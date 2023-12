Je možné porazit Putinovu propagandu kontrapropagandou? "Trolly" s pomocí "elfů"? Pochybujeme

1. 12. 2023

čas čtení 16 minut

Ruský stát nepřestává hledat nové metody ovlivňování veřejného mínění a agendy. Cenzura, masivní propaganda v tradičních médiích, vytváření "trollích továren", které manipulují s uživateli sociálních médií, a ideologizace vzdělávání jsou již dlouho v módě. Současně s těmito známými algoritmy se buduje centralizovaný digitální ekosystém, který umožní státu mít neustále na očích chování občanů. Maxim Trudoljubov, redaktor rubriky "Myšlenky" serveru Meduza, si klade otázku, zda je možné tomuto tlaku odolat a zda existuje šance porazit armádu "zlých trollů" armádou "dobrých" a propagandu kontrapropagandou. Ruský stát nepřestává hledat nové metody ovlivňování veřejného mínění a agendy. Cenzura, masivní propaganda v tradičních médiích, vytváření "trollích továren", které manipulují s uživateli sociálních médií, a ideologizace vzdělávání jsou již dlouho v módě. Současně s těmito známými algoritmy se buduje centralizovaný digitální ekosystém, který umožní státu mít neustále na očích chování občanů. Maxim Trudoljubov, redaktor rubriky "Myšlenky" serveru Meduza, si klade otázku, zda je možné tomuto tlaku odolat a zda existuje šance porazit armádu "zlých trollů" armádou "dobrých" a propagandu kontrapropagandou.

Projekt Legie elfů, vytvořený Nadací Svobodné Rusko (FRF) za účelem masivního šíření protikremelských a protiválečných zpráv, vyvolal mnoho kontroverzí. O takových metodách organizovaného ovlivňování uživatelů ruských sociálních médií ze strany opozice dosud nikdo neslyšel.

Aktivní pokusy přesvědčit občany již dlouho podnikají stoupenci Alexeje Navalného. V roce 2012 Navalnyj vytvořil projekt "Stroj dobré pravdy" (původně nazývaný "Stroj dobré propagandy" – na rozdíl od toho, co Navalnyj tehdy nazýval "Stroj zlé propagandy"), jehož aktivisté šířili zprávy o korupci a zneužívání moci. Nyní je Navalného tým zaneprázdněn projektem "Navalného propagandistická mašinérie": dobrovolní agitátoři obvolávají lidi v Rusku a snaží se je přimět, aby mluvili o válce, moci a stavu společnosti.

Svobodná ruská média se zabývají bojem proti propagandě pomocí žurnalistických metod, vytvářením projektů ověřování faktů, analýzou obsahu propagandistických kanálů a studiem nálad v proválečném prostředí. Některé z těchto projektů mohou být více či méně účinné. Jak dobře ale jejich tvůrci chápou, proti komu a proti čemu nyní stojí?

"Já", "my" a další

V mnoha zemích dnes politická aréna přestala být polem ideologických bitev. Ideologie byly praporem propagandy ve 20. století. V dnešní době se lidé dostávají do konfliktů ani ne tak proto, že by chtěli zpochybnit něčí "mylná" přesvědčení, ale proto, že se zdá, že mají naléhavější smysl pro svou identitu – že patří k něčemu víc než "já", k nějakému "my". Lidem, náboženské komunitě, pohlaví, věku nebo jakékoli jiné sociální skupině.

K tomu obvykle dochází, když se velké války protáhnou nebo skončí, impéria se rozpadnou a velké národní projekty (jako je "budování socialismu v jedné zemi") skončí. Tak či onak bylo Rusko ovlivněno vším výše uvedeným. V takových obdobích se celé komunity mohou cítit zraněné, uražené a podvedené. Od politika nebo propagandisty, a v takové chvíli je to téměř totéž, se vyžaduje, aby člověku potvrdil, že patří do nějaké skupiny, a dal mu nové důvody, aby se držel svého. "K zachování této improvizované identity je zapotřebí nepřítele: 'ne-lidí'," píše Petr Pomerancev v knize This Is Not Propaganda. S odkazem na partnera v politicko-technologickém prostředí Pomerancev poznamenává, že pojmenováním nepřítele je možné získat daodatečných 20 % hlasů ve volbách.

