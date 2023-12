COP28 : schválena přelomová dohoda o odklonu od fosilních paliv, jenže není vynutitelná

13. 12. 2023

- Shoda ve Spojených arabských emirátech: dohoda byla podepsána - ale jaká?



Vzhledem k tomu, že dohoda byla uzavřena s ohromující rychlostí, označil ji prezident Cop Al Jaber za "konsensus SAE", píše Fiona Harvey.



Jedná se však o historickou dohodu, která bude znamenat konečný konec fosilních paliv? Nebo to bude další krok na cestě do pekel?



Ve světě klimatických jednání se tyto dvě možnosti vzájemně nevylučují. Text, který byl ve středu ráno předložen delegátům na konferenci Cop28 a který byl ve stgředu dopoledne přijat, poprvé ukládá zemím, aby zahájily faktické ukončení využívání fosilních paliv. Podle malých ostrovních států, které jsou vůči dopadům klimatické krize nejzranitelnější, je však nelze vyžadovat a obsahuje "litanii mezer", které budou světu bránit v dostatečně drastickém snížení emisí skleníkových plynů, aby se globální oteplení omezilo na 1,5 °C oproti předindustriální úrovni.



S touto dohodou je spojena řada problémů. Rozvojové země stále potřebují další stovky miliard finančních prostředků, které by jim pomohly přejít od uhlí, ropy a plynu. Vyspělé země a producenti ropy nebudou nuceni postupovat tak rychle, jak věda o klimatu požaduje.



Spojené státy z této dohody vyváznou lehce, protože přislíbily jen něco přes 20 milionů dolarů nových finančních prostředků pro chudý svět a jejich pozice největšího světového producenta ropy a plynu zůstala nedotčena. Čína bude pokračovat v rozšiřování těžby uhlí i obnovitelných zdrojů energie a indický uhelný průmysl se také nemá čeho obávat.



Tato dohoda, jakkoli nedokonalá, však narazila na kolosální odpor zemí, které ropu produkují. Saúdská Arábie se snažila odstranit jakoukoli zmínku o fosilních palivech a poté se pokusila vložit odkazy na zachycování a ukládání uhlíku, což je technologie, kterou sice vyznává, ale kupodivu do ní ní neinvestuje. Rusko v zákulisí pracovalo na tom, aby zmařilo pokrok, a bude tak činit mnohem více příští rok, kdy se bude konat konference v ázerbájdžánském Baku.





- John Kerry, vyslanec USA pro změnu klimatu řekl ve středu na plenárním zasedání:



"Chtěl bych nejprve poděkovat celému týmu Spojených arabských emirátů. Myslím, že když se rozhlédnete po této místnosti, podtrhuje to komplikovanost spojení 200 zemí a nalezení konsensu. Všichni zde přítomní by měli být potěšeni, že ve světě Ukrajiny, Blízkého východu a všech dalších problémů planety je toto okamžik, kdy se multilateralismus spojil. To je těžké."



O dohodě prohlásil: "Je to dokument, který odráží dva roky práce všech stran ze všech koutů světa.... I když se zde nikdo nedočká úplné reflexe svých názorů, faktem je, že tento dokument vysílá světu velmi silný signál. Musíme se držet toho, abychom dosáhli cíle 1,5. Zejména se v něm uvádí, že naše příští národní rozvojové cíle budou v souladu s 1,5. Odráží to, co říká věda, že musíme urychleně dosáhnout vrcholu emisí skleníkových plynů a nechat je klesnout."





Označil také historickou povahu odkazu na fosilní paliva. "Poprvé v historii našeho režimu rozhodnutí vyzývá k odklonu od fosilních paliv s cílem dosáhnout čisté nuly do roku 2050. Uvítali bychom jasnější formulaci.. Víme, že se jedná o kompromis mezi stranami."

Světoví lídři musí i nadále urychleně spojit síly a najít způsoby, jak se s touto existenční hrozbou vypořádat. Každý den zpoždění odsuzuje miliony lidí k neobyvatelnému světu."









- Když Sultan Al Džaber schválil text, aniž by si vyslechl vyjádření zemí nebo stran, nastal v plenárním sále zmatek, píše Patrick Greenfield. Všichni jsme očekávali dlouhý den debat o tom, jak by se text mohl změnit pro jednu konečnou verzi. K tomu však nedošlo. Kladívko padlo a dohoda byla schválena.



"Tento proces nás zklamal," prohlásila hlavní vyjednavačka ze Samoy Anne Rasmussenová, předsedkyně Aliance malých ostrovních států.



Stalo se tak na zasedání o biologické rozmanitosti Cop15 v Montrealu i loni v prosinci, kde čínský předseda COP námitky afrických zemí ignoroval a dohoda byla přesto přijata. Ministr KDR, jedna ze zemí, které v Montrealu vznesly námitky, uvedl, že dohodu - která vzniká na základě konsensu - neuznávají a uznaly ji až po podání ruky na plenárním zasedání o den později. Byl to nebezpečný moment, protože tyto dohody jsou křehké.







Kerry také spolu s čínskou delegací oznámil, "že obě strany hodláme aktualizovat naše dlouhodobé strategie a zveme další strany, aby se k nám připojily".Pokud je 1,5 °C naším cílem a věda naším kompasem, musíme urychleně ukončit využívání všech fosilních paliv, abychom se vydali směrem k budoucnosti, v níž se dá žít.