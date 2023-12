Minimální mzda, vůně korupce a smrad koksárenského sajrajtu

18. 12. 2023 / Petr Haraším

Prvotřídní skandál s potenciálně vážnými ekologickými riziky pro Ostravu. Státní Diamo v tom po krk.



V byznysu s odpadem a skládkami se dějí dlouhodobě až neuvěřitelné věci, a jde v souhrnu o desítky miliard. @VojtechBlazek @SeznamZpravyhttps://t.co/r5WGy04zq5 — David Ondráčka (@David_Ondracka) December 14, 2023 Česko k smíchu Česká minimální mzda už nestačí ani na nájem dvoupokojového bytu v malém městě daleko na periferii této idiotské neoliberální republiky. Jak zmiňuje pan Veleman v páteční skvělé debatě na A2larmu. Jedna práce na nájem. Druhá na energie a ta třetí na potraviny a nezbytné věci. Tři práce, aby občan mohl žít, aby mohl zaplatit za nuzný život, aby mohli oligarchové, pravicoví politici i novináři a dědiční bohatýři žvanit o nárokové mentalitě českého plebsu.

Vláda pravicových amatérů, po ideovém zápasu, navýšila minimální mzdu na úroveň zaostalé ruské gubernie, nic jiného nejsme, načež se nechala v pravicových médiích polaskat hodnými slůvky obdivu nad takovou dobrotou pána a vládce nad životy lenivé spodiny.

Nikdo nemůže být překvapen, když minimální mzdu bez diskuse nadiktuje kmotr kmotrů Zajíček a mistr světa v ožebračování nájemníků Rafaj. Činíme tak, abychom omylem ani po 35 letech budování klient mafiánského systému nedostihli Západ. Západní země mají „minimálku“ cca na 45 až 50 tisíc. Slovinsko skoro 30 tisíc, USA 28 tisíc, Španělsko 28 tisíc, Polsko zvyšuje na 24 tisíc. Naštěstí pro naši super ekonomiku je zde Maďarsko, Rumunsko či Albánie. Ale hlavně nedostižné Rusko s 4,8 tisíc minimální mzdy.

Česká republika, která se slovy premiéra Fialy řadí mezi světovou sebevědomou mocnost, je hluboko pod 20 tisíc i po obrovském navýšení, které si od vlastní huby museli odtrhnout reální majitelé Česka.

Bujet tedy bude i nadále šedá ekonomika. Bujet bude švarcsystém, exekutorské mafie a státní i soukromí lichváři. Bulet budou čeští občané, rozpočet i zadlužený stát. Bujet a nebulet bude podnikatelská honorace, zahraniční řetězce a svaz české oligarchie. První i druzí se radují, jak málo stačí pracujícím otrokům platit a třetí se už sázejí, o kolik asi tak poskočí na žebříčku dolarových miliardářů.

Z každé strany i přes nelibost vlády zní laškovné signály: „Zdražujeme, zdražujeme ráno, večer, dnes i zítra, zdražujeme rádi, dokud a pokud nás někdo nezastaví“. A nebojte, koupili jsme si všechny, kteří rozhodují.

Náš velmi hloupý premiér na občany bude slušně ječet, jako soudruh Kůl v plotě, že vše vyřešil, leč naprosté většině je už jen k smíchu a některým i k pláči. Jeho vládu oligarchů, kmotrů a blbů z vyšších vrstev nemá, kromě oligarchů, kmotrů a blbů z vyšších vrstev, vůbec nikdo rád. Pionýr Fiala však zatne všechny zuby, protézy i Stanjurův přeliv a veškeré neoliberální volnotržní prasárny občanům zdárně vysvětlí.

Dosáhnout neoblíbenosti vlády Nečase, Blažka, Stanjury a Fialy z roku 2013 se Fialovi, Stanjurovi a Blažkovi povedlo docela jako rychle.

