Největší spiknutí ze všech, Kennedyho smrt se dožívá 60 let

Ve zpravodajství NBC News poslouchali moderátoři Chet Huntley a Frank McGee zpravodaje Roberta MacNeila, který přes nejasné dallaské telefonní spojení sděloval ohromující podrobnosti o tom, jak byl Kennedy zastřelen, když projížděl v koloně centrem města. https://www.youtube.com/watch?v=eB9am3HGQs0&pp=ygURamZrIGZ1bGwgY292ZXJhZ2U%3D&pbjreload=102





Tyto okamžiky znamenaly začátek nové éry v médiích, protože tři televizní stanice - NBC, CBS a ABC - zůstaly ve vysílání po čtyři dny s nepřetržitým přímým přenosem. https://www.youtube.com/watch?v=z_iYpNEbMR4&pp=ygURamZrIGZ1bGwgY292ZXJhZ2U%3D&pbjreload=102





Pokud prozkoumáme jména amerických novinářů, kteří se od té doby stali moderátory hlavních televizních zpravodajských pořadů a nejznámějšími reportéry, zjistíme, že se proslavili právě díky účasti na tomto zpravodajství. https://www.youtube.com/watch?v=Lebrh7fynLE&pp=ygUeYWJjIGpmayBhc3Nhc3NpbmF0aW9uIGNvdmVyYWdl&pbjreload=102





Pět z nich se stalo televizními moderátory – Bob Schieffer a Dan Rather na CBS, Robert MacNeil a Jim Lehrer na PBS a Peter Jennings z ABC, který byl 23letým korespondentem kanadské CTV, když o tomto příběhu informoval. Budoucí moderátor PBS MacNeil byl v Dallasu, aby informoval o Kennedyho cestě do města v roce 1963.





Zatímco velká část Cronkiteova odkazu je spojena s jeho dramatickým oznámením Kennedyho smrti, byl to Dan Rather, kdo jako první informoval na CBS, že prezident zemřel, než to potvrdil Bílý dům. Spíše byl oporou po celý víkend, s hodinami kotvení a podávání zpráv z místa v Dallasu, díky čemuž se stal Cronkitovým nástupcem v „CBS Evening News“. (V CBS zůstal až do roku 2006, kdy byl nucen odejít kvůli kontroverzní zprávě v programu „60 minut“ o vojenské službě prezidenta George W. Bushe.)





Když Kennedy zemřel, žádný televizní kameraman ani fotograf z novin nezaznamenal okamžik dopadu kulky. Nyní již historické snímky toho strašlivého dne byly zachyceny podomácku vyrobenými fotoaparáty a videokamerami pořízenými lidmi v davu, včetně 26sekundového 8mm filmu natočeného výrobcem oděvů z Dallasu Abrahamem Zapruderem. https://www.youtube.com/watch?v=HBJFT-OyDEc&pp=ygUMamZrIHphcHJ1ZGVy&pbjreload=102









Skrovná obrazová dokumentace vraždy Kennedyho přispěla k veřejné skepsi a vyvolala konspirační teorie o tom, co se přesně stalo a kdo byl zodpovědný. Pokud by se to stalo v naší současnosti, věděli bychom jistě, kdo zastřelil Kennedyho, protože by to měli všichni nahráno na svých chytrých telefonech.







Tato mezera umožnila, aby se objevilo ještě více konspiračních teorií o nepravděpodobném úsudku, že Oswald jednal sám. Fyzikální zákony a zprávy ukazují, že by nebylo možné, aby jen jeden muž a z úhlu, pod kterým se nacházel, vypálil všechny rány, které zasáhly prezidenta a guvernéra Texasu.