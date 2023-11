Viníci musí skončit před mezinárodním trestním soudem a v Palestině musejí vládnou Palestinci

28. 11. 2023

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 27. 11. 2023, 19 hodin: Mluvil jsem s Husamem Zomlotem, palestinským velvyslancem ve Velké Británii pro naši sérii dlouhých rozhovorů s oběma stranamtom, co bude dál. Ptal jsem se ho, zda si myslí, že se Izrael bude muset vzdát svého deklarovaného cíle zničit Hamás.

Velvyslanec: Deklarovaný cíl Izraele ve skutečnosti není skutečným cílem Izraele. Skutečný cíl Izraele se oedhrává před vašima vlastníma očima, a to je etnické vyčištění Gazy a učinění Gazy neobyvatelnou a zajištění toho, aby v Gaze nemohl nikdy nikdo bydlet. Je to likvidace.







Moderátor: Ale Izrael uvádí, že jeho cíl je zničit Hamás.







Velvyslanec: Ne, oni nic neničí. Ničí naše lidi a a celou Gazu, a totéž dělají i na Západním břehu Jordánu. Takže je to stejný plán. Je to stejný plán. Plán spočívá ve vylidnění Gazy. Proč jinak bombardovat nemocnice, školy, kryty, prostory OSN?





Moderátor: Víte, co na to říkají. je to proto, že se z těchto míst střílí.





Velvyslanec: Zapomeňte na ně. Je to klasický projekt etnických čistek. Sever učinili neobyvatelným. Tito lidé, kteří byli nuceni odejít. 1,7 milionu, tři ze čtyř z našich lidí v Gaze jsou nyní vysídleni. Takže mi říkáte, že plánem bylo jít po Hamásu. Plánem bylo zajistit, aby se tito lidé nikdy nevrátili do svých domovů. A teď je plán jít, víte, dát je všechny dohromady v jedné malé části v pásmu Gazy, na jihu aby se připravili na odsun.





Moderátor: Z izraelského hlediska se po nich chce, aby se smířili s porážkou.





Velvyslanec: Hamás neovládá Západní břeh, takže sedět tady a říkat mi, že jim jde opravdu o Hamás! jde jim o Palestince.









Velvyslanec: Tahle terminologie porážka tady neplatí, protože porážka je mezi dvěma armádami. Víte, já tady nevidím dvě armády. A víte, že Izrael nemůže vyhrát jinak, než když ukončí svou okupaci.





Moderátor: Jak změnit příměří v něco trvalého? Jaký mezinárodní mechanismus je zapotřebí? Co chcete?





Velvyslanec: Chceme, aby mezinárodní společenství zastavilo krveprolití, protože je to krveprolití, nemá nic společného s bojem nebo s tím, kdo vyhraje a kdo prohraje. Je to bezprecedentní míra barbarství a krutosti a nikdo by neměl mluvit o pauzách, na pár dní si dáte pauzu, nakrmíte své děti a pak je znovu začnou masově zabíjet. To je bezohledné. Potřebujeme bezprecedentní masivní humanitární koridory z celého světa, protože úroveň zvěrstev, úroveň humanitární katastrofy je po generace nevídaná, a to nejen v Palestině, ale na celém světě. A pak musíme zajistit, aby byla vyvozena odpovědnost. Války mají svá pravidla a války musí být pod mezinárodní odpovědností na obou stranách, na všech stranách, a Izrael překročil všechny hranice, a to ne jednou a ne dvakrát. A dnes musí být ten, kdo se dopustil válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, postaven před mezinárodní soud.





Souhlasím s tím, ať přijdou jacíkoli mezinárodní soudci, ať rozhodnou.









Velvyslanec: Ne, ne, ne, my budeme čekat na soudce a obrátili jsme se na Mezinárodní trestní soud a na Mezinárodní komisi pro migraci a oběma jsme říkali, ať přijdou a vyšetří válečné zločiny ze všech stran.





Velvyslanec: Velký třesk je, že nemůžete přijmout jen minimum. Vy opravdu po těch beznadějných bezmocných, děsivých chvílích posledního měsíce a půl opravdu potřebujete dát injekci do ruky a do poloviny milionů lidí, naději, že zítra by to mohlo být jinak. Teď je čas, abyste uznali stát Palestina. Posílitpostavení tohoto státu. Zákon OOP bude mít na starosti, aby zajistil, že bude bránit svůj lid a přivede ty zločince k mezinárodnímu soudu, stát Palestina bude mít na starosti tu obrovskou humanitární pomoc, obnovu. Stát Palestina bude pořádat volby, aby palestinský lid rozhodl. Myslím si, že status quo už je nemožný. Proto volám po velkém třesku a bude zapotřebí pouze velkého třesku, který nás všechny,Palestince, Izraelce, region a svět vyvede z tohoto hlubokého temného tunelu, ve kterém se právě nacházíme,

Řekli by, že nás žádáte, abychom přijali porážku, že Hamás zvítězí, že Hamás přežije a my prostě přestaneme.No, vy jste nečekal na soudce o Izraeli, vy jste připraven soudit Izrael sám.Právě oznámili prodloužení o dva dny. Záblesk naděje, ale vy chcete to, čemu říkáte velký třesk.