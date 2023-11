17. listopad za 17 tisíc, kdo se hlásí?

20. 11. 2023 / Petr Haraším

Kuchaři na niti Po dalším roce zásadních neúspěchů druhého roku působení budovatelské vlády slavíme národní výročí, kdy jsme hrdě a statečně, jako jedni z vůbec posledních, píchli bolševika ležícího na zemi do němé tváře a s očekáváním čekali co se bude asi tak dít. A dělo se, dělo se po dalších 34 let se dělo, aby se nedospěle dospělo na další konec, kde čumíme už my jako ti padlí bolševici na spadlou berlínskou zeď a SPOLU s nimi přemýšlíme, kde jsme zase udělali stejné chyby.

No nic. Zatím si vyslechneme morální projevy křivých hub, které si nezadají s projevy, co hřměly z tribun oděných rudým sametem. Znova slyšíme ozvěny z dálav času, že aktuálně sice hodně klesáme, ale věřit plně ústřední vládě máme, že už příští pětiletku budeme mít něco k snědku. Na večer na náměstí vystoupí sbor národních písní a lidových tanců, ožralé publikum zatleská, zahodí mávátka a lampiony a jde se domů sladce usnout nad dobře stráveným večerem.

Kde je kuchař?

Píchli jsme opilého bolševika do rudé němé tváře a čekali na svatý zázrak s božím dopuštěním. I u nás v nejoddanější ruské gubernii nastala ona záhadná, leč zpozdilá perestrojka“. Perestrojili jsme ohnivého socialistického ekonoma Klause z nadšeně ruda do blankytného modra a vystrčili jej do funkce hrát si na neregulovaný komunistický kapitalismus. Nejvěrnější komunisté se nacvičeným stranickým kotrmelcem za krvavého úplňku zmorfovali na neposkvrněné podnikatele s demokratickou vizáží. Z té obzvlášť nejhorší pakáže vyrostla oligarchická vrstva založená na odporných myšlenkách nadvlády nad volenou vládou občanů. Co komunisté nestihli dovést k dokonalosti, to se pravicové české oligarchii dokonale povedlo.

KSČ se rozlítila, zasyčela, kmitla rozeklaným jazykem a stvořila na jedné straně KSČM a na druhé ODS. Právo z rukou soudruhů a strany beze studu přešlo do pazourů bohatých a mocných nové společnosti. K naprosté radosti kriminálního prostředí demokracie zhasla světla a šlo se do útoku na cizí majetky. Kdo kradl před Sametem, ten zrychlil a rozšířil rajón. Kdo před Sametem nekradl, ten se to rychle naučil, aby v nové společenské smlouvě něco znamenal. Obě kategorie zlodějů se pak pustily do státního koláče a do občanů. S úsměvem přes celý demokratický ksicht, pochopitelně.

Ústřední výbor KSČ byl posílen a postoupen kmotrům a oligarchii. Kdo byl proti, kdo stál v cestě, ten byl nemilosrdně semlet a demokraticky odstraněn z povrchu zemského. Vraždy, loupeže a bezpráví v rámci nové ideologie nikdo moc neřešil, nepočítal, nevyčítal. Komunisté vraždili a loupili, my jen podnikáme.

Tak, kdo tady bude vařit?

V nejhorším místě k bytí v republice, v naší krásné poddolované Orlové, bydlím hned vedle Domova pro seniory. Před večerem svátku svobody a demokracie v naší rozvinuté vlasti na mne ze sociálních sítí vybafl inzerát nevalných kvalit. Přečetl jsem, ještě jednou, zaklel, zanadával, ještě jednou, pokřižoval se hornický Otčenáš a prskl Zdrávas, svatá Barboro. Domov pro seniory zvaný Vesna hledá kuchaře s praxí, aby klientům v dobrém kolektivu skvěle, a hlavně zdravě vařil. A když máme toho 17. listopadu, tak, aby stát nezkrachoval a demokracie nezhynula, milému hypotetickému kuchaři nabízíme 17 tisíc peněz měsíčně. Když chudoba, tak pořádná! Ani nemusím dodávat, že vše je zde stejně drahé jako v celé republice, a tudíž na špici Evropy.

Kde jsou pak davy toužící vařit v dobrém kolektivu za dobrou odměnu v dobré republice? V kuchyních škol a školek již prý supluje kuchaře ředitel, pomocnou sílu sličná sekretářka a u výdeje počítá porce účetní. Někdo překvapen po 34 létech permanentního budování tržního hospodářství?

Pravicoví ideologové mají řešení pro takto malé odměny. Dotyčný hypotetický kuchař, který nechce pobírat 17 tisíc za měsíc dřiny v kuchyni může jít do sebe a najít si lepší práci za více peněz. Samozřejmě a pochopitelně to udělá, není blbý, ač je hypotetický. Ovšem, kdo v té prázdné kuchyni bude tedy nakonec prakticky vařit? Nějaký lesní mužík, divoženka, nebo snad pravicový odborník či jiná bytost z říše českých pohádek?

Kuchař v ř…

Tehdejší soudruzi nechápali, proč by občané chtěli nějakou změnu, když se jim tak dobře pod křídly komunistů vede. Stejně tak dnešní vládní taškařice nechápe, proč by občané měli chtít změnu, když se našim privilegovaným bohatým, kmotrům a oligarchům pod křídly neoliberalismu dobře vede. Navíc před Sametem se měli občané očividně hůř, takže co by vlastně dnes chtěli? Stejné uvažování vládců, stejná moc a stejná bezmoc kdysi i dnes.

Rozkradli jsme a nechali jsme si rozkrást republiku tak dokonale, že si nakonec budou muset klienti v domovech důchodců, pacienti v nemocnicích a děti ve školách vařit sami. Je přeci lepší šmelit s byty v Brně, okrádat stát na zakázkách na silnicích v Olomouckém kraji, lít dezu do Bečvy a páchat dozimetry než zaplatit kuchaři za tvrdou a náročnou dřinu. Je jistě snazší nechat ročně půl bilionu korun postkomunistickým oligarchům, další půl bilion odvézt podivnými finančními zkratkami ze země a podporovat šedou ekonomiku švarcových systémů než se starat o republiku, občany a kuchaře zvláště. Fakt tato pravicová vláda plná morálních zásad a nemorálních skutků neumí vládnout lépe, než vládli prokremelští komunisté před Sametem? A proč ne, proč to ani po 34 létech stále neumíme? Nebo nechceme?

No nic, uvidíme na oslavách zas za rok, ale moc šancí tomu nedávám, ani kuchaři, ani vládě a ani republice.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého do naší společnosti a na Vesnu

