Ruská agrese na Ukrajině: Ministr obrany USA navštívil Kyjev v době, kdy ve Washingtonu narůstá rozkol ohledně financování pomoci

20. 11. 2023

- Ukrajinská armáda uvedla, že zatlačila ruské síly "tři až osm kilometrů" od břehů řeky Dněpr, což by v případě potvrzení byl první smysluplný postup kyjevských sil po několika měsících neuspokojivé protiofenzívy. Ukrajinské a ruské síly jsou již více než rok zakopány na opačných stranách rozlehlého vodního toku v jižní Chersonské oblasti poté, co Rusko loni v listopadu stáhlo své jednotky ze západního břehu.





- Lloyd Austin trvá na tom, že USA "budou i nadále stát na straně Ukrajiny v jejím boji za svobodu proti ruské agresi



- Ministr obrany USA navštívil Kyjev



Americký ministr obrany Lloyd Austin přijel v pondělí na návštěvu Kyjeva.



"Jsem tu dnes, abych předal důležité poselství: Spojené státy budou i nadále stát po boku Ukrajiny v jejím boji za svobodu proti ruské agresi, a to jak nyní, tak i v budoucnosti."



Návštěva přichází v době rostoucího rozkolu ohledně pomoci Ukrajině v americkém zákonodárném sboru. Příští měsíc se má ve Washingtonu konat společná ukrajinsko-americká konference o vojenském průmyslu.



Tato akce, která se má konat 6. a 7. prosince, má podpořit domácí zbrojní výrobu na Ukrajině, jejíž boj proti ruské invazi v plném rozsahu se blíží ke dvěma letům.









- Britské ministerstvo obrany uvedlo, že veřejný pouliční protest v Moskvě, který 7. listopadu vedly manželky nasazených ruských vojáků, byl pravděpodobně první takovou demonstrací v ruském hlavním městě od plnohodnotné invaze Moskvy na Ukrajinu v únoru loňského roku.



Protestující se shromáždili na centrálním Divadelním náměstí a rozvinuli transparenty požadující střídání svých partnerů mimo frontovou linii.



Od února 2022 sociální média denně přinášejí příklady ruských manželek a matek, které na internetu protestují proti podmínkám služby svých blízkých.



Drakonická ruská legislativa však zatím brání tomu, aby se příbuzní vojáků sdružili do vlivné lobbistické síly, jako se to podařilo matkám vojáků během afghánsko-sovětské války v 80. letech.



Policie protest na Divadelním náměstí během několika minut rozehnala. Bezprostřední požadavek protestujících je však pozoruhodný.



Zřejmě neomezeně dlouhé bojové nasazení personálu bez rotace je stále více vnímáno jako neudržitelné jak samotnými vojáky, tak jejich příbuznými.





- Dva lidé byli zabiti v Chersonu při ruském ostřelování



Ráno ruská armáda ostřelovala parkoviště soukromé dopravní společnosti v Chersonu.



V důsledku nepřátelského útoku byli zabiti dva řidiči, další osoba byla zraněna. Byla poškozena auta a obytná budova.





- NATO podporuje územní celistvost Bosny a je znepokojeno "zlovolným zahraničním vměšováním", včetně Ruska, v nestabilním balkánském regionu, který v 90. letech minulého století prošel ničivou válkou, uvedl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.



Sarajevo je první zastávkou na Stoltenbergově cestě po zemích západního Balkánu, která zahrnuje také Kosovo, Srbsko a Severní Makedonii, uvedla agentura Associated Press.



"Spojenci rozhodně podporují svrchovanost a územní celistvost Bosny a Hercegoviny," řekl Stoltenberg novinářům. "Jsme znepokojeni secesionistickou a rozdělující rétorikou, jakož i zlovolným zahraničním vměšováním, včetně Ruska."



- Ukrajinský voják a žena zemřeli po výbuchu granátu v jednom z kyjevských bytů, uvedla policie v ukrajinském hlavním městě, ale příčina výbuchu, který zranil druhého muže, nebyla bezprostředně jasná. Na místě nedělního výbuchu v Dněprovském okrese pracujíli technici a vyšetřovatelé, uvedla kyjevská policie ve svém prohlášení.





- Ukrajinský teenager, který byl během války odvezen do Ruska z okupovaného města Mariupol a kterému bylo na začátku letošního roku zabráněno odejít, se vrátil na Ukrajinu. Bohdan Jermochin, který v neděli dovršil 18 let, tento měsíc apeloval na Zelenského, aby mu pomohl vrátit se zpět na Ukrajinu.

- Podle ukrajinských úřadů uvízlo v neděli na polské straně hranice asi 3 000 převážně ukrajinských kamionů, včetně těch, které převážely pohonné hmoty a humanitární pomoc, kvůli více než desetidenní blokádě ze strany polských kamionářů.





- Proruský nacionalista Igor Girkin, který je ve vazbě a čeká na soud za podněcování k extremismu, prohlásil, že chce kandidovat na prezidenta, i když chápe, že březnové volby budou "podvodem" s již jasným vítězem. Girkin, který je známý také pod přezdívkou Igor Strelkov, opakovaně prohlásil, že Rusku hrozí revoluce a dokonce občanská válka, pokud vojenské špičky prezidenta Vladimira Putina nebudou účinněji bojovat ve válce na Ukrajině. Bývalý důstojník Federální bezpečnostní služby (FSB), který v roce 2014 pomohl Rusku anektovat Krym a poté organizovat proruské milice na východě Ukrajiny, Girkin před svým zatčením prohlásil, že on a jeho stoupenci vstupují do politiky.







Zdroj v angličtině ZDE

Polští řidiči kamionů začátkem tohoto měsíce zablokovali silnice ke třem hraničním přechodům s Ukrajinou na protest proti tomu, co považují za nečinnost vlády kvůli ztrátě obchodu ve prospěch zahraničních konkurentů od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.. Protivzdušná obrana také zmařila útok dronu na ruské hlavní město v noci na neděli, uvedly dříve úřady.Noční údery na Kyjev byly druhým útokem na ukrajinské hlavní město během 48 hodin, uvedl mluvčí městské vojenské správy Serhij Popko."Všichni utrpěli střepinová zranění. Dítě a babička se procházely na dvoře. Nepřátelské dělostřelectvo je zasáhlo poblíž vchodu," uvedl Klymenko v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.