Válka mezi Izraelem a Gazou: Návrh rezoluce OSN přijatý USA, ale není jasné, zda má širší podporu

22. 12. 2023

Spojené státy prohlásily, že jsou připraveny podpořit rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která má po týdnu jednání a podstatných změnách, včetně vypuštění výzvy k "naléhavému přerušení nepřátelských akcí", posílit přísun humanitárních dodávek do Gazy.Hlasování o rezoluci bylo po jednáních, která probíhala do pozdních večerních hodin, již čtvrtý den po sobě odloženo na pátek, ale americká velvyslankyně při OSN Linda Thomas-Greenfieldová uvedla, že USA a arabské státy přišly s pozměněnou verzí, kterou by Washington mohl podpořit."Jsme připraveni o ní hlasovat. A je to rezoluce, která přinese humanitární pomoc potřebným," řekla Thomas-Greenfieldová. "Podpoří prioritu, kterou má Egypt, aby zajistil, že na místě zavedeme mechanismus, který podpoří humanitární pomoc, a jsme připraveni pokročit."Nebylo jasné, zda ostatní členové Rady, zejména Rusko, změny přijmou. Bylo dohodnuto odložení hlasování na pátek, aby se mise OSN mohly poradit se svými hlavními městy.Ministerstvo zdravotnictví Gazy řízené Hamásem v pátek uvedlo, že zdokumentovalo 20 057 úmrtí v bojích. Nerozlišuje přitom mezi úmrtími bojovníků a civilistů.