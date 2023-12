"Znechuceni válkou": Jemenci se po útocích Húsiů v Rudém moři obávají nového konfliktu

22. 12. 2023

Mnoho Jemenců se obává, že útoky Húsiů na plavidla v Rudém moři vyvolají reakci Západu nebo Izraele a zavlečou jejich válkou zmítanou zemi do nového konfliktu, píše al-Džazíra. Mnoho Jemenců se obává, že útoky Húsiů na plavidla v Rudém moři vyvolají reakci Západu nebo Izraele a zavlečou jejich válkou zmítanou zemi do nového konfliktu,

Když 7. října vypukla izraelská válka v Gaze, Sálih Abdalláh, osmačtyřicetiletý majitel supermarketu v Sanáa, se připojil k propalestinským masovým protestům a vyjádřil solidaritu s obleženou enklávou. Nikdy ho nenapadlo, že ozbrojená skupina Húsiů, která ovládá hlavní město Jemenu a velké části země, by mohla vojensky zasáhnout.

19. října válečná loď Spojených států zničila bezpilotní letouny a rakety vypálené z Jemenu, když mířily do Izraele. Později se skupina Húsiů, která je de facto autoritou v severním Jemenu od roku 2015, přihlásila k odpovědnosti za odpálení balistických raket na Izrael a oznámila, že jich odpálí více.

Abdalláh slavil. "Když Húsiové oznámili, že posílají rakety a bezpilotní letouny na Izrael, tato zpráva pozvedla naši morálku a přinesla pocit euforie," řekl.

Tento sentiment však neměl dlouhého trvání, neboť Abdalláh začal uvažovat o důsledcích eskalace v době, kdy se jeho země topí v četných krizích, včetně politické nestability, vojenského soupeření a nezdravé ekonomiky, a diplomatické rozhovory, které by definitivně ukončily roky bojů, zůstaly bezvýsledné.

Vlna útoků Húsiů na lodě proplouvající Rudým mořem – o nichž jemenská skupina tvrdí, že jsou zaměřeny na nátlak na Izrael, aby ukončil válku v Gaze, která zabila téměř 20 000 lidí – vyvolala odpor Západu.

V pondělí americký ministr obrany Lloyd Austin oznámil vytvoření mnohonárodní námořní skupiny zahrnující 10 námořnictev, jejímž cílem je zabezpečit Rudé moře před tím, co popsal jako "bezohlednou" eskalaci ze strany Húsiů.

To je přesně ten druh reakce, kterého se Abdalláh obává. "Jemenské útoky na Izrael nebo americké síly si vyžádají jejich reakci a jejich reakce uvrhne Jemen do válečného stavu. To je to, co mnoho Jemenců a já nechceme vidět. Máme plné zuby konfliktů a nechceme, aby zvěrstva propukala znovu," řekl.

Obavy z návratu války

Je tomu už devět let, co Jemen sklouzl do občanské války, která vyvolala katastrofální humanitární situaci s tisíci zabitými a miliony vysídlených. Od loňského roku úsilí Organizace spojených národů a regionálních hráčů pomohlo umlčet zbraně v Jemenu a civilisté doufají, že to bude pokračovat, i když rozhovory o dlouhodobém příměří zůstávají v limbu.

V posledních týdnech však válka v Gaze vrhla na tyto naděje stín. Četné útoky Húsiů na plavidla proplouvající Rudým mořem, klíčovou námořní obchodní tepnou procházející regionem, který je největším světovým dodavatelem ropy, hrozí zatažením Jemenu do nové války.

V pátek některé z největších světových lodních společností oznámily, že jejich plavidla přestanou proplouvat Rudým mořem uprostřed raketových útoků, což je krok, který hrozí poslat ceny ropy nahoru, což následně poškodí globální ekonomiku. Hned následující den námořnictvo Velké Británie a USA zničilo 15 útočných dronů vypálených z území kontrolovaných Húsii. Další dvě lodě byly napadeny v neděli.

