My se tady komunikujeme

5. 12. 2023 / Petr Haraším

Nešváři Zase jeden nešvar se v neoliberální republice upřímných slibů narodil z vůle zvůle komentátorů a politiků. Jedná se o dojemnou snahu mazaně obhájit neobhajitelné. Snahu vysvětlit nevysvětlitelné. Snahu vypadat státnicky, přičemž v pozadí se chovat jako tradiční kmotří strejc bez přidané hodnoty, leč s poctivou tváří moudrého slušného vůdce odpovědně zodpovědné vedoucí strany koalice.

Mantra

I když děláš vše špatně, tak špatně nečiníš, protože po špatné zlé vládě ani špatně činit nemůžeš, a tak i když činíš špatně, činíš vlastně dobře, jen špatně komunikuješ. Kdybys byl býval dobře komunikoval, komunikuješ a komunikovati i budeš, tak bys dobře činil, činíš a činiti budeš naší republice ku prospěchu, ač ji nebohou svými činy i činy strany a ministrů zadupáváš do země drsné chudoby a neoliberální beznaděje.

Vadí, nevadí?

Ohyzdná recese, nevadí, dobře činíš, špatně komunikuješ. Obludná inflace, nevadí, dobře činíš, špatně komunikuješ. Obrovská chudoba, nevadí, dobře činíš, špatně komunikuješ. Klesající spotřeba, nevadí, dobře činíš, špatně komunikuješ.

Vývoz sta a sta miliard peněz a každoroční stovky miliard pro českou oligarchii, nevadí, dobře činíš, špatně komunikuješ.

Z téměř každého provládního komentátora stále tryskají slova: „Musíte lépe vaše kroky komunikovat!“. Ministři národní ekonomické obnovy dělají vše dle příručky neoliberálního sviště, proto musí být Satanáš skrytý ve špatné komunikaci. Musí tam být, neboť s nástupem odborné pravicové vlády stále nepochopitelně klesáme. A až bude Satanáš odhalen, potrestán a zlikvidován, tak konečně naší skvělé vládě neposlušné davy uvěří a pochopí vlastní úděl.

Vládní koalice a jejich PR týmy vyslaly množství pravicových trollů a fialových úderek na sociální sítě, aby proměnili neslavnou komunikaci vlády ve slavnou výhru. Experti na politický marketing s Keců a politiky si mohou oči vyplakat, krk vykroutit a vlasy vzájemně vyškubat, nicméně objasnit pravicovou neoliberální komunikační ostudu ODS se jim nepodaří. Kmotři, kteří se nikdy nevzdali a jsou stejní, jako byli od doby Klause přes Nečase po dobu Fialy mají rádi jen sebe, žluté kulaté a opojnou moc. Bez uzardění obětují občany, obětují ekonomiku i s republikou a s Babišem se zas nějak domluví. To se vykomunikovat nedá, ani kdyby ku štěstí zlým činům vlády štětkou zamávalo tisíc černých kominíků.

Pravda komunikace

Pravda o vládnutí této neoliberální vlády je tak křišťálově čistá, že ji jakoukoli komunikací nejde jakkoli vylepšit. Pravda prázdných peněženek. Pravda nárůstu exekucí. Pravda poklesu reálných mezd a platů. Pravda levné Nutelly. Pravda o prioritě vzdělání utopená v Jurečkově dotačních kravincích. Pravda o klient kremelském mafiánském systému oligarchie. Pravda o vlastizradě na dole Turów. Pravda o poklesu reálných platů. Pravda o švarcsystému, šedé ekonomice a nedanění ukradeného bohatství. Pravda cen energií. Pravda o neoliberálním škrcení sociálně slabých. Pravda o třech milionech. Pravda o vládním týrání zdravotně hendikepovaných spoluobčanů. Pravda o korupci v ODS. Pravda o Blažkovi a Nejedlém. Pravda o vypískání whistleblowingu z českých končin na věčné časy. Pravda o povedených Blažkových náměstcích, jeden horší než druhá a než třetí. Pravda o Stanjurově rodinném byznysu. Pravda o pokračujícím zdražování téměř všeho v roce 2024.

Jak tohle chce někdo správně vykomunikovat? Komunikovat prázdnými slovy a milými frázemi kalenými trapnými pravicovými floskulemi? Občané nejsou blbí, jak si vláda v područí ODS myslí, fakt nejsou blbí, jak si myslí najatí poradci a marketingoví specialisté na správnou komunikaci vládní mizérie. Občané jen neumí protestovat, demonstrovat, stávkovat a poslat zbabělou vládu ODS do patřičných míst.

Jako třeba. Příští rok vám sice snížíme platy, ale zato zvýšíme ceny. Nebo. Zrušíme dotace Oligopolu, leč vše chybějící zaplatí občané, čím chudší, tím víc. Nebo. Sice jsme zajistili zvýšení už tak obrovských nájmů téměř až o 100 % za dva roky, ale poraďte si, jak chcete a umíte. Nebo. Do důchodu sice později, ale radostněji, bez peněz a bez zajištění a zdravotně rozbití napadrť. Jsme sice na křižovatce, ale věřte nám, to zvládnete. A nic se neděje, ohnuté hřbety, jak nás to naučili soudruzi, jsou ohnuté ještě víc.

Mléko a kravinec

Nepochybuji o tom, že tyhle komunikační Potěmkinovy vesnice, města i republiku si někteří moc pěkně vychutnají. K nabídnuté krmi zasedne přežraný bývalý a budoucí premiér Babiš a my můžeme jen tiše doufat, že zvolí za nevěstu ODS a nikoli SPD či ještě něco horšího.

Celé to heslo nynější vlády: „Vládni zle, komunikuj dobře a ty chudino trp!“, velmi připomíná hesla soudruhů minulého režimu, od kterého se ODS tolik naučila, dobře naučila.

Pokud si opravdu správně nevykomunikujeme léta Devadesátá, kdy tady zavládla nevídaná podnikatelská zlodějna, tak se nic nespraví. Pokud si nevykomunikujeme, že je to česká oligarchie, která ničí Českou republiku, tak se nic nespraví. A pokud českou kremelskou oligarchii okamžitě neodstavíme od moci odstřižením od kojné ODS, tak ani komunikovat vlastně už nemusíme.

Mezitím prezidentský i premiérský projev může dál s touto krajinou znít touto krajinou: „Tato země nevzkvétá, nevzkvétá, kvétá, vétá…“. A už je po ni veta, umřela a chcípla.

Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého na špatnou komunikaci dobrých činů, nebo tak nějak

