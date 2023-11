Válka mezi Izraelem a Hamásem: 200 lidí bylo evakuováno z indonéské nemocnice v Gaze

21. 11. 2023

čas čtení 9 minut



Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvedlo, že v indonéské nemocnici je stále 400 pacientů, WHO varuje, že většina nemocnic již nefunguje



- Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že z indonéské nemocnice bylo evakuováno 200 pacientů



Dvě stovky pacientů byly v pondělí s pomocí Červeného kříže evakuovány z indonéské nemocnice v severní Gaze, uvedlo ministerstvo zdravotnictví Gazy.Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gazy Ašraf al-Qudra agentuře AFP řekl, že 200 lidí bylo z nemocnice evakuováno a autobusem převezeno do nemocnice Nasser v jižním městě Chán Júnis. Agentuře sdělil, že:



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze dnes již dříve uvedlo, že se domnívá, že při nočním ostřelování bylo zabito 12 lidí, a že se obává opakování událostí z nemocničního komplexu al-Šifa, který byl minulý týden obklíčen a napaden izraelskými silami.



Izraelské síly se v pondělí blížily k přeplněné indonéské nemocnici navzdory nadějím, že by mohla být dohodnuta dohoda o příměří výměnou za rukojmí.



Video odvysílané v pondělí televizí Al-Džazíra ukázalo poškození zařízení, která byla označena jako zařízení pro pacienty, zatímco denní záběry na sociálních sítích zřejmě ukazovaly izraelské tanky v blízkosti zdravotnického komplexu.





Dvě stovky pacientů byly v pondělí s pomocí Červeného kříže evakuovány z indonéské nemocnice v severní Gaze, uvedlo ministerstvo zdravotnictví Gazy.Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gazy Ašraf al-Qudra agentuře AFP řekl, že 200 lidí bylo z nemocnice evakuováno a autobusem převezeno do nemocnice Nasser v jižním městě Chán Júnis. Agentuře sdělil, že:Ministerstvo zdravotnictví v Gaze dnes již dříve uvedlo, že se domnívá, že při nočním ostřelování bylo zabito 12 lidí, a že se obává opakování událostí z nemocničního komplexu al-Šifa, který byl minulý týden obklíčen a napaden izraelskými silami.Izraelské síly se v pondělí blížily k přeplněné indonéské nemocnici navzdory nadějím, že by mohla být dohodnuta dohoda o příměří výměnou za rukojmí.Video odvysílané v pondělí televizí Al-Džazíra ukázalo poškození zařízení, která byla označena jako zařízení pro pacienty, zatímco denní záběry na sociálních sítích zřejmě ukazovaly izraelské tanky v blízkosti zdravotnického komplexu.

- Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell v pondělí uvedl, že vytvoření palestinského státu by bylo nejlepším způsobem, jak zajistit bezpečnost Izraele.



Borrell uspořádal video setkání s ministry zahraničí 27 zemí EU poté, co absolvoval cestu po Blízkém východě, kde jednal o válce Izraele s Hamásem.



Nejvyšší diplomat EU uvedl, že ze svých diskusí napříč regionem vyvodil "zásadní politický závěr".



"Domnívám se, že nejlepší zárukou bezpečnosti Izraele je vytvoření palestinského státu," uvedl Borrell v písemném shrnutí jednání v EU.



Borrell trval na tom, že Izrael by po skončení současného konfliktu neměl Gazu okupovat a že kontrola nad územím by měla být předána palestinské samosprávě.



"Navzdory obrovským výzvám musíme pokročit v úvahách o stabilizaci Gazy a budoucího palestinského státu," uvedl.



V krátkodobém horizontu Borrell po návštěvě řady arabských států uvedl, že existuje "pocit naléhavosti" kvůli zoufalé humanitární situaci v Gaze.



"Rezoluce Rady bezpečnosti OSN vyzývající k okamžitým humanitárním pauzám je velkým krokem vpřed, ale musíme zajistit její rychlé provedení," řekl.



- Izraelské síly pokračovaly v ofenzivě proti Hamásu na severu Gazy a přiblížily se k indonéské nemocnici, kde se již několik týdnů ukrývají tisíce pacientů a vysídlených lidí. Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že je "zděšen" zprávami, že při nočním ostřelování poslední nemocnice fungující v severní Gaze bylo zabito 12 lidí včetně pacientů. V pondělí bylo z indonéské nemocnice evakuováno přibližně 200 pacientů, uvedlo ministerstvo zdravotnictví Gazy.



- Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že zdravotnické služby v Gaze utrpěly "katastrofální" škody a většina nemocnic přestala fungovat. Michael Ryan, výkonný ředitel programu WHO pro mimořádné zdravotní situace, varoval, že tisíce zranění, která utrpěli civilisté v celé Gaze, jsou v kombinaci s rostoucí krizí veřejného zdraví v obléhané enklávě "receptem na epidemie". Spolupráci Izraele při poskytování humanitární pomoci v Gaze označil za "nedostatečnou".



- Lékařská charitativní organizace Lékaři bez hranic (MSF) uvedla, že v pondělí ráno byla napadena klinika, kterou provozuje ve městě Gaza. Část budovy podle ní zachvátily plameny a čtyři označené vozy MSF shořely, zatímco pátý byl nalezen rozdrcený těžkým vozidlem nebo tankem. Charita uvedla, že jí není bezprostředně znám stav jednoho zaměstnance a 20 rodinných příslušníků.



- V pondělí bylo z nemocnice al-Šifa ve městě Gaza zachráněno 28 předčasně narozených dětí, které byly převezeny do Egypta. Vedoucí Světové zdravotnické organizace (WHO) uvedl, že v rámci společné operace s OSN a palestinskou společností Červeného půlměsíce bylo z nemocnice al-Šifa převezeno 31 "velmi nemocných" dětí a 12 z nich bylo letecky přepraveno do Káhiry. Tři děti zůstávají v Gaze.





- Zdá se, že Izrael a Hamás se blíží k dohodě, která by znamenala propuštění značného počtu rukojmích, možná výměnou za omezené příměří a propuštění palestinských vězňů z izraelských věznic. Joe Biden v pondělí prohlásil, že věří v dohodu.







- Rodiny izraelských rukojmích zadržovaných Hamásem se střetly s krajně pravicovými izraelskými politiky, kteří chtějí zavést trest smrti jako možný trest pro zajaté členy Hamásu. Rodiny v pondělí uvedly, že i kdyby se o tom mluvilo, mohlo by to ohrozit životy jejich příbuzných. Spor podtrhuje hluboké rozpory v Izraeli ohledně řešení krize s rukojmími.



- Generální tajemník OSN uvedl, že je zřejmé, že ve válce v Gaze došlo k "zabíjení civilistů, které nemá obdoby a nemá obdoby v žádném konfliktu" od jeho nástupu do funkce v roce 2017. Na pondělní tiskové konferenci António Guterres rovněž uvedl, že se nedomnívá, že by protektorát OSN v Gaze byl řešením konfliktu, a že válka musí "rozhodným a nezvratným způsobem směřovat k dvoustátnímu řešení".



- V pondělí vjely do Gazy z Egypta kamiony s humanitární pomocí původně z Jordánska s úmyslem zřídit ve městě Chán Júnis na jihu Gazy novou polní nemocnici. Jordánská státní média uvedla, že doufají, že toto zařízení pomůže částečně zmírnit humanitární krizi, protože izraelské síly zabírají zdravotnická zařízení na severu.



- Jemenští povstalci Hútíové uvedli, že se v Rudém moři zmocnili tzv. izraelské nákladní lodi, a varovali, že všechna plavidla spojená s Izraelem "se stanou legitimním cílem ozbrojených sil". Následně zveřejnili videozáznam, který údajně zachycuje ozbrojené muže, jak se zmocňují lodi. Izrael uvedl, že plavidlo bylo nákladní lodí vlastněnou Brity a provozovanou Japonskem.



- Slavný palestinský básník a spisovatel Mosab Abu Toha byl podle svých přátel a rodiny zatčen izraelskými silami, když se snažil opustit Gazu.



Američtí představitelé Abu Tohovi řekli, že on a jeho rodina budou moci přejít do Egypta, protože jedno z jeho dětí má americké občanství. V neděli byli na cestě ze severu na jih Gazy a mířili na přechod Rafáh, když byl spolu s dalšími Palestinci zatčen na izraelském vojenském kontrolním stanovišti.





