Haaretz: Chci věřit, že izraelská armáda nebude střílet na neozbrojené civilisty držící bílou vlajku

17. 12. 2023

Foto: Náčelník izraelského generálního štábu Herzl Halevi s bojovníky v pásmu Gazy



Nevím, kolik lidí věří náčelníku izraelského generálního štábu Herzlu Halevimu, když říká, že IDF nestřílí na ty, kteří se vzdávají. Bomby dopadající na Gazu také zabily tisíce lidí, kteří prosili o život. Bílá vlajka by je nezastavila, píše Maya Lecker





Tak moc chci věřit slovům Herzla Haleviho. Když náčelník generálního štábu IDF říká, že izraelská armáda nestřílí na ty, kteří se vzdali, chci mu věřit. "Když vyjdou dva Gazané s bílou vlajkou a vzdají se, tak je zastřelíme? Rozhodně ne," řekl v neděli vojákům poblíž Pásma Gazy. "To není izraelská armáda. Nestřílíme na člověka, který odloží zbraň a zvedne ruce." Tak moc chci věřit slovům Herzla Haleviho. Když náčelník generálního štábu IDF říká, že izraelská armáda nestřílí na ty, kteří se vzdali, chci mu věřit. "Když vyjdou dva Gazané s bílou vlajkou a vzdají se, tak je zastřelíme? Rozhodně ne," řekl v neděli vojákům poblíž Pásma Gazy. "To není izraelská armáda. Nestřílíme na člověka, který odloží zbraň a zvedne ruce."



Halevi dále popsal neuvěřitelné podrobnosti incidentu z páteční noci, kdy se třem izraelským rukojmím, které 7. října zajali bojovníci Hamásu, podařilo uprchnout ze zajetí, a pak je vojáci IDF zastřelili, když mávali bílou vlajkou a volali hebrejsky o pomoc. Dva dny před incidentem si vojáci všimli na budově provizorních nápisů s výzvami o pomoc v angličtině a hebrejštině. Rozhodli se ji neprohledávat.



Alonu Šamrizovi, Sameru Fuad al-Talalkovi a Jotamu Haimovi bylo kolem dvaceti. Alon miloval stand-up komiky, Samer se chystal oženit, Jotam hrál na bicí v kapele. Za poslední dva měsíce se jejich rodiny staly známými tvářemi v izraelských domácnostech.



V rozhovorech někdy vypadaly, že je přemáhá zoufalství, jindy byly plné naděje. Na začátku a také po většinu času v Gaze neměly rodiny Alona, Samera a Jotama žádnou jistotu, že jsou jejich blízcí naživu. Ale nebyli mrtví. Nebyli mrtví - mrtví, potvrzení mrtví, identifikovaní podle ostatků.



Takže i když bylo jasné, že se nevrátí v rámci výměny rukojmích a vězňů, která proběhla během dočasného příměří mezi Izraelem a Hamásem, protože mladí muži nebyli jeho součástí, byly důvody k optimismu. "Až to všechno skončí," musely si říkat jejich rodiny. Alon bude chtít vidět svého oblíbeného komika. Samer se znovu setká se svou snoubenkou. Jotam se vrátí do hudebního studia. Je zničující, jak blízko byli všichni tři návratu domů, než je zastřelili vojáci IDF.



Nevím, kolik lidí věří generálu Halevimu, když říká, že IDF nestřílí na ty, kteří se vzdávají. Izraelští vojáci zastřelili neozbrojené civilisty už v několika různých incidentech, které byly v poslední době zachyceny na kameru. Jak v Izraeli, tak na Západním břehu Jordánu a v Gaze. Bomby dopadající na Gazu ze vzduchu také zabily tisíce lidí, kteří prosili o život. Bílá vlajka by je nezastavila.





V nedělním rozhovoru s vojáky se Halevi nechal slyšet: "Vždy si pokládejte otázky, vždy používejte hlavu a doufejme, že budeme mít další příležitost. Najdeme rukojmí nebo dorazíme k nějakému domu a uděláme správnou věc." Není to snadný úkol, ale pokud chce Halevi, aby jeho odkaz zahrnoval něco jiného než účast na kolosálním selhání, měl by najít cestu.







