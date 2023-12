Válka mezi Izraelem a Gazou: USA a Izrael odmítají okamžité příměří, palestinský vyslanec konstatuje, že Izrael "vede válku prostřednictvím zvěrstev"

8. 12. 2023

Velvyslanec USA při OSN tvrdí, že příměří by "zaselo zárodky další války"; palestinský velvyslanec naléhá na Radu bezpečnosti, aby podpořila příměří



- USA prohlásily, že nepodporují výzvy k okamžitému příměří v Gaze



Velvyslanec USA při OSN Robert A. Wood prohlásil, že jeho země nepodporuje okamžité příměří v Gaze a tvrdí, že by "pouze zaselo zárodky další války".



Wood ve svém projevu v sídle OSN v New Yorku uvedl, že to, že Rada bezpečnosti neodsoudila útoky Hamásu na Izrael ze 7. října, bylo vážným morálním selháním.



Hamás nadále představuje hrozbu pro Izrael, řekl a dodal, že "nepopiratelnou součástí této skutečnosti" je, že pokud by Izrael dnes jednostranně složil zbraně, Hamás by nadále držel rukojmí. Řekl:



"Z tohoto důvodu, ačkoli USA rozhodně podporují trvalý mír, v němž mohou Izrael i Palestina žít v míru a bezpečí, nepodporujeme výzvy k okamžitému příměří. To by pouze zaselo zárodek další války, protože Hamás si nepřeje trvalý mír, řešení v podobě dvou států."





Velvyslanec USA při OSN Robert Wood uvedl, že Izrael musí respektovat mezinárodní humanitární právo a vést své operace tak, aby minimalizoval škody na civilním obyvatelstvu.



Wood při svém projevu v Radě bezpečnosti OSN řekl:



V každém rozhovoru jsme také zdůrazňovali, že Izrael musí zabránit dalšímu masovému vysídlování civilistů na jihu Gazy, z nichž mnozí před násilím utekli.



Dodal, že civilisté vysídlení v Gaze musí mít možnost vrátit se, jakmile to podmínky dovolí, a dodal, že "USA za žádných okolností nepodpoří nucené přesídlování Palestinců".

- Palestinský prezident Mahmúd Abbás neposkytl konkrétní představu o poválečném plánu projednávaném s americkými představiteli, podle kterého by Palestinská samospráva převzala kontrolu nad Gazou.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael nebude akceptovat vládu Palestinské samosprávy nad Gazou v její současné podobě.





Abbás řekl agentuře Reuters:

"V médiích stále čtu, že Izrael nemá jasné válečné cíle. Máme snad předstírat, že nevíme, že cílem je etnické vyčištění pásma Gazy?"

"V médiích stále čtu, že Izrael nemá jasné válečné cíle. Máme snad předstírat, že nevíme, že cílem je etnické vyčištění pásma Gazy?"

