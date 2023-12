Izrael obnovil zabíjení žen a dětí

2. 12. 2023

čas čtení 3 minuty

Reportér, Channel 4 News, pátek 1. 12. 2023, 19 hodin: Bombardování v Gaze bylo v pátek obnoveno. Intenzita úderů odpovídá hustotě zalidnění. Lidé jsou tlačeni do stále menších oblastí. Původně byli vyzváni, aby se ukryli na jihu pásma Gazy. Takto dnes vypadalo útočiště v Raffah.



Mladík: Co je to tu za místo? Je to jen místo, kde se zdržují civilisté, kteří utekli z jiné oblasti. Jsou to všechno mladí lidé, samé děti.





Izraelská armáda říká, že se zaměřuje na bojovníky a jejich pozice vetknuté do těchto čtvrtí. Podle OSN to nejvíce odnášejí ženy a děti. O něco severněji, opět v Chán Júnisu, bylo lidem řečeno, aby přešli sem.







Záchranáři nevědí, kam se podívat, a pak zahlédnou nohu.





Kolega uvnitř Gazy nám řekl, že od časného rána v pátek zabíjejí nejméně deset lidí každou hodinu.





V pátek večer IDF uvedly, že v celém pásmu provedly 200 úderů.





Reakce Izraele? Řekli, že rakety Hamásu spolu s nepropuštěním ženských a dětských rukojmích porušují podmínky dočasného příměří.





Mluvčí izraelské armády: "Poté, co se Hamás rozhodl držet naše ženy, nyní dostane matku všech úderů."





Anthony Blinken v pátek ráno odletěl z Tel Avivu, když se boje obnovily, toto kolo diplomacie selhalo.





Svět si zvykl na záběry výměny a shledání rukojmích, jako je tento ze včerejší noci. Obě strany se navzájem obviňují z nedodržování podmínek kolem propuštění rukojmích, jednání však pokračují prostřednictvím egyptských a katarských prostředníků.





Ve hře je i domácí politika. Benjamin Netanjahu byl pod sílícím tlakem krajně pravicových stran, které drží jeho vládu pohromadě, aby v této válce pokračoval. Pohrozily, že pokud se ofenziva neobnoví, koalice se zhroutí, a tak zranění chlapci jako Anas Al Masry sledují, jak se kolem nich plní nemocnice, někteří z těch více než milionu lidí, kteří uprchli na jih, sledují, jak se jim hroutí nové domovy.











A jiní si zase balí svůj majetek. Vydejte se dál na jih a bojujte o ustupující útočiště.





Moderátor: Kam to zřejmě směřuje?





Reportér: Izrael informoval Egypt, Jordánsko a Spojené arabské emiráty o svém záměru vytvořit v Gaze jakousi nárazníkovou zónu, až a pokud tato válka nyní skončí, což je samozřejmě potenciálně nesmírně dramatické. Jak by tato nárazníková zóna vypadala? Mohla by zahrnovat například část toho, co zbylo z města Gazy? Je těžké si představit svět, ve kterém by si Palestinci a samozřejmě i arabské státy v regionu takový krok nevyložili jinak než jako opětovnou okupaci.





