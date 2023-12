Haaretz: Biden si nemůže dovolit přehlížet nespokojenost, kterou vůči jeho politice vůči Izraeli chová stále více voličů

20. 12. 2023

Úterní průzkum New York Times, který podrobně popisuje záporné názory voličů na přístup amerického prezidenta Joea Bidena k izraelské válce v Gaze - a široký nesouhlas zejména mladých voličů - je možná zatím nejostřejším varováním před dopadem Bidenova přístupu k Izraeli na prezidentské volby v roce 2024, píše Ben Samuels.



"Voliči ve věku 18 až 29 let, tradičně silně demokratická demografická skupina, jsou zvlášť výrazní. Téměř tři čtvrtiny z nich nesouhlasí se způsobem, jakým Biden řeší konflikt v Gaze. A mezi registrovanými voliči říkají, že by volili Trumpa v poměru 49 % ku 43 % - v červenci tito mladí voliči podpořili Bidena, dali mu o 10 procentních bodů víc než Trumpovi," uvádí Times.

Průzkum zjistil, že "mladí voliči Bidena z roku 2020 s protiizraelskými názory nejčastěji hlásí přechod k Trumpovi". Podle průzkumu získává republikánský favorit 21 % mladých voličů hlasujících pro Bidena r. 2020, kteří sympatizují spíše s Palestinci než s Izraelem, zatímco u ostatních mladých voličů Bidena v roce 2020 získává Trump 12 %.



"Ještě výraznějším příznakem přeběhlictví mezi jeho vlastními příznivci je fakt, že Biden vede pouze 64:24 mezi mladými voliči Bidena z roku 2020, kteří tvrdí, že Izrael záměrně zabíjí civilisty, oproti 84:8 mezi voliči Bidena roku 2020, kteří si nemyslí, že Izrael záměrně zabíjí civilisty," uvádí Times.



Je třeba zmínit, že mnozí z těchto voličů jsou historicky nespolehliví, pokud jde o volební účast. Mladí voliči přišli v roce 2020 k volbám o 11 procent častěji než v roce 2016, což jen dokládá, jak důležitá bude jejich podpora pro oba kandidáty.



V nominální hodnotě průzkum varuje, že Bidenova neochvějná podpora izraelské vojenské operace v Gaze by mohla odradit dostatek voličů, což by vedlo k návratu Donalda Trumpa do Bílého domu - na což muslimové, Arabové a progresivisté upozorňují již několik měsíců.



Tento bod však nezohledňuje jak dlouhodobě se vyvíjejí trendy mezi mladými voliči, kteří jsou nespokojeni se současným stavem americké politiky vůči Izraeli, ani pravděpodobnost, že Bidenova politika vůči Izraeli odradí dostatečný počet voličů, aby mohla být v listopadu příštího roku rozhodujícím faktorem.



Podle nerezidentního vedoucího pracovníka Brookings Shibleyho Telhamiho mnoho z těchto mladých demokratů nesouhlasí s Bidenovým přístupem k izraelsko-palestinskému konfliktu od 11denní války v Gaze v květnu 2021.



Podle Telhamiho výsledky průzkumu z roku 2021 "zdůrazňují kontrast mezi vysoce podpůrným veřejným postojem, který Bidenova administrativa zaujala vůči Izraeli, a veřejným míněním demokratů, kteří si v drtivé většině přejí, aby USA byly nestranné, přičemž ti, kteří se chtějí postavit na jednu ze stran, stále více podporují Palestince".



Tento vývoj se projevil i v Kongresu, kde se demokraté stále více osmělují ve volání po nové cestě vpřed a projednávají záležitosti, jako je podmínění vojenské pomoci, jako nikdy předtím.



Průzkumy veřejného mínění za posledních několik let - a zejména několik měsíců - naznačují, že Bidenova neochvějná podpora pro Izrael se stále více vymyká značné části jeho strany, i když průzkumy ukazují, že demokraté obecně věří, že Izrael má právo bránit se proti Hamásu.



Na druhou stranu do voleb zbývá ještě 11 měsíců. Izraelsko-palestinský konflikt nikdy nebyl primárním tématem, které by motivovalo významné bloky voličů - ať už židovské, muslimské, arabské či jiné. Uvidíme, zda zůstane dostatečný počet voličů odrazen, aby se rozešli s historickým precedentem, kdy je tato témata nemotivovala - a i kdyby ano, zda by Biden skutečně přišel o tolik těchto voličů, aby se volby skutečně zvrátily v Trumpův prospěch.



Tito voliči - ať už budou aktivně volit Trumpa, volit kandidáta třetí strany, nebo prostě zůstanou v den voleb doma - si budou během několika příštích měsíců připomínat, co mohou s budoucím prezidentem Trumpem ztratit, a to jak v souvislosti s Izraelem, tak obecně.



Již se zavázal obnovit zákaz cestování muslimů, plně podpořil válku s Izraelem (poté, co po útoku ze 7. října nabídl vlastní narcistické odsouzení izraelské vlády a polovičatou chválu Hizballáhu) a podpořil zrušení víz propalestinským studentům demonstrujícím na univerzitních kampusech. Jde nejen o to, že voliči, kteří se vždy více zajímali o domácí záležitosti než o zahraničněpolitické záležitosti, si rychle připomenou Trumpovy názory a postoje, které jsou protichůdné Americe, v niž věří.



Každopádně si Biden nemůže dovolit podceňovat nespokojenost, kterou vůči jeho politice chová stále větší počet voličů. Až příliš často tyto průzkumy odmítal jako nedotažené a obviňoval je z toho, že existující narativ podceňují, aniž by zohledňoval pocity běžných Američanů.





Ať už tomu Biden věří nebo ne, průzkumy ukazují, že má s Izraelem problém. Zda ho to může stát prezidentský úřad, se teprve uvidí.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

