Čeká Nizozemsko prudký obrat doprava?

22. 11. 2023

Protiimigrační PVV Geerta Wilderse si v průzkumech vede dobře, upozorňuje Peter Franklin. Protiimigrační PVV Geerta Wilderse si v průzkumech vede dobře,

Klíčovou otázkou je, zda si Wilders v dnešních všeobecných volbách povede natolik dobře, aby se dostal do vlády. Podle posledních průzkumů veřejného mínění je odpověď jednoznačné ano. Při těchto počtech bude velmi obtížné sestavit stabilní koalici bez jeho účasti nebo podpory.

Z této pozice je skutečně možné, že by Svobodní mohli skončit na jasném prvním místě, což by teoreticky vyneslo Wilderse do první pozice na post premiéra.

Jak k tomu došlo? Co se stalo s volnomyšlenkářským, pohodovým Nizozemskem britské imaginace? Abychom byli spravedliví, rozzlobení nizozemští voliči se snažili najít alternativy k Wildersovi. Jako dobrodružný zákazník v amsterdamské kavárně ochutnali všechny druhy holandského populismu.

Experimentování začalo s Thierrym Baudetem a jeho Fórem pro demokracii. Když to začalo být divné, voliči se obrátili na JA21 – odštěpenou skupinu Fóra. Poté, co to vyprchalo, dalším hitem byla BBB – protestní skupina zemědělců, která se náhodou proměnila ve velkou politickou stranu. Naposledy pak přišel na řadu Pieter Omtzigt a jeho strana Nová společenská smlouva.

Omtzigt je fascinující postava. Abychom ho přeložili do britských termínů, představte si konzervativního poslance, který by odhalil skandál stejně šokující jako náš skandál na poště, jen v mnohem větším měřítku. Poslanec se stane národním hrdinou – ale pak se spektakulárně rozhádá s konzervativci. Odešel, jen aby se o několik měsíců později vynořil a založil okamžitě úspěšnou vlastní populistickou stranu.

Před několika týdny měl úžasný Omtzigt nakročeno k vítězství ve volbách – až na to, že jeho populismus nebyl pro některé voliče dost populistický. A tak, na principu "lepší, čert to vem", se tato nevázaná část voličstva vrátila k Wildersovi.

Mohl by se ale Wilders skutečně stát premiérem? Potřeboval by sestavit většinovou koalici – a s předpokládanými 26 křesly ve stopadesátičlenné Sněmovně reprezentantů se Svobodná strana ani zdaleka této překážce neblíží. Dokonce i s ostatními populistickými stranami (mezi nimiž existuje jen málo lásky) by Wilders stále zaostával.

Problémem pro zavedené strany je, že nizozemská politika je nyní natolik rozdělená, že i ony budou mít problém vytvořit životaschopné koalice. Například strany současné centristické koalice nebudou mít dostatečný počet hlasů na to, aby pokračovaly. Mezitím se z Bruselu vrátil šéf EU Frans Timmermans, aby vedl středolevou alianci, ale s předpokládanými 23 křesly je těžké si představit, že by měli většinu.

Proto, i když ostatní strany pravděpodobně mohou zabránit Wildersovi, aby se stal premiérem, udržet ho od podílu na moci bude obtížné. Velká koalice liberálů, levice a Omtzigtovy strany by ho mohla zmrazit, ale pravděpodobně by se rozpadla kvůli otázce imigrace (stejně jako současná koalice).

Zapomeňte tedy na své předsudky: Holanďané jsou připraveni na ostrý obrat doprava.

Zdroj v angličtině: ZDE

