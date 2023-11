Nerovnost až příliš nerovná?

Narostly úspory během covid? Ano, u bohatých...

23. 11. 2023 / Jiří Hlavenka

čas čtení 2 minuty

úspor: polovina domácností méně než 100 000 Kč. Tedy vlastně skoro žádné úspory - na to je tak čtvrtina auta nebo malá oprava na baráku. A 80 %, tedy silná většina, má naspořeno méně než 500 000 - "úspory" znamenají i investice do cenných papírů a podobně, tedy likvidní aktiva. Nejsou to jen peníze na účtě. Toto není dobrá finanční situace českých domácností, když jen 20 % z nich má k dispozici prostředky, za které je možné si pořídit něco většího.

S majetkem je to ale ještě horší. Ani zde není zásadním problémem nerovnost, ale to, že celá pětina domácností je s doživotně střádaným majetkem někde okolo nuly nebo v záporu. Vždycky nějaká procenta lidí bez majetku budou, někde to může být i volba životního stylu a jistě největší část tvoří mladé rodiny, které jsou na začátku akumulace nějakého jmění, ale 20% je opravdu moc. Analýza ČNB to dále rozpracovává: u dolního kvintilu jsou likvidní aktiva (volné prostředky, cenné papíry) skoro u nuly, a dluhy jsou větší než majetek.