Thomas Carothers, ředitel výzkumných programů v Carnegie Endowment for International Peace, popisuje politické chování v zemích, kde převládá logika "přítel nebo nepřítel": "Ne že s vámi jen nesouhlasím, nejsem jako vy, jsem 'jiný', a to bohužel často znamená 'nenávidím vás'."

Aby se posílila vlastní identita, lze například říci, že "oni" porušují své tradice, že jejich rodiny jsou ničeny, že lidé přestávají být "jen" muži a ženami, že "oni" kolem "nás" budují biologické laboratoře a vypouštějí proti "nám" komáry. Že to nejsme "my", kdo bojuje, ale naopak "oni" jdou do války proti "nám", aby připravili Rusko o jeho přírodní zdroje. Nikolaj Patrušev ve svých četných rozhovorech s ruskými představiteli v OSN a dalšími činiteli pokračuje v reprodukci těchto mýtů a cituje "zpravodajské informace" a "citáty", které již dávno vyvracejí nezávislí novináři a výzkumníci.

Pravda je nepopulární

Nebyli to ruští političtí technologové, kdo s tímto přístupem přišel. Antisemitismus, antiamerikanismus a další "antihnutí" byly vždy živeny mýty o zlovolných "vládcích světa", obvykle tajných. V centru těchto mýtů byli často Židé, kteří byli obviněni ze spiknutí autory nesčetných konspiračních prací: Protokoly sionských mudrců, "Dopis Americe", o němž se předpokládá, že jej napsal Usáma bin Ládin po teroristických útocích ve Spojených státech v září 2001.

Kvalita takových textů není tak důležitá, ani by neměly být tak koherentní jako "skutečné" ideologické pamflety. Hlavní je, že by měly být dostatečně vzrušující na to, aby neinformovaný nebo zaujatý čtenář (posluchač, divák) měl pocit, že mu byla konečně odhalena "celá pravda", nebo alespoň že "není kouře bez ohně".

Jak obtížné je tato "odhalení" vyvrátit, ukázal nedávný příběh virálních odkazů na "Dopis Americe" na TikToku. Stejné "protokoly" byly mnohokrát vyvráceny fact-checkery své doby. A přesto za sto let své existence vyšel tento text v desítkách jazyků v milionech výtisků. Navíc se stále objevuje na internetu a je znovu a znovu publikován.

V moderním světě se tento problém nevyřešil, ale pouze zhoršil: Veřejná sféra je uspořádána tak, že se nepravdivé zprávy šíří mnohem rychleji a dostávají se k mnohem většímu publiku než pravdivé. Jak ukázala studie publikovaná v roce 2018 v časopise Science, falešné zprávy přitahují pozornost právě svou novostí a vyvrácení, která tuto vlastnost nemají, právě na základě tohoto faktu ztrácejí. Pravda může lidi rozrušit nebo uklidnit, ale ve srovnání s původní lží je pravděpodobné, že bude zajímat jen málokoho. Po prostudování více než 120 000 fám šířených na Twitteru v letech 2006 až 2017 dospěli výzkumníci k závěru, že ty nejpopulárnější, které se nakonec ukázaly jako pravdivé, jen zřídka vzbudily zájem více než tisíce lidí. Nejběžnější z podvodných fám si zase postupně získávaly publikum od tisíce do sta tisíc uživatelů.

Ve světě, kde všichni "odešli do svých pokojů", mohou lidé ztratit nejen společný jazyk, ale i společnou realitu – to je stav polarizace. Lidé mohou žít vedle sebe, ale nemají společná fakta, společné pojmy, někdy dokonce ani společná toponyma (jako v na dnešním Blízkém východě).

Tento stav věcí není sám o sobě nový, ale v 21. století se stal téměř všudypřítomným, což vede k vyhrocení populismu a šíření extremistických hnutí. Důvodů pro tuto změnu je mnoho, ale dva z nich jsou obzvláště důležité. Na jedné straně masový stav 20. století se svými celonárodními, sjednocujícími hesly je minulostí. Na druhou stranu je mediální prostředí roztříštěné kvůli nárůstu popularity sociálních médií, která lidi rozdělují do bublin a zesilují hlas drsných, polarizujících prohlášení.

