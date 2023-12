Lidskoprávní aktivista Oleg Orlov: "Putinovo vítězství na Ukrajině by znamenalo zachování fašistického režimu pro nadcházející roky"

1. 12. 2023

Šéf Centra Memorial pro ochranu práv pochybuje o účinnosti západních sankcí proti Rusům a říká, že jeho zemi bude trvat celou generaci, než překoná imperialismus. Rozhovor vedl Javier G. Cuesta.

Před rokem Oleg Orlov varoval, že mír za každou cenu může být katastrofální. "Vítězné fašistické Rusko se nevyhnutelně stane vážnou hrozbou nejen pro bezpečnost svých sousedů, ale i pro celou Evropu," uzavřel ve svém sloupku z listopadu 2022 "Chtěli fašismus a dostali ho", který vyšel ve francouzském deníku Mediapart. O rok později byl tento ruský aktivista souzen za tento článek stejným systémem – "napůl feudálním, napůl zkorumpovaným státním kapitalismem" – který odsuzoval: Režimem Vladimira Putina.

Sedmdesátiletý rodák z Moskvy je spolupředsedou Memorial Center for the Defense of Rights, organizace vytvořené poté, co Kreml v roce 2020 zničil jeho historické centrum na obranu lidských práv. Orlov dostal pokutu 150 000 rublů, což je při současném zbídačeném kurzu asi 1 650 dolarů. Aktivista se odvolal, stejně jako prokuratura, která požaduje, aby byl Orlov odsouzen ke třem letům vězení s odůvodněním, že "spolu s Memorialem podkopává společenskou stabilitu". Další disidenti – například Alexej Gorinov, Ilja Jašin, Vladimir Kara-Murza a mnoho dalších méně známých disidentů – byli uvězněni již dříve.

Vedle vchodu do jeho domu je výhružné graffiti s písmenem "Z" ruské armády a nápisem "válka proti nim". Orlov, který hájí lidská práva již více než 40 let, od smrtelných křečí Sovětského svazu až po represe na Kavkaze, je v tomto ohledu klidný: Říká, že nikdy neměl jinou možnost než dělat to, co považoval za správné.

Otázka. Memorial se zasazuje o demokracii v Rusku více než 30 let. Pomohlo to?

Odpověď. Neměl jsem na vybranou. Domníval jsem se, že je správné postavit se v roce 1991 proti pučistům. Považoval jsem za správné podílet se na přípravě zákonů pro nové demokratické Rusko. Proč bych se měl uzavírat do ústraní ve svém soukromém životě a nic nedělat?

Myslíte si, že Evropa rozumí Rusům?

O budoucnosti Ruska se bude z velké části rozhodovat na bojištích Ukrajiny. A Putinovo vítězství tam znamená zachování tohoto režimu, který považuji za fašistický, na mnoho let. Pro Evropany je velmi obtížné si představit, že lidé jsou uvězněni na mnoho let [jen] za to, že vyjdou na ulici. Nyní stačí soukromý rozhovor. Nedávno jedna žena mluvila o Zelenském pozitivně v jídelně lázní. Někdo ji udal a byla předána Centru pro boj s extremismem. Než tedy začneme tvrdit, že ruská společnost neprotestuje, měli bychom si uvědomit, že zde panuje velmi tvrdý totalitní režim. To je něco úplně jiného než protestovat v Madridu, Paříži nebo Berlíně.

Ve svém článku srovnáváte současný ruský systém s diktaturami španělského prezidenta Francisca Franca a portugalského prezidenta Antónia de Oliveiry Salazara. Očekáváte, že v Rusku dojde ke změnám?

Myslím si, že situace v Rusku by mohla být velmi podobná tomu, co se stalo ve Španělsku a Portugalsku. Když diktátor opustí moc, nějak zemře. Často dochází k rozdělení elit, jako tomu bylo ve Španělsku. Některé z těchto elit si uvědomují, že už není možné pokračovat v cestě, kterou se ubírá diktátor, a jsou lidé, kteří začínají vést zemi k určité svobodě. Zde je velmi důležitá role skutečné opozice – nejen té politické. Úlohou aktivistů za lidská práva, skutečné opozice a odborů je vyvíjet tlak na vládu, aby převzala moc poté, co diktátor odejde, aby se posunula směrem ke skutečné... ne fiktivní demokracii. Jakmile diktátor zmizí, objeví se ti nejneočekávanější lidé z jeho okolí jako reformátoři, kteří chtějí změny, které by zachránily sebe i systém před kolapsem.

Salazar a Franco řídili své země 40 let. Franco zemřel v posteli, aniž by proti němu povstala revoluce. A nyní jsou Rusové žádáni, aby protestovali proti Putinovi, zatímco na ně Evropa uvaluje sankce. Slouží k nějakému účelu?

