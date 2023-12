Izraelský nálet zabil humanitárního pracovníka v Gaze a 70 členů jeho rodiny, konstatuje OSN

23. 12. 2023

čas čtení 5 minut



OSN vyzývá k ochraně civilistů a humanitárních pracovníků poté, co byl zabit Issam al-Mughrabi z UNDP, jeho žena, děti a desítky příbuzných.



Izraelský letecký útok zabil v Gaze humanitárního pracovníka a více než 70 členů jeho rozvětvené rodiny, uvedla agentura OSN, která ho zaměstnávala, a vyzvala k urychlenému zastavení palby na ochranu civilistů a humanitárních pracovníků.



Šestapadesátiletý Issam al-Mughrabi zemřel spolu se svou ženou Lamyou, pěti dětmi a desítkami dalších příbuzných při útoku poblíž města Gazy, uvedl vedoucí rozvojového programu OSN. Pro UNDP pracoval téměř 30 let. Izraelský letecký útok zabil v Gaze humanitárního pracovníka a více než 70 členů jeho rozvětvené rodiny, uvedla agentura OSN, která ho zaměstnávala, a vyzvala k urychlenému zastavení palby na ochranu civilistů a humanitárních pracovníků.Šestapadesátiletý Issam al-Mughrabi zemřel spolu se svou ženou Lamyou, pěti dětmi a desítkami dalších příbuzných při útoku poblíž města Gazy, uvedl vedoucí rozvojového programu OSN. Pro UNDP pracoval téměř 30 let.





"Ztráta Issama a jeho rodiny nás všechny hluboce zasáhla," řekl správce UNDP Achim Steiner. "OSN a civilisté v Gaze nejsou cílem. Tato válka musí skončit. Žádná další rodina by neměla snášet bolest a utrpení, které zažívá Issamova rodina a nespočet dalších."



Děti byly jmenovány jako Mohammad, Suad, Lama, Luai a Obaideh, přičemž nejmladšímu bylo 13 let a nejstaršímu 32 let.



Zpráva o jejich smrti přišla krátce poté, co OSN přijala rezoluci vyzývající k masivnímu zvýšení dodávek pomoci do Gazy. Nepožadovala však přerušení nepřátelských akcí poté, co USA prohlásily, že budou vetovat jakoukoli rezoluci, která by tak učinila.



Místo toho pouze vyzvala k vytvoření "podmínek pro trvalé zastavení nepřátelských akcí". USA trvaly na odstranění ustanovení, které dává OSN výlučnou kontrolu nad humanitárními dodávkami.



Izrael prohlásil, že bude bojovat, dokud nedosáhne svého cíle "zničit Hamás", a z bezpečnostních důvodů musí kontrolovat všechny dodávky pomoci. USA, jeho nejvěrnější a nejdůležitější spojenec, tvrdí, že Izrael má právo se bránit.



Humanitární organizace, které se snaží omezit bezprostřední hrozbu hladomoru a smrtelných epidemií, uvedly, že zvýšení pomoci vítají, ale že dostat zásoby do Gazy je pouze prvním krokem k uspokojení zoufalých potřeb.



Logistika v pásmu je nesmírně náročná, protože silnice a nákladní automobily byly bombardovány, je zde málo pohonných hmot, bezpečnost se zhoršuje s rostoucím hladem a zoufalstvím a pracovníci agentur se snaží vyrovnat s masovým vysídlením a smrtí příbuzných, kolegů a přátel.







"Kam bychom měli jít? Není tu žádné bezpečné místo," řekl agentuře Reuters telefonicky Ziad, zdravotník a otec šesti dětí. "Žádají lidi, aby zamířili do [centrálního města Gazy] Deir al-Balah, kde bombardují ve dne v noci."





Nejnovější příkaz k evakuaci se týká Bureje, uprchlického tábora v centrální části Gazy, který Izrael dříve prohlásil za součást bezpečnější zóny. Nařízení se týká více než 150 000 lidí, uvedl Thomas White, ředitel agentury OSN pro palestinské uprchlíky UNWRA pro Gazu.

Izrael viní z civilních obětí Hamás a tvrdí, že militantní skupina využívá civilní infrastrukturu, včetně nemocnic a škol, ke krytí vojenských zařízení. Hamás popírá, že by používal lidi jako lidské štíty.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

197

Tento týden počet obětí izraelských úderů uvnitř Gazy stoupl nad 20 000, většinu z nich tvoří ženy a děti, jak uvádějí zdravotnické úřady řízené Hamásem. Předpokládá se, že další tisíce lidí jsou pohřbeny pod troskami zřícených budov.Při pátečních náletech v Nuseiratu v centrální části Gazy zahynulo 18 lidí, kteří se ukrývali v jednom domě, a novinář z televizního kanálu Aksa TV hnutí Hamas a dva jeho příbuzní.Podle Výboru na ochranu novinářů bylo za 11 týdnů konfliktu zabito nejméně 69 pracovníků médií, což je více, než kdy bylo zabito v jedné zemi za celý rok.V okolí města Gazy v sobotu zuřily boje, uvedla agentura Reuters s odvoláním na obyvatele, nad severní Džabálií, největším uprchlickým táborem v Gaze, se hromadil hustý dým a neustávaly nálety a ostřelování z tanků, které postupovaly blíže.Izrael od zahájení své pozemní operace v říjnu vyzývá civilisty, aby opustili severní Gazu. Ale i oblasti označené na jihu jako bezpečné jsou bombardovány a vzhledem k tomu, že kryty jsou přeplněné a chybí v nich jídlo a voda, někteří obyvatelé se rozhodli, že se pokusí přečkat boje doma.Sílící dopady izraelských náletů a blokády znamenají, že mnoho vnitřních uprchlíků nyní cestuje pěšky nebo na oslích povozech. Téměř všichni obyvatelé Gazy byli vysídleni, někteří i několikrát."Izraelská armáda prostě nařizuje lidem, aby se stěhovali do oblastí, kde probíhají nálety. Žádné místo není bezpečné, není kam jít," uvedl White v příspěvku na Twitteru.