu a rodin, které v nemocnici Al-Shifa zůstávají, během následujících 24-72 hodin. Nasser Medical Complex a Evropská nemocnice v Gaze na jihu Gazy, kam budou převezeni, však již nyní pracují nad rámec svých kapacit.





- V sobotu bylo při dvojím izraelském úderu na uprchlický tábor Džabalíja zabito více než 80 lidí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví Gazy. "Nejméně 50 lidí" bylo zabito při izraelském úderu v sobotu brzy ráno ve škole al-Fakhouri provozované UNRWA v uprchlickém táboře Džabalia, uvedl představitel ministerstva zdravotnictví Gazy. Při dalším úderu na samostatnou budovu v táboře zahynulo podle úředníka 32 lidí z téže rodiny, z toho 19 dětí.



- Organizace Lékaři bez hranic důrazně odsoudila "úmyslný útok" na konvoj evakuující její zaměstnance a jejich rodiny, který si podle ní vyžádal jedno úmrtí a jedno zranění. Konvoj byl napaden v sobotu, když se snažil evakuovat 137 osob z areálu MSF, který se nachází poblíž nemocnice Al-Šifa.



- Tisíce demonstrantů, včetně rodinných příslušníků rukojmích unesených Hamásem, v sobotu pochodovaly do Jeruzaléma a rozzlobeně vyzývaly izraelskou vládu, aby učinila více pro návrat jejich příbuzných domů. Pochod zakončil pětidenní putování z Tel Avivu a představoval největší protest ve prospěch rukojmích od 7. října, kdy je Hamás odvlekl do Gazy.



- Americký prezident Joe Biden v sobotním článku v deníku Washington Post uvedl, že po válce mezi Izraelem a Hamásem by měla Gazu a Západní břeh spravovat Palestinská samospráva. "Gaza a Západní břeh Jordánu by měly být znovu sjednoceny pod jednotnou řídící strukturou, nakonec pod revitalizovanou palestinskou samosprávou, zatímco všichni budeme pracovat na řešení dvou států," napsal. Uvedl také, že "extremistické násilí proti Palestincům na Západním břehu musí skončit".



- V časných ranních hodinách v sobotu přes hromady betonu a trosek procházely davy lékařů a pacientů kilometry zničenými ulicemi města Gazy, které byly nuceny pěšky evakuovat z toho, co zbylo z jeho nemocnic. Zdravotníci uvedli, že se obávali zanechat kriticky nemocné pacienty ve městě, které je nyní z velké části proměněno v trosky a obsazeno izraelskými silami, kde nemocnice fungovaly bez elektřiny, paliva, vody a potravin.



"Je to v podstatě peklo na zemi," řekl William Schomburg, šéf Mezinárodního výboru Červeného kříže v Gaze, když popisoval, co zbylo ze života uvnitř města.



- Ministři arabských a islámských zemí navštíví v pondělí Čínu, která je první zastávkou turné zaměřeného na ukončení války v Gaze, uvedl saúdský ministr zahraničí princ Fajsal bin Farhán.



Cesta bude prvním krokem k naplnění rozhodnutí přijatých na společném summitu arabských a islámských zemí, který se konal tento měsíc v Rijádu, uvedl princ Fajsal na okraj konference v Bahrajnu v komentáři, který jeho ministerstvo zveřejnilo v pátek na sociální síti X.



"První zastávka bude v Číně, poté se přesuneme do dalších hlavních měst, abychom předali jasný vzkaz, že je třeba okamžitě vyhlásit příměří.



- V hlavní nemocnici v Gaze je 32 dětí v kritickém stavu, sděluje WHO a označuje ji za "zónu smrti".



Zde jsou další podrobnosti z prohlášení Světové zdravotnické organizace, které bylo zveřejněno v noci, o situaci pacientů, kteří zůstávají v nemocnici Al-Šifa.



Podle WHO je nyní v nemocnici Al-Shifa 25 zdravotníků a 291 pacientů. Mezi pacienty je 32 dětí v "extrémně kritickém stavu", dvě osoby na jednotce intenzivní péče bez možnosti ventilace a 22 dialyzovaných pacientů, jejichž přístup k život zachraňující léčbě byl vážně ohrožen.



Převážná většina pacientů jsou oběti válečných traumat, uvedla WHO, včetně mnoha pacientů se složitými zlomeninami a amputacemi, poraněními hlavy, popáleninami, poraněním hrudníku a břicha a 29 pacientů s vážnými poraněními páteře, kteří se nemohou pohybovat bez lékařské pomoci.



Mnoho pacientů , kteří byli zraněni, má vážně infikované rány kvůli nedostatečným opatřením pro kontrolu infekcí v nemocnici a nedostupnosti antibiotik. Tým WHO popsal, že v důsledku kolapsu základních služeb jsou chodby plné zdravotnického a pevného odpadu.



Několik pacientů v posledních dvou až třech dnech zemřelo v důsledku zastavení lékařských služeb, uvedla WHO. Její tým uvedl, že u vchodu do nemocnice viděl masový hrob, kde bylo podle jejich informací pohřbeno více než 80 lidí.



WHO a její partneři vytvářejí plány na přesun těchto pacientů do jiných nemocnic na jihu Gazy během následujících 24-72 hodin, "dokud strany konfliktu nezaručí bezpečný průchod".



Přibližně 2 500 vysídlených osob, které se ukrývaly v nemocnici, se již v době příjezdu týmu WHO v sobotu přestěhovalo poté, co izraelská armáda vydala příkaz k evakuaci.



Zdroj v angličině

Zdroj v angličině ZDE

Netanjahu na tiskové konferenci v sobotu večer rovněž odmítl to, co označil za "nepodložené zvěsti" a "nesprávné zprávy" ohledně možné dohody o propuštění rukojmích výměnou za přerušení bojů.Mluvčí americké rady pro národní bezpečnost Adrienne Watsonová uvedla, že američtí představitelé "nadále usilovně pracují na dosažení dohody", ale uvedla, že žádná dohoda zatím nebyla uzavřena. Uvedla to v reakci na zprávu deníku Washington Post, podle níž jsou Izrael, USA a Hamás blízko dosažení dohody, která by umožnila propuštění desítek rukojmích výměnou za pětidenní přestávku v bojích, která by umožnila větší přísun humanitární pomoci.V sobotním prohlášení šéf UNRWA Philippe Lazzarini uvedl: "UNRWA má v současné době k dispozici více než 100 milionů dolarů: "To zdaleka nestačí na pokrytí potřeb odsolovacích zařízení, kanalizačních čerpadel, nemocnic, vodních čerpadel v přístřešcích, nákladních aut s humanitární pomocí, sanitek, pekáren a komunikačních sítí, aby mohly fungovat bez přerušení."