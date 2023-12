Krajně pravicový bývalý transvestita vyloučený z amerického Kongresu je dokonalým zrcadlem Republikánské strany

Santos, bývalý transsexuál s nadváhou z Ria de Janeira, vstoupil do politiky s nehoráznými lžemi, jako například že na Baruch College nastoupil na základě stipendia jako volejbalová hvězda nebo že jeho matka zemřela v důsledku útoků na Světové obchodní centrum 11. září 2001. Ve skutečnosti to byla uklízečka, která byla v té době tisíce kilometrů daleko - Fatima Devolderová se vrátila ze Spojených států, kde pracovala v rodině brazilských přistěhovalců, do Brazílie v roce 1999 a zpět do USA se vrátila až v roce 2003, kde zemřela na rakovinu.





Vyprávěl také pohádky o tom, že pracoval pro firmy Citigroup a Goldman Sachs, že produkoval broadwayský muzikál o Spidermanovi, že jeho pětiletá neteř jednou zmizela z dětského hřiště a po 40 minutách ji objevila bezpečnostní kamera se dvěma Číňany. Santos také uvedl, že při homofobní střelbě v nočním gay klubu Pulse v roce 2016 přišel o čtyři zaměstnance. Žádná ze 49 obětí v orlandském klubu však nepracovala v žádné z firem, které jmenoval ve svých životopisech. Santos také uvedl, že jeho "prarodiče přežili holokaust", a ve svém volebním životopise tvrdil, že "uprchli před pronásledováním během druhé světové války", a že má ukrajinské dědictví z matčiny strany.

Jeho matka byla ovšem plnokrevná Brazilka s portugalskou a indiánskou krví, nikoli Ukrajinka. A brazilská asociace židovského dědictví nahlédla do záznamů a prohlásila, že Santos ani nikdo z jeho nejbližší rodiny nemá židovské předky.





Jeho fantazie se stále rozrůstala a on začal tvrdit, že pracoval jako herec v seriálech od Disneyho a ve filmu "The Invasion" s herečkou Umou Thurmanovou, o níž tvrdil, že je jednou z jeho nejbližších kamarádek. Jediným problémem je, že Uma ve filmu pod tímto jménem nikdy nepracovala.

Santos vystoupil v brazilském podcastu a portugalsky moderátorům sdělil, že už na něj byl spáchán atentát. Santos také popsal přepadení v létě 2021, kdy mu údajně útočník na newyorské Páté avenue za bílého dne sebral boty, kufřík a hodinky. Jenže policie informovala, že žádný takový útok nikdy nezaregistrovala.

Aby toho všeho nebylo málo, Santos se dopouštěl takových hrůzných věcí, jako že nabídl zorganizování charitativní kampaně na financování pomoci armádnímu válečnému veteránovi, aby mohl zaplatit operaci zachraňující život jeho psa (veterán je invalidní a pes mu slouží jako pomocník). Santos vybral tisíce dolarů a nikdy je veteránovi, jehož pes nakonec zemřel, nedal.

V Brazílii, kde vystupoval v kabaretních představeních jako drag queen Kitara Ravacheová, byl hledán policií za to, že nakupoval ženské šaty a nikdy za ně nezaplatil.





Santos byl zvolen v listopadu 2022 v takzvaných střednědobých volbách za newyorský obvod Long Island, který je rezidenční oblastí pro velmi bohaté. Porazil kandidáta Demokratické strany, když slíbil, že bude nejkonzervativnějším republikánem, jakého kdy New York zažil. Tajil svou minulost transvestity a manželství s mužem.

V prosinci téhož roku deník The New York Times zveřejnil odhalení, z něhož vyplývalo, že Santos lhal o několika klíčových skutečnostech, jako je jeho vzdělání, (ne)židovské kořeny, zaměstnání a jeho minulost obecně.

Od té doby selhaly četné pokusy o jeho vyhození z Kongresu, protože republikáni mají velmi těsnou většinu a jeden hlas může hodně změnit. Nechtěli riskovat, že o toto křeslo přijdou ve prospěch demokrata, jakmile budou vypsány nové volby, které Santose nahradí.

Aby se Santos pokusil zachránit svou pozici, spojil se s nejostřejšími a nejextrémnějšími republikány, jako je Marorie Taylor Greeneová, šílená konspirátorka, která pronásledovala pozůstalé po dětech z masové střelby ve škole Sandy Hook a křičela na ně a na rodiče zemřelých dětí, že celá věc je podvod, že jsou to herci, kteří předstírají, že přišli o své syny, dcery nebo spolužáky.





Tlak veřejnosti se však stal neudržitelným od chvíle, kdy oficiální zpráva Sněmovny reprezentantů oznámila, že Santos zpronevěřil prostředky na volební kampaň a použil je mimo jiné na sledování pornografických videí na OnlyFans, na botoxové procedury, na kasina v Las Vegas a výlety do Disneyworldu. Homosexuální porno bylo pro republikány příliš velkým soustem.

Santos je jen příznakem toho, co se stalo s Republikánskou stranou. Jako Latinoameričan to jen vyjádřil zjevnějšími a barvitějšími způsoby, jak nás naformátovala naše jihoamerická přehnaná kultura, například přehnaným líčením a širokou gestikulací, které vídáme v telenovelách. Je jen karikaturnější verzí texaského typu krajně pravicového radikalismu, který dnes frčí u jeho republikánských kolegů.

Santos byl vyloučen 311 hlasy (proti 114, kteří hlasovali pro jeho setrvání v parlamentu). Pro jeho vyhození hlasovalo 105 republikánů. Je teprve šestým členem amerického parlamentu v historii, který byl vyhozen. A prvním z Republikánské strany. Tři z ostatních byli vyloučeni v 19. století za podporu Konfederace během americké občanské války, další dva nedávno, kvůli korupci.





Santos půjde v září 2024 před soud kvůli 23 obviněním, mezi něž patří krádež identity, nezákonné získání státních dávek během pandemie a praní špinavých peněz. Volby na jeho místo se uskuteční na začátku příštího roku. Do té doby bude muset Republikánská strana podvádět a snažit se, aby se obešla bez tohoto cenného hlasu, který je nezbytný i pro zvolení nového předsedy většiny ve Sněmovně reprezentantů.

Hlasování o jeho vyloučení se vysílalo v přímém přenosu v kabaretu v Riu de Janeiru, kde vystupoval jako drag queen. Komunita transvestitů v Riu ho tak nenávidí, že při vyhlášení vyhození všichni tleskali. Otevíraly se láhve šampaňského, plnily se skleničky a show s drag queens, které zpívaly Madonninu píseň Vogue, uzavřela večírek na rozloučenou na dálku pro Kitary Ravacheovou...