Česko k pláči

Ve zdejším vykradeném černo-uhelném kraji se za necelý týden urodilo. Knížetem pravdy a lásky zušlechtěný do virtuozity lump Bakala je nenažraný miliard jako každý slušný nenažraný oligarcha a vrací se jako vrah na místo činu. Na vytunelovaném majetku bude uhlobaron nyní z poctivě nabytých prostředků a dotací budovat solární parky. Je přeci dobře, že české soudy umí posvětit miliardové loupeže za bílého dne. Je rovněž dobře, že umíme dotace stále rozdávat chudým miliardářům a nikdy jinak.

Mezitím pokračuje pimprlové divadlo vypnutí, zapnutí firmy Liberty. Oba indičtí bakalové se snaží v kobřím tanci z vlády a občanů vytáhnout další miliardy českých korun. Situace je tak vážná, že i naprostý ekonomický diletant Stanjura už spatřuje cosi škodlivého na tradiční české disciplíně vyvádění majetku z Česka na zahraniční konta.

Podnikatel Mittal využil krize války Ruska proti Ukrajině a nasadil podnikateli Guptovi nehorázné ceny za elektřinu násobené Zajičko-Křetínského koeficientem. Dodavatel uhlí pro Mittal také neváhal a využil války Ruska na Ukrajině a patřičně zdražil uhlí. Podnikatelé s vlaječkou a odznáčkem Ukrajiny na klopě neváhali ani vteřinu a na ukrajinské krvi si řádně namastili věčně prázdné kapsy.

Místo, aby premiér Fiala řešil problém způsobený a vyrobený stranou ODS, tak nejspíše zase skončil u Jurečků v dotačním kravíně. Už tam přečkal stávku škol, tak tam přebude rýpáním v kravinci i zásadní problém možného krachu firmy Liberty House a zhruba 20 tisíc ohrožených pracovníků. Ale, jak se vyjádřil jakýsi ekonom, nebude to problém, práce je všude dost a minimální mzda čeká.

Aby toho zdejší kraj neměl snad málo. Odhalil se další doklad, jak lze v neoliberálním Česku za dohledu státních podniků a státních institucí dobře podnikat a vydělávat miliardy na ohrožení bezpečnosti Ostravy a okolí.

Státní firma uzavřela smlouvu na drcený kámen. Drcený kámen se proměnil ve sprostý stavební odpad a ten zase v obrovský zisk.

Vybudovaná ochranná rokle, která odděluje jeden věčně hořící pozůstatek po uhelné činnosti od druhého zatím nehořícího pomníku chemického odpadu z koksoven, byla zavezena hořlavým materiálem, nikoli objednaným nehořlavým drceným kamenem.

Zaměstnanci za minimální plat naváželi set tisíce tun stavebního odpadu, aby majitelé a zainteresované osoby měli pěkné Vánoce a štědrého Ježíška.

Pochopitelně a jak jinak, vše je ok, firma postupovala přesně dle smlouvy a litery zákona, jak dokládá spěšně dodaný odborný posudek.

Překvapená policie nasadila profesionální team v počtu jednoho policisty menšího hodnostního kalibru.

Jediným pachatelem a viníkem tak bude, dle vzoru Krejčíř a spol, vrátný u zavážené rokle a uklízečka ve stavební firmě, co omylem vyhodila nějaké papíry.

Pro jistotu raději v soukromé firmě zařehtá stádo bílých koní, které budou prchat soumrakem chemického smogu smrti.



Až to blafne, tak nezbude nic jiného než kvičet a utíkat. Jak dopadnou soudy dle vzoru Bakala je předem známé.

Kolik desítek miliard bude stát stát náprava je zatím nejasné, ale je jasné, kdo bude platiti. A až se pravicová vláda bude divit, kde že ty peníze jsou…

A to už v kraji máme velice houpavé dálnice, kde se rovněž místo domluvených materiálů cpala levná suť, aby bylo co rozdělit. Nikdo nebyl ani po 15 létech vinen, firma staví vesele dál, soudy dál soudí a dálnice dál s řidiči houpe.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého na minimální mzdu a na jezírka chemického odpadu, co je od Orlové, co by uhlím dohodil

