Praha 21. prosince: Ojedinělý exces vyšinutého jedince nebo běžná součást budoucnosti?

27. 12. 2023

Autorem tohoto textu je jeden přispěvatel Britských listů.



Nechci se věnovat tomu co se stalo. Chci se věnovat tomu co bude v narůstajícím počtu a intenzitě přicházet, protože tomu právě teď dáváme volný prostor. Zatímco vystřelené kulky již při nejlepší vůli nevrátíme zpět do nábojnic, zabránit vystřelení těch budoucích, z obdobného zla co se právě teď na sociálních sítích rodí a roste, ještě z velké části můžeme. Je povinností odpovědného člověka po etapě zármutku přetavit prožité trauma v akci, která bude bránit tomu aby se podobná neštěstí opakovala a další lidé museli prožívat obdobná muka. Proto je mlčení o internetových inkubátorech, kde i v tento okamžik probíhá vývoj bytostí tímto směrem, špatné. Za nejpozitivnější pietu považuji zabránění podobnému budoucímu činu.





Je evidentní že je třeba interdisciplinární propojení kriminalistiky, psychologie, sociologie a dalších oborů (behaviorální analýza atd.) používat nejen k objasnění již proběhlých kriminálních činů, ale i k hledání možností jak zabránit vzniku kriminálně jednajících jedinců, co k podobné katarzi směřují.

Na základě psychologických poznatků není příliš složité odpovědět na otázku, kde v naší společnosti existuje největší potenciál k páchání obdobných skutků, kde nenávist ke společnosti a demokratickým řešením je nedílnou součástí, cíleně pěstovanou v dané názorové subkultuře. Pokud nechceme obdobně smutnit brzy znovu, musíme konat nebo ke konání konečně donutit ty, které jsme pro tuto činnost vybrali jako svoje zástupce na politické scéně.

Stejně jako se připravujeme na obranu a válku v hmotné realitě, musíme konečně začít být minimálně stejně aktivní ve válce, která je proti našemu civilizačnímu prostoru vedena na sítích, kde je z myslí lidí vyvíjen podobně vražedný nástroj, nebo kde velký počet konspiračních iracionálních jedinců povede k celospolečenskému odklonu od demokracie a příklonu k daleko horším společensko sociálním modelům. Modelům těch, co za touto válkou na Západě jako její hybatelé stojí. S méně patrnými ale ještě horšími následky.

Je možné, že se tento text věnuje internetové výrobě jiného typu kriminálně konajících jedinců než byl pachatel střelby v Praze. Věnuje se typologické skupině tzv. misionářských vrahů. Běžně se jedná o nepsychotické jedince, kteří při plném vědomí a za sebeobdivného pocitu vlastní výjimečnosti, plně v kontaktu s realitou, mají potřebu vymýtit nějakou “nečistou” skupinu lidí, např. prostitutky atd.

Zde popsaná podskupina se odlišuje v tom, že žije zcela ve virtuální realitě, která byla vytvořena a šířena v internetovém prostoru a za realitu je považována pouze ve své bublině. Tato podskupina za to zlé dokáže považovat cokoli, a tak pole entit, které je dle ní třeba vymýtit, může obsáhnout prakticky kohokoliv.

Nám známým příkladem z počátečního stádia výroby těchto šílenců může být např. napadání zdravotníků během pandemie, protože v konspirační realitě těchto lidí to nejsou společnosti tolik prospěšní lidé léčící nemocné a bránící kolektivní epidemiologické katastrofě, ale vrazi sloužící globálním satanistům tím, že spolu s očkováním vpravují do těl nevinných pacientů čipy, či konspirátory nenáviděný grafen atd.

Došlo zatím pouze k verbálním a slabším fyzickým útokům na lékaře, ale na sítích se tvrdě pracuje na propadnutí konspirátorů do ještě hlubší zcela bezvýchodné nory. Mesiášský komplex jedince přesvědčeného, přes odpornost jeho skutků, že právě on směřuje k nejvyšší formě bytí a nejhlubším znalostem o světě, je i pro tuto podskupinu velmi typický a vytváření mesiášského pocitu je na sítích v konspiračních ezoskupinách zcela běžným marketingem. V konečném důsledku je pak zcela šíleným vrahem člověk co se domnívá že páchá nejvyšší možné dobro.

