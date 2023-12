Osmdesát procent občanů považuje politickou situaci za špatnou, za velmi dobrou nikdo

11. 12. 2023 / Boris Cvek

Do nedělních Otázek V. Moravce přicházel předseda Senátu Vystrčil z ODS v adventní náladě. Pořád plédoval za lepší komunikaci s opozicí, za spolupráci, za věcný přístup k řešení problémů. Na výpady místopředsedy Sněmovny Havlíčka z ANO nakonec ale musel reagovat ostře a adventní pohoda zmizela. Když se pak pan Vystrčil na konci pořadu dozvěděl, jak dopadly aktuální preference politických formací, bylo mi ho až líto, pokud jde o výraz v jeho tváři.

Jaká jsou tedy ta čísla? Oproti říjnu ANO vyrostlo na téměř historických 34,5 procent, tedy o dva procentní body. Zdá se, že politika vlády může dostat toto nedemokratické miliardářovo hnutí až ke 40 procentům. Zdánlivý strop může být proražen. Vláda pro to dělá všechno, včetně ozdravného balíčku. ANO se může jen těšit, až balíček začne uzdravovat.

Ozdravného balíčku prý mají podle šetření plné zuby už i voliči ODS, což se projevilo pádem o 3 procentní body na 12,5 procent. Pak následují piráti s 11,5 procenty (ti si o bod polepšili) a dále (v procentech): SPD 10 (pokles o půl bodu), STAN 7 (beze změny), TOP09 5 (plus půl bodu), socialisté 3,5 (beze změny), zelení 3,5 (o půldruhého bodu více), komunisté 2,5 (jeden bod dolů), Přísaha 2,5 (beze změny) a lidovci 2 (půl bodu pokles).

Lidovečtí politici se zřejmě svými vystoupeními a řízením svých rezortů rozhodli vést stranu k nulovému výsledku. Nicméně pořád jsou schovaní v koalici Spolu a mají přes dvacet mandátů, ačkoli brzy nebudou zastupovat už vůbec nikoho kromě svých příbuzných. To byl ostatně bonmot výše zmíněného pana Havlíčka, když komentoval nebývale nízkou podporu vlády ve veřejnosti: vládu prý už podporují jen příbuzní vládních politiků.

Podle šetření, které zveřejnily Otázky V. Moravce v neděli, nikdo v České republice nepovažuje politickou situaci za velmi dobrou. Veliký pokles byl pozorován zejména u mladých lidí v souvislosti s protesty ve školství. Celkově za spíše dobrou považuje politickou situaci 16 procent lidí, za špatnou 35 procent a za velmi špatnou 45 procent. A opět je třeba zdůraznit, že ozdravný balíček ještě nezačal působit, tedy může být ještě mnohem hůře.

Kdyby se výsledky politických preferencí převedly na mandáty, ANO má 91 poslanců, Spolu 50, piráti 22, SPD 21, STAN 16. Levice by samozřejmě měla čistou nulu. Jaké by mohly vzniknout většinové koalice? Spolu s piráty a STAN by měli jen 88 mandátů. ODS nebo STAN by pak v zájmu záchrany země před SPD mohly udělat koalici s ANO. Nakonec by o ANO jako o velmi bohatou nevěstu mohl být veden mezi demokraty lítý boj.

Máme demokracii bez demokratické opozice a tzv. demokratům je to jedno. Jejich politika vede hnutí bývalého Stbáka a miliardáře k historickému nárůstu preferencí a volebnímu triumfu, jaký jsme tu možná ještě nikdy neměli. A k tomu nám pan Havlíček ve zmíněném nedělním pořadu České televize sdělil, že v poslední době až 40 procent veškerého plynu, který proudí do ČR, je ruského původu – a vláda s tím prý nemá šanci nic nadělat.