"Spojené státy nám říkají, že podporují řešení dvou států, že Izrael nesmí okupovat Gazu, udržovat bezpečnostní kontrolu nad Gazou ani vyvlastňovat půdu z Gazy. Amerika ale nenutí Izrael, aby plnil to, co říká."Řekl, že USA, které "plně" podporují Izrael, "nesou odpovědnost za to, co se děje" v Gaze, a dodal:"Je to jediná mocnost, která je schopna nařídit Izraeli, aby zastavil válku a plnil své závazky, ale bohužel to nedělá. Amerika je komplicem Izraele."Abbás v rozhovoru pro agenturu Reuters v Ramalláhu uvedl, že konflikt mezi Izraelem a Palestinci obecně dosáhl alarmujícího stadia, které vyžaduje mezinárodní konferenci a záruky světových mocností.Kromě války Izraele s Hamásem v Gaze uvedl, že izraelské síly v uplynulém roce zintenzivnily své útoky všude na okupovaném Západním břehu Jordánu. Řekl, že:"Podporuji pokojnou resistenci. Jsem pro jednání na základě mezinárodní mírové konference a pod mezinárodní záštitou, která by vedla k řešení, jež bude zaštítěno světovými mocnostmi, aby byl vytvořen suverénní palestinský stát v pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě."Řekl, že na základě závazné mezinárodní dohody oživí oslabenou Palestinskou samosprávu (PA), provede dlouho očekávané reformy a uspořádá prezidentské a parlamentní volby, které byly pozastaveny poté, co v roce 2006 zvítězil Hamás a později vytlačil Palestinskou samosprávu z Gazy.Na otázku, zda by riskoval uspořádání voleb vzhledem k možnosti, že by Hamás mohl zvítězit, jako tomu bylo v roce 2006, odpověděl: "Ať vyhraje kdokoli, budou to demokratické volby."Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan při svém projevu v Radě bezpečnosti důrazně odmítl výzvy k příměří.Erdan uvedl, že regionální stability na Blízkém východě lze "dosáhnout pouze tehdy, až bude Hamás eliminován". Výzvy k příměří by podle něj tohoto cíle nedosáhly.Izrael bude pokračovat ve své misi a zároveň podpoří "každou humanitární iniciativu", ale zničení Hamásu je jedinou možností, řekl Erdan.Mansúr v projevu k Radě bezpečnosti řekl, že pokud někdo říká, že je proti ničení a vysídlování Palestinců, pak musí být pro okamžité příměří."Když odmítáte volat po příměří, odmítáte volat po jediné věci, která může ukončit válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu. Takto Izrael vede válku, prostřednictvím zvěrstev."Řekl, že vojenské akce Izraele v Gaze "obléhají a bombardují náš lid a zbavují ho všech životních potřeb", a dodal:V projevu k Radě bezpečnosti Mansúr uvedl, že cílem izraelské války není bezpečnost, ale "navždy zabránit jakékoli vyhlídce na palestinskou samostatnost a mír"."Tyto záměry jsou jasné jak v pásmu Gazy, tak na Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma," řekl.Upozornil na univerzálnost mezinárodního práva a dodal, že "izraelská výjimečnost musí skončit, a to hned"."Palestinský lid nebude umírat nadarmo, palestinský lid si zaslouží úctu ... zasloužili jsme si ji, zaplatili jsme tu nejtěžší cenu ... prokažte nám úctu, ne slovy, ale činy, prokažte nám úctu k našim životům a našim právům."V rozhovoru pro agenturu Bloomberg ve čtvrtek Mohammad Štajjáh uvedl, že by preferoval, aby se Hamás stal mladším partnerem v rámci širší Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) a pomohl vybudovat nový nezávislý stát, který by zahrnoval Západní břeh Jordánu, Gazu a východní Jeruzalém."Hamás před 7. říjnem je jedna věc a po něm druhá," řekl palestinský premiér.Pokud budou připraveni se dohodnout a přijmout politickou platformu OOP, pak bude prostor pro jednání. Palestinci by neměli být rozděleni.Současně uvedl, že "brutalita, které se Hamás dopustil, nemůže nikdy ospravedlnit kolektivní trestání palestinského lidu". Guterres dodal:Přestože nerozlišující raketové ostřelování Izraele ze strany Hamásu a využívání civilistů jako lidských štítů je v rozporu s válečným právem, nezbavuje takové jednání Izrael odpovědnosti za jeho vlastní porušování zákona.Obyvatelé Gazy "hledí do propasti", řekl a vyzval mezinárodní společenství, aby udělalo "vše, co je možné", aby ukončilo jejich utrpení.Vyzval členy Rady bezpečnosti, aby "nešetřili úsilím a prosadili okamžité humanitární příměří", a dodal:"To je životně důležité pro Izraelce, Palestince i pro mezinárodní mír a bezpečnost. Oči celého světa - a oči historie - se dívají."António Guterres varoval, že v Gaze hrozí vážné nebezpečí hladomoru a hladovění, a poznamenal, že polovina lidí na severu Gazy a více než třetina vysídlených osob na jihu "prostě hladoví".Útoky ze vzduchu, z pevniny a z moře byly "intenzivní, nepřetržité a rozsáhlé", řekl generální tajemník OSN Radě bezpečnosti.