IDF neodpověděla na žádost o informace o místě pobytu Mosaba abú Toha, jehož poezie se dostala do finále ceny National Book Critics Circle v USA.



Básníkův bratr Hamza na sociálních sítích uvedl:



Armáda odvedla Mosaba, když dorazil na kontrolní stanoviště a odjel ze severu na jih, jak armáda nařídila. Americké velvyslanectví poslalo jeho i jeho rodinu přes přechod Rafáh. Zatím jsme o něm nic neslyšeli.



Abu Toha psal do časopisu New Yorker o svých zážitcích z bombardování v uprchlickém táboře Džabalíja na severu Gazy. Sbírka jeho básní vydaná v angličtině v USA se stala finalistou ceny National Book Critics Circle a letos získala americkou knižní cenu.



- Výbor na ochranu novinářů (CPJ) uvedl, že od začátku války bylo zabito nejméně 50 novinářů a pracovníků médií, čímž aktualizoval své dřívější prohlášení z dnešního dne, které uvádělo 48 mrtvých.



Druhým dnem s největším počtem mrtvých byla sobota 18. listopadu, kdy bylo podle CPJ zabito pět novinářů.



Nejsmrtelnějším dnem války byl její první den, 7. říjen, kdy bylo zabito šest novinářů, uvedla organizace.





- Podle představitele WHO utrpěly zdravotnické služby v Gaze "katastrofální" škody



Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že zdravotnické služby v Gaze utrpěly "katastrofální" škody a většina nemocnic přestala fungovat.



Michael Ryan, výkonný ředitel programu WHO pro mimořádné zdravotní situace, uvedl, že v Gaze bylo vysídleno 1,7 milionu lidí, "takže máme dvojnásobek nebo trojnásobek obyvatel [na jihu Gazy], kteří využívají třetinu nemocničních lůžek v méně než třetině dostupných nemocnic". Dodal: "Gaza se nachází na hranici mezi oběma státy:



I kdyby to zítra ráno skončilo příměřím, stále máme před sebou obrovský problém.



Zdravotnictví podle něj není schopno zajistit péči o složitější zdravotní případy - včetně péče o většinu pacientů s rakovinou a dialýzou ledvin. Kromě toho se v příštím měsíci očekává přibližně 5 500 porodů, což pravděpodobně zahltí systém, řekl.



Situace v nemocnicích - v systému primární zdravotní péče - v Gaze je katastrofální a je nejhorší, jakou si lze na severu [země] představit.





- Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že vyslechly více než 300 členů Hamásu a dalších militantních skupin zatčených v Gaze během pozemní invaze.



Výslechy odhalily umístění podzemních tunelů, skladů, zbraní a využívání civilní infrastruktury Hamásem, uvedl podle agentury AP vysoký izraelský vojenský představitel.



Každý další výslech vede k odhalení nových míst a lidských informací, které se objevují v pásmu Gazy.



Podrobnosti v angličtině



Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že zdravotnické služby v Gaze utrpěly "katastrofální" škody a většina nemocnic přestala fungovat.Michael Ryan, výkonný ředitel programu WHO pro mimořádné zdravotní situace, uvedl, že v Gaze bylo vysídleno 1,7 milionu lidí, "takže máme dvojnásobek nebo trojnásobek obyvatel [na jihu Gazy], kteří využívají třetinu nemocničních lůžek v méně než třetině dostupných nemocnic". Dodal: "Gaza se nachází na hranici mezi oběma státy:I kdyby to zítra ráno skončilo příměřím, stále máme před sebou obrovský problém.Zdravotnictví podle něj není schopno zajistit péči o složitější zdravotní případy - včetně péče o většinu pacientů s rakovinou a dialýzou ledvin. Kromě toho se v příštím měsíci očekává přibližně 5 500 porodů, což pravděpodobně zahltí systém, řekl.Situace v nemocnicích - v systému primární zdravotní péče - v Gaze je katastrofální a je nejhorší, jakou si lze na severu [země] představit.Výslechy odhalily umístění podzemních tunelů, skladů, zbraní a využívání civilní infrastruktury Hamásem, uvedl podle agentury AP vysoký izraelský vojenský představitel.Každý další výslech vede k odhalení nových míst a lidských informací, které se objevují v pásmu Gazy.Podrobnosti v angličtině ZDE

0