Proč je boj proti trollingu špatný

Najímání stovek a tisíců lidí, kteří psali správné komentáře, vytvářeli správné komunity a vytvářeli správné skupiny, bylo v rozkvětu roku 2010, kdy samotná sociální média zažívala boom. Je to pokus "hacknout" jejich algoritmy, simulovat přirozené rozložení zpráv v nich a nakonec využít sociální média k rozdělení uživatelů. Název výše zmíněného projektu "legie elfů" odkazuje na "továrnu na trolly", kterou asi před deseti lety postavil podnikatel Jevgenij Prigožin, který v srpnu zahynul při leteckém neštěstí. Tento jev není výlučně ruský. O podobných projektech ve Venezuele, Mexiku, Turecku, na Filipínách a v dalších zemích informoval Peter Pomerancev a mnoho dalších výzkumníků. Existuje studie státem sponzorovaného trollingu provedená v polovině roku 2010 ve Spojených státech, Turecku, na Filipínách a na Středním východě.

Je obtížné posoudit dopad těchto snah. Jedna studie zjistila, že aktivita toho, co se zdá být ruskými trolly, mohla ovlivnit trh se sázkami na výsledek amerických prezidentských voleb v roce 2016. Mnozí věří, že Rusové pomohli Donaldu Trumpovi ke zvolení tím, že překrucovali negativní výroky o Hillary Clintonové. Na druhou stranu je známo, že falešné komunity a účty vytvořené Rusy na západních sociálních sítích se zabývaly nejen šířením negativních informací o Clintonové, ale také upozorňováním na skutečně závažné problémy života ve Spojených státech. A manažeři Trumpovy vlastní kampaně utratili desítky milionů dolarů za cílené reklamy na Facebooku zaměřené na konkrétní cíl odradit tradičně prodemokratické voliče od hlasování pro Clintonovou.

Klasický trolling je zase navržen tak, aby uživatele sociálních sítí dezorientoval, místo aby je o něčem přesvědčil. Tato taktika nevyužívá informace jako zbraň v přímočarém smyslu tradiční propagandy, která sloužila jako hlásná trouba úřadů a vysílala slogany schválené úřady. Armády trollů mají plné ruce práce se zvyšováním úrovně informačního šumu a tím podkopáváním důvěry v informace a fakta jako taková. Mediální výzkumník Tim Wu to nazývá taktikou "zaplavení", jejímž cílem je překroutit nebo přehlušit hlasy těch, na které se zaměřuje.

To znamená, že přidání nového šumu ke stávajícímu je pochybný způsob, jak změnit něčí názor. Trolling mate lidi, ztěžuje vnímání faktů, zvyšuje podráždění a vyvolává konflikty. "Anti-trolling" tyto účinky jen zhorší. A tyto účinky jsou v zásadě generovány sociálními médii, která rozptylují lidi a podněcují konflikty.

A konečně, armády trollů byly vytvořeny, aby ovlivňovaly voliče v demokraciích nebo tam, kde volební proces může nějakým způsobem ovlivnit politiky. Rusko roku 2023 mezi ně zjevně nepatří.

Je nepříjemné nesouhlasit

To, s čím se dnes ruská společnost potýká, je víc než jen propaganda. Ruský stát už dávno překračuje hranice cenzury a šíření faktů a názorů, které úřady potřebují. Jedna věc je používat algoritmy stávajících sociálních médií k propagaci správných zpráv, ale druhá věc je vytvořit si vlastní sociální média postavená na vlastních algoritmech. To jsou nástroje kontroly nad společností na další úrovni. Ruští političtí stratégové, inspirovaní příkladem čínských úřadů, se snaží vybudovat centralizované digitální prostředí, které bude mít přístup k osobním údajům většiny Rusů. Toto prostředí bude lépe sloužit každodenním potřebám občanů, ale zároveň o nich bude vědět více a lépe kontrolovat jejich názory a chování. Alespoň takový je záměr.

Tento ekosystém je postaven na největší ruské sociální síti VKontakte, kterou v polovině roku 2000 vytvořil Pavel Durov. Dnes je VKontakte součástí konglomerátu digitálních služeb VKontakte (dříve Mail.ru), který fakticky vlastní společnosti blízké Kremlu. Tato struktura zahrnuje síť Odnoklassniki, platební služby, společnosti elektronického obchodování a tvorbu vzdělávacích produktů. Společnost je řízena bývalým manažerem Rostelecomu Vladimirem Kirijenkem, synem šéfa ruské domácí politiky Sergeje Kirijenka.

Digitální výzkumník Philipp Dietrich v nedávné zprávě pro Německou radu pro zahraniční věci (DGAP) ukazuje, jak ekosystém VKontakte těžil z faktického zákazu fungování služeb společnosti Meta (Facebook, Instagram) v Rusku, a to jak z hlediska počtu uživatelů, tak příjmů.

