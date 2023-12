"Je třeba utvrdit lidi v tom, že otroctví je fajn"

1. 12. 2023

čas čtení 2 minuty

Vladimir Putin, který se dostal k moci bez ideologie, si osvojil středověké vzory jako Ivan Hrozný, které ospravedlňují teror a nerovnosti. Takové vzory jsou nejen základem jeho vlastní současné vlády, ale také mezi Rusy poskytují silné ospravedlnění pro obnovení stalinismu, říká historička Dina Chapajeva. Vladimir Putin, který se dostal k moci bez ideologie, si osvojil středověké vzory jako Ivan Hrozný, které ospravedlňují teror a nerovnosti. Takové vzory jsou nejen základem jeho vlastní současné vlády, ale také mezi Rusy poskytují silné ospravedlnění pro obnovení stalinismu,

V nově vydané knize Putinův věk temna: Politická medievalizace a restalinizace v Rusku, říká ruská odbornice žijící v USA, že oprašování středověku probíhá nejen kvůli Putinovu zájmu o prosazení výběru myšlenek z něj, ale také proto, že rezonuje mezi Rusy.

Vedle naznačování, že teror v Grozném je nedílnou součástí ruské státnosti a že nerovnost jako ve středověku je přirozená, Putin našel i způsob, jak přesvědčit lidi, že jeho režim je v Rusku přirozený a jedná se o legitimní tradici.

Toto je dvojí zneužití středověku, říká Chapajeva. Na jedné straně to naznačuje, že to, co bylo typické tehdy, musí být nutně přijato nyní; a dále za druhé, ignoruje skutečnost, že Rusko nikdy neprošlo středověkem tak, jak to udělaly země západní Evropy.

Ale středověk má zdroje jak v Putinově vlastním ideologickém hledání, tak ve zvycích mentality ruského lidu. "Když se Putin dostal k moci, neměl žádnou ideologii. Místo toho se spoléhal na pomoc ruské pravoslavné církve. Tato naděje se však ukázala marná.

V důsledku toho se kremelský vůdce začal poohlížet po jiných zdrojích, jimiž by ospravedlnil co dělal. A různí spisovatelé a filmaři nabídli obrazy Ivana Hrozného, Alexandra Něvského a dalších postav z doby před více jak pěti sty lety, aby sloužily tomuto účelu. A Putin tyto návrhy přijal nadšeně.

Putinovo Rusko je nyní ovládáno terorem a země je mnohem totalitnější než byla za Brežněva, říká Chapajevová. A nyní je tu velmi reálná možnost, že Moskva učiní další krok směrem ke světu definovanému jejími představami o středověku a začne zavádět nikoli cílený, ale masový teror.

Snad tomu zabrání porážka Ruska na Ukrajině a rozpad samotného Ruska. A pokud k tomu dojde, nevzniknou "feudální knížectví", jak tvrdí někteří analytici, ale zcela "nové formace". Použití konceptů ze středověku je zcela nevhodné.

Zdroj v ruštině: ZDE

0