"Nulový dopad"

Rakety a bezpilotní letouny Húsiů byly v posledních několika týdnech důvodem k obavám Izraele. Veřejnost v Jemenu má však na dopad těchto útoků protichůdné názory.

Leila Salemová, osmadvacetiletá studentka univerzity v Sanáa, uvedla, že rakety a bezpilotní letouny Húsiů nemohou stačit k tomu, aby zastavily izraelskou armádu v pokračování války v Gaze. Řekla Al-Džazíře: "Odpalovat bezpilotní letouny a rakety z Jemenu směrem na Izrael je jako bít rozzuřeného slona malým klackem. Takové útoky mohou mít nulový dopad na izraelskou armádu."

Salem se obává, že následky pocítí více Jemenci, z nichž mnozí chválí Húsie za to, že posílají bezpilotní letouny a odpalují rakety na izraelská a se Západem spojená plavidla v Rudém moři.

"Předchozí americká administrativa klasifikovala Húsie jako zahraniční teroristickou skupinu. Pokračující útoky Húsiů na lodní trasy a americké síly v regionu mohou vydláždit cestu k zařazení této skupiny na černou listinu," řekla.

Pokud bude skupina přejmenována na "zahraniční teroristickou organizaci", Húsiové přežijí, řekla. "Skupina nebude oslabena nebo eliminována přes noc a hlavní nápor ponesou pouze civilisté."

Jemenský politický a vojenský analytik Ali al-Dhahab řekl, že mezinárodní námořní koalice, která se shromažďuje v Rudém moři, nebude nečinně přihlížet, pokud zjistí rakety nebo bezpilotní letadla odpálená z oblastí kontrolovaných Húsii. "Koalice bude reagovat na zdroje palby," řekl. Jakýkoli ozbrojený střet mezi Húsii a mezinárodními silami by zbrzdil mírový proces v Jemenu, varoval.

Přetrvávající vzdor Húsiů

Zatímco civilisté v Jemenu projevují obavy z důsledků zapojení Húsiů do izraelské války v Gaze, vedení a bojovníci této Íránem podporované skupiny zůstávají vzdorovití.

Mohammad Násir, osmadvacetiletý bojovník Húsiů na frontové linii ve městě Marib, řekl Al-Džazíře, že pokud jejich drony a rakety nemohou zasáhnout Izrael, stále mohou snadno zasáhnout cíle v Rudém moři, zejména izraelské a americké lodě.

"Jsme připraveni na všechny scénáře a jsme schopni zasáhnout cíle v Rudém moři. Žádná země nám nemůže zabránit v podpoře Gazy," řekl Násir Al-Džazíře.

15. prosince mluvčí Húsiů Jahíja Sarea řekl, že skupina zaútočila na dvě lodě, MSC Alanya a MSC PALATIUM III v Rudém moři. Dodal: "Jemenské ozbrojené síly potvrzují, že budou i nadále bránit všem lodím směřujícím do izraelských přístavů v plavbě do Rudého moře, dokud nepřivezou potraviny a léky, které naši neochvějní bratři v pásmu Gazy potřebují."

Húsiové získávají

Jistěže, intervence Húsiů ve válce v Gaze má také jistou podporu veřejnosti. Politolog ze Sanáa, který si přál zůstat v anonymitě, řekl Al-Džazíře, že skupina Húsiů si svými útoky na podporu Gazy získala srdce bezpočtu lidí v Jemenu.

"Odpalováním raket na Izrael nebo izraelské cíle v Rudém moři získává skupina Húsiů v Jemenu lidovou podporu, a to je značný zisk. Veřejná podpora jim pomáhá upevnit jejich autoritu, která vyplynula z jejich převratu proti jemenské vládě v roce 2015," řekl.

Nicméně i on uznal, že tyto "zisky" pro Húsie by mohly znamenat ztráty pro Jemen, který by mohl čelit novým "humanitárním a ekonomickým problémům".

A vyhlídky na mír by mohly utrpět. "Arogance Húsiů poroste, což může bránit dohodě o ukončení občanské války s jejich místními oponenty," řekl.

