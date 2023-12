Nefunkční izraelské příkazy k evakuaci v Gaze

7. 12. 2023 / Andrew Stroehlein

Izraelská armáda pokračuje v bombardování Gazy a vydává varování, aby se obyvatelé jižní části Gazy evakuovali. Prostřednictvím sociálních sítí a dalších prostředků rozeslala QR kódy: stačí prý kliknout na telefon a stáhnout si mapu, abyste věděli, kam se máte vydat, abyste byli v bezpečí,



Ti, kdo si myslí, že to zní rozumně - moderní způsob ochrany civilistů ve válce -, ignorují realitu přinejmenším ve třech rovinách.





Zaprvé, izraelská armáda přerušila dodávky elektřiny do Gazy, takže je obtížné udržet telefony nabité, aby se dostaly k této mapě. Přerušila také komunikace, takže i když najdete nabíječku, nemusíte mít signál.



Za druhé, mapy, které izraelská armáda vydala, jsou plné chyb. Musela je několikrát opravovat, což vedlo ke zmatku mezi lidmi, kteří se zoufale snažili najít bezpečí.



Za třetí, a to je nejzávažnější, neexistuje žádné bezpečné místo, kam by bylo možné utéci. Není to tak, že by izraelská armáda slibovala, že určitá místa nebude bombardovat. Posílá lidi do stále menších a přeplněnějších oblastí bez jakýchkoli záruk ochrany.



Jak jsme zde již dříve uvedli, podle mezinárodního humanitárního práva - "válečných zákonů" - mají válčící strany povinnost chránit civilisty a jsou vybízeny k tomu, aby je varovaly, pokud takové varování může pomoci udržet civilisty v bezpečí. Vzhledem ke všem třem výše uvedeným bodům se však zdá, že tato současná varování tímto základním testem neprošla, a z tohoto důvodu nejsou účinná.



Navíc lidé, kteří nemohou nebo nechtějí evakuovat danou oblast, mají podle válečného práva stále ochranu proti nevybíravým nebo nepřiměřeným útokům. Žádná vojenská síla v jakémkoli konfliktu nemůže jen tak učinit oznámení a pak bombardovat oblast bez ohledu na tamní civilisty - bez ohledu na to, kolik varování vydá a jakou formou, QR kódy nebo jinak.