Nyní VK dokončuje výstavbu "super aplikace" VK Messenger, integrované se státní službou "Veřejné služby", která by se podle plánu měla svou multifunkčností podobat v Číně rozšířenému WeChatu. Zde máte možnost zaplatit za nákupy, přečíst si zprávy - a možnost obdržet předvolání od vojenského registračního a náborového úřadu.

Strategie ruského státu v oblasti digitálních platforem je velmi účinná, píše Dietrich. Tím, že je služba pohodlná, úřady ve skutečnosti nutí lidi, aby ji používali. Nejde o vtloukání hesel do hlav občanů, nikoli o vytváření hluku, ale o vytváření příjemného prostředí, jehož součástí jsou prostátní poselství. V takovém případě se všechna alternativní politická poselství stanou doslova "nepohodlnými".

Víc než kontrapropaganda

Společnost obecně, a zejména opozice, byla v mediální a digitální sféře dlouhodobě před ruským státem. Dnes už tomu tak není. Nezávislá média byla ze země vytlačena a stát se snaží dostat digitální sféru pod kontrolu. Spojenci společnosti jsou zatím pomalost, korupce a nízká kvalita práce struktur a firem pod kontrolou státu. Navzdory všem pokusům se správcům ruského digitálního prostředí dosud nepodařilo vytvořit skutečný analog služby YouTube, která patří společnosti Google a je v Rusku rozšířená. Přístup k nezávislým zprávám, vyšetřováním a komentářům proto stále nevyžaduje další úsilí ze strany Rusů v podobě například instalace VPN. V Rusku je také rozšířený messenger Telegram, na jehož základě se jeho zakladatel Pavel Durov snaží vybudovat vlastní digitální prostředí (realizace projektu je však ještě daleko).

Zákon o povinné předinstalaci státem požadovaných aplikací na chytrých telefonech prodávaných v Rusku ve skutečnosti nefunguje, protože zařízení se do země dováží v rámci šedých schémat na pozadí sankcí. Nejnověji Vojenská prokuratura oznámila, že zjistila známky podvodu v pracích, které Rostec prováděl na modernizaci komplexu Bezpečné město, který řídí provoz videokamer v Moskvě. Škoda se odhaduje téměř na celou částku přidělenou na projekt - 620 milionů rublů.

Kontrola státu nad osobními údaji občanů není zdaleka absolutní i proto, že představitelé státu, tedy bezpečnostní složky, obchodují s daty, která mohou komukoli uniknout na internet. Řada dalších mezer v systému kontroly umožňuje společnosti dýchat volněji, než kdyby se ruský stát skutečně stal tím, o čem sní: Vševidoucím, všemocným a nezpochybnitelným vládcem.

A přesto ta část ruské společnosti, která je osvobozena od perzekuce a nátlaku, již nyní čelí mnohem obtížnějšímu úkolu, než je samotný boj proti propagandě. Dosavadní úsilí těch, kteří ověřují fakta a vynášejí propagandisty na světlo, poněkud připomíná sedativa: Navíc jen přesvědčují ty, kteří nevěří ruským úřadům, že mají pravdu ve své nedůvěře.

Boj proti digitálnímu řízení je zatím úkolem jiného řádu. Nežijeme ve světě, ve kterém většina lidí ignoruje nejdůležitější fakta nebo autoritativní názory, jako tomu bylo v dřívějších dobách. Žijeme ve světě, kde jsou fakta všeobecně známá a hodnocení veřejně dostupná, ale lidé si dobrovolně či nevědomě vybírají ty, se kterými se jim lépe žije, protože je pro ně důležité patřit k určité sociální skupině (například "zákona dbalí občané"). A samozřejmě, stát se snaží dotlačit lidi k výběru faktů a názorů, které jsou pro něj prospěšné, a to za použití formálně "nepolitických" prostředků.

Výzvou je možná naučit lidi, aby překračovali hranice svých uzavřených komunit. Literatura, umění a média mohou pomoci vyřešit tento problém tím, že poskytnou alternativu k oficiální interpretaci událostí, ale v principu pouze jednotlivec se může rozhodnout, že má zájem o alternativní interpretace. Je to víc než jen kontrapropaganda – je to podpora zájmu o "jiné".

Zdroj v ruštině: ZDE