Nemám jasnou odpověď na to, zda mají pravdu nebo ne. Zdá se mi, že Evropa to nedomyslela. Je naivní se domnívat, že sankce přimějí oligarchy svrhnout Putina. Nemají šanci. Chcete rozdělit elity? Dejte jim šanci vystoupit ze sankčního seznamu. Bude to pomalu zvětšovat rozdělení mezi nimi. Nemám jasnou odpověď ani na obecné sankce. Pro ruské občany je obtížné cestovat a cítit se v Evropě nepohodlně, chcete, aby si položili ruce na hlavu a pokusili se svrhnout Putina? S totalitním režimem je to naivní.

Nyní zatýkají nejen politické oponenty, ale také členy proválečného sektoru, kteří vznesli nějaký druh kritiky. Pozorujete únavu z války?

Od roku 2022 bylo mnoho lidí pro válku, ale jejich počet se snížil. Únava je zřejmá. Kdyby nebyla zničena svoboda projevu, kdybychom nebyli trestáni za to, že mluvíme [na veřejnosti], masová nespokojenost by byla velmi viditelná. Ale mnoho lidí se velmi bojí. Mlčí nebo na to nechtějí myslet.

Ve svém článku citujete mýtus, že Rusové chtějí železnou pěst, Stalina. Změnilo se to?

Represe zesílila. Téměř všechny nezávislé organizace byly uzavřeny a každý týden dochází k dalším zatčením a novým rozsudkům. Překvapuje mě, že mi bylo dáno tolik svobody a mohu vám poskytnout tento rozhovor. Jsem připraven s vámi mluvit otevřeně, ale 90 % Rusů odmítne jednat se západním korespondentem. Myslí si, že se to úřady zítra dozvědí a zavřou je do vězení.

Znovu opakujete, že je nyní nemožné uspořádat pokojný protest v Rusku. V létě došlo k nepokojům wagnerovců. Možná, že Putin nemá všechno pod kontrolou?

Ne, nemyslím si, že ano. Kdyby někdo před povstáním wagnerovců řekl, že v Rusku dojde k vojenské vzpouře, nikdo by tomu nevěřil. [Wagnerova] vzpoura odhalila mnohé: Generálové zmizeli a byli odstraněni. Letadlo explodovalo, zdá se, že je vše v pořádku, ale je zde jasný strach z vojenských prohlášení. Na druhou stranu potlačování pokojných demonstrací není nebezpečné ani tak kvůli Wagnerovi, ale proto, že se objeví touha po nepokojných protestech. Dochází k terorismu, dochází k ozbrojené reakci a úřady zintenzivňují represe, stále brutálnější teror. Úřady tlačí Rusko do začarovaného kruhu.

Odsoudil jste likvidaci soudního systému v Rusku. Ve vašem procesu si lingvisté ve svých zdrojích spletli Jedie (z Hvězdných válek) s diskotékovými DJi. Jak hodnotíte své obvinění?

Obvinění jsou hloupá a nesmyslná; byli velmi špatně připraveni. V Rusku se ani nesnaží obvinění dobře formalizovat; Myslí si, že jakékoli obvinění se přetaví v rozsudek o vině. Každopádně v mém případě se soudce obecně choval slušně. Toto obvinění by bylo normálním soudem zamítnuto, ale naše soudy nejsou z politických důvodů nezávislé, takže udělají vše, co se jim řekne shora.

Jak vidíte budoucnost vztahů mezi Rusy a Ukrajinci?

Chápu, že část ukrajinské občanské společnosti nechce mluvit s žádnými Rusy. Je to pro ně bolestivé. Vztahy budou velmi složité, ale skutečnost, že existují vazby mezi částí ruské občanské společnosti a částí ukrajinské občanské společnosti, je jakousi zárukou, že se v budoucnu vrátí normální vztahy. Ale chápu, že většina Ukrajinců teď Rusy proklíná.

Před deseti lety zavládla v Rusku všeobecná extáze z anexe Krymu. Putin řekl, že některá území jiných zemí jsou ruská. Kdyby Kreml tuto válku snadno vyhrál a Západ by se díval jinam, myslíte si, že by Putin zašel ještě dál?

Ať se stane cokoli, prohrál. Tlačí svět k jaderné válce a já ho podezírám, že je izolován od reality. Je to diktátor, který na konci své diktatury zešílel, ne ve smyslu duševní choroby, ale ve smyslu odtržení od reality. Nepochybně se považuje za historickou postavu, za člověka s historickým posláním oživit russkij mir, ruské impérium, nikoli Sovětský svaz. Bláhově se domníval, že porazí Ukrajinu za tři dny, že ukrajinští generálové svrhnou "narkomany" – jak Kreml označuje ukrajinskou vládu – a převezmou moc do vlastních rukou. Tímto hypotetickým scénářem se část ruské společnosti nechala inspirovat.

Ve Španělsku se to stalo před více než sto lety s kubánskou nezávislostí.

Existuje stereotyp, že naši zemi tvoří tři bratrské národy: Ukrajinci, Bělorusové a Rusové. Putinův imperialismus je založen na jakémsi kulturním kódu, který je třeba překonat. Obávám se, že to bude trvat celou generaci, než ho překonáme.

Zdroj v angličtině: ZDE

