Oheň ničí brazilský Pantanal, největší jaguáří rezervaci na světě

22. 11. 2023

čas čtení 5 minut

Požáry v tomto mokřadu na hranicích s Bolívií a Paraguayí v listopadu, kdy už mělo začít období dešťů, lámou rekordy, upozorňuje Joan Royo Gual. Požáry v tomto mokřadu na hranicích s Bolívií a Paraguayí v listopadu, kdy už mělo začít období dešťů, lámou rekordy,

Polovina světových jaguárů žije v Brazílii - a většina z nich je soustředěna v Pantanalu, obrovském mokřadu na hranicích s Bolívií a Paraguayí. V posledních dnech požáry požírají domov této kočkovité šelmy a vyvolávají ekologickou tragédii, která se opakuje každý rok v období sucha, ale která nyní láme rekordy kvůli suchu, které trvá déle než obvykle, a účinkům El Niño, které způsobilo historickou vlnu veder v Brazílii. V první polovině listopadu bylo zaznamenáno více než 3 000 požárů, což je nejhorší číslo za posledních 21 let, uvádí Národní institut pro vesmírný výzkum (Inpe), který pořizuje satelitní snímky.

Pantanal je největší záplavová oblast na světě, ale její krajina se v průběhu měsíců radikálně mění. Požáry se objevují každý rok, ale obvykle vrcholí mezi srpnem a zářím, na vrcholu období sucha. Období dešťů mělo začít v listopadu. Tehdy si dlouho trpící vegetace oddechne a začne se zelenat, když se začnou plnit laguny, které byly měsíce suché. Tento měsíc je však více požárů než kdy jindy.

Mnohé z těchto požárů jsou založeny záměrně, aby se uvolnil prostor pro dobytek a zemědělství (zejména sójové boby, protože tato oblast je obilnicí Brazílie), ale je zde také přírodní faktor. Bouře v těchto dnech sotva uvolňují vodu, ale přinášejí s sebou blesky, které po dopadu na suchou zem způsobí, že vše velmi snadno shoří. Letos zatím plameny pohltily více než milion hektarů Pantanalu, což je třikrát více než za celý rok 2022. Je to plocha odpovídající více než šestnáctinásobku města Madrid nebo šestiapůlnásobku São Paula.

Tento mokřad hoří nepřetržitě již téměř měsíc, ale v posledních dnech došlo ke skoku v měřítku: Plameny dosáhly Transpantaneiry, 150 kilometrů dlouhé dálnice, která funguje jako páteř, kolem níž se nachází většina farem, které se živí ekoturistikou. Na jednom konci této silnice se nachází město Porto Jofre, které si v posledních letech získává pověst jednoho z nejlepších míst pro pozorování jaguárů v Brazílii. Většina těchto kočkovitých šelem žije v amazonském deštném pralese, ale kvůli hustotě vegetace je téměř nemožné je spatřit. Naproti tomu v Pantanalu, kde je krajina více podobná africké savaně, je to snazší. Jen v Porto Jofre již odborníci katalogizovali více než 300 zvířat, což je jedna z nejvyšších hustot na planetě. Je jich tolik, že specializované cestovní kanceláře dokonce nabízejí turistům možnost pojmenovat ty neidentifikované. V tomto městě již fotografická safari představují byznys v hodnotě 10 milionů dolarů ročně a podle údajů Federální univerzity v Mato Grosso a nevládní organizace Panthera pomohla zvýšit nabídku lůžek o 40 % ve srovnání s obdobím před pandemií.

Nyní však tuto rodící se modalitu trvale udržitelného rozvoje ohrožuje oheň. Přírodní park Foundo das Águas, jedno z hlavních útočišť jaguárů, přišel kvůli požárům o 36 000 hektarů, tedy o 34,7 % své rozlohy. Není to jediná rezervace, která byla zasažena: 19 % sousedního národního parku Pantanal Matogrossense s ještě vyšším stupněm ochrany bylo také zcela srovnáno se zemí a polovina území domorodé země Tereza Cristina, kde žije více než 500 domorodých obyvatel kmene Bororo, je nyní pustinou šedého popela.

Desítky dobrovolníků se snaží zachránit co nejvíce zvířat, i když přístup je komplikovaný a celkový scénář je zničující, jak vysvětlil veterinář Anderson Fernandes Barreto webu G1. "Pantanal byl biom s mnoha zvířaty, ale dnes se dostáváme do těchto bodů a je již obtížné najít nějaká živá zvířata. Bohužel to, co zde zažíváme, je hřbitov pod širým nebem. Fauna a flóra platí svými životy cenu za bezohlednost lidí," posteskl si. Pantanal je již dvě desetiletí biosférickou rezervací a světovým dědictvím UNESCO.

Státy Mato Grosso a Mato Grosso do Sul, které biom sdílejí, vyhlásily stav nouze a nyní se hasiči zaměřují hlavně na ochranu domů nacházejících se v okolí Transpantaneiry. Některé z pousadas již začaly být evakuovány. Centrální vláda, která před několika měsíci zahájila kampaň "Pantanal bez požárů", aby rozšířila preventivní opatření mezi místní obyvatelstvo, dosud mobilizovala 256 členů hasičského sboru a čtyři vrtulníky. Vyhodnocuje také účast armády na boji s plameny.

Zdroj v angličtině: ZDE

