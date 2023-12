Jak ozdravný balíček uzdravuje aneb co by ti lidi ještě chtěli

5. 12. 2023 / Boris Cvek

Jak znovu a znovu opakuje – naposledy v nedělních Otázkách V. Moravce – ministr práce a sociálních věcí Jurečka, potřebujeme více dětí. Pan ministr se, zřejmě právem, ve zmíněném pořadu pochválil, jak vláda pomáhá rodinám s 5 až 7 dětmi. Na tom stojí populační politika tohoto státu, jak se zdá. Naopak firemní školky jsou podle vládního tzv. ozdravného balíčku zaměstnanecký benefit, který je nutno zdanit.

Je to asi odměna daňovým poplatníkům za to, že stát dlouhodobě selhává v zajištění míst ve školkách. Ono by se mohlo taky třeba stát, že ty ženy budou chodit do práce a podpoří růst naší ekonomiky, jak je to běžné ve vyspělých zemích. Mohly by taky, kdyby náhodou bylo školek dost, chápat mateřství jako něco, co jim nebude bránit v profesním rozvoji, takže by dokonce mohly mít více dětí. No, 5-7 to asi nebude, takže pana ministra tohle nezajímá, on má jiné priority.

Jeho stále opakovanou prioritou, opět zmíněnou v nedělním pořadu České televize, je přece udělat pořádek mezi těmi, kdo pobírají sociální dávky. Pan ministr na jedné straně plédoval za to, že pobírat tyto dávky nesmí být nadále stigma, na druhé straně chce zavést systém, kde se z těchto lidí stanou sprostí podezřelí, které je třeba všelijak hlídat a šacovat. Kolik na tom ušetří? Jednu dvě miliardy?

Zejména chce jakožto ministr práce vyřešit problémy s tím, že u nás chybí několik set tisíc pracovníků. Požene nezaměstnané, kteří by mohli pracovat, do práce. Že je u nás nejnižší nezaměstnanost v Unii a že firmy potřebují kvalitní, motivované zaměstnance, to je jedno. Jedno je taky, že při tak nízké nezaměstnanosti zažíváme historický propad reálných mezd. V polední publicistice Radiožurnálu v pondělí to jednoho ekonoma dostalo tak daleko, že se až zalekl, že šíří marxistickou propagandu o vykořisťování. Ministr má ale jistě jiné, vážnější problémy, zejména jako ministr práce a sociálních věcí.

Aby toho nebylo málo, ministr zemědělství je překvapen – jak čteme v pondělí na Seznamu – oznámením obchodníků o růstu cen potravin v příštím roce. Kdo poslouchal před několika týdny Otázky V. Moravce, překvapen být nemůže, protože prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu to tam dávno řekl. A je to logické. Vláda zdraží energie zemědělcům, výrobcům, dopravcům i obchodníkům. Ozdravný balíček uzdravuje.

Žalostné je číst o tom, jak pan ministr zemědělství znovu a znovu hledá u obchodníků odpověď na rozdíl mezi cenami potravin u nás a v Německu. Státní aparát pod jeho vedením asi jinou taktiku nezná, neumí, nemá na to. Na druhou stranu musíme přiznat panu ministrovi velký objev: někdo prý nakupuje kilo mrkve za 9,30 korun a prodává za 27,90 korun, což je marže 261 procent! Pojďme se pohoršovat nebo plakat s panem ministrem, neštěstí se totiž vždy lépe snese, když jsou lidi spolu, nebo vlastně Spolu.

Růst cen potravin a zřejmě i vzestup celkové inflace nás nemusí znepokojovat, protože ozdravný balíček uzdravuje tak jako tak. Prostě z definice. Cožpak se tak nejmenuje? A je úplně jedno, že ani vládní poslanci pořádně nevědí, co v tom balíčku vlastně je. Začali jsme příběhem školek. Zdá se, že pro mnohé vládní poslance je velkým překvapením, že k tomu ozdravný balíček vede. Prý si s tím neví rady ani ČEZ, považte! Abyste zajistili budoucnost tohoto státu, je tedy nutné, řečeno s ozdravným balíčkem, mít 5-7 dětí a jíst vzduch. Vláda dělá všechno pro to, aby vás k tomu motivovala a zajistila lepší život našim potomkům. Za to si zaslouží úctu a neskonalé díky. Co bychom si jinak počali?