Na sítích působí mnoho samozvaných guruů a konspiračních opinion makerů, kteří každou hodinou a minutou připravují lidi (statisticky i mnoho těch se zárodkem duševního onemocnění) pro podobnou cestu. Doufám že ve většině případů tak činí pouze nevědomky. Aby toho nebylo málo, přichází zároveň bohužel doba, kdy umělá inteligence bude výrobu těchto kriminálních entit pro své zadavatele činit na sítích zcela záměrně a cíleně, “vyrobit” podobného střelce na zakázku bude pro ni snadné.

Schopnost lidí emočně se vázat na textové produkty umělé inteligence byla již dostatečně prokázána, ale o tom někdy jindy. Bohužel ani nyní, kdy je řešení ještě poměrně dostupné, nikdo podobným individuím v jejich společenské destrukci nevzdoruje, nikdo jim v jejich činnosti nebrání. Degradaci psychiky mnoha jedinců směrem k vyšinutému vraždícímu stroji nestojí nic v cestě.

(Když totiž i některé naprosto nereálné a šílené facebookové příspěvky těchto lidí nahlásíte, nestane se většinou nic. Mark z Cukrové Hory si byznys totiž narušovat nedá.)

Na úplném začátku problému stojí fakt, že psychika velké části populace se již v současné podobě světa nedokáže zorientovat. Toto není jedinci a jeho egu příjemný pocit. Přiznat si, že vlastně z velké části nechápu svět kolem sebe, vyžaduje sebereflexi a pokoru, což je v narcistické, dopaminem hnané internetové populaci zcela nedostatkové zboží.



I proto je tedy populárnější mentální zkratkou uvěřit někomu, kdo nám poskytne jistá zastřešující tajná vědění či jednoduché černobílé ideologie nebo jednoduchá řešení složitých problémů, na základě kterých podstatné ze světa pochopíme a staneme se tak, bez jakéhokoliv skutečného osobního pokroku, zázračně všeznalými a moudrými. Těmi, které mainstreamová média už neoblafnou. S tím je zároveň spojená i potřeba odhalit opak - ohrožující všeprostupující Zlo, které se nachází výhradně vně nás, Zlo, co může za vše, i za naše nepříjemné pocity. Zlo, které je potřeba zničit.

Těch, co nám o tom tajném Zlu, které nás chce zničit právě proto, že jsme tak čistí a harmoničtí, poskytnou zákulisní tajné informace, jsou na sítích stovky a tisíce. Tento typ manipulativního lhaní je totiž oboustranně výhodný kšeft. Jedna strana dostává úlevný pocit z odhalení onoho všeprostupujícího Zla, které se jí netýká, protože je zastoupeno výhradně u těch druhých, co jim oponují, a na druhé straně poskytovatel těchto odhalení získává zástupy iluzi milujících oddaných mentálních zombie, co ho považují za svého životního instruktora, průvodce a gurua.

Jeho egu jejich obdiv dělá dobře a ještě líp mu dělají jejich peníze. (Lhaním a bludy se dnes v konspiracích a ezoterice vydělávají na sítích často stovky tisíc měsíčně.) Ve vzájemně se posilující spirále jim tak guru až do katarze bude servírovat větší a větší bludy, protože tito feťáci jeho lžisvěta budou potřebovat čím dál silnější dávku. Časem se stanou zcela disociovanými od objektivní reality. Budou nekonečně větší přítěží a neřízenou střelou pro svou civilizaci než jsou oddaní idioti milující např. vraha a defraudanta Putina pro tu jeho.

Autor tohoto textu roky a dekády sledoval a analyzoval ezoterickou, dnes se dá již s jistotou použít výraz “pseudo-duchovní”, scénu a s úźasem byl svědkem přerodu lidí, co sice měli jisté narcistické tendence či jiné negativní personální rysy, ale zároveň i jisté zdánlivě společensky přínosné duchovní ambice, v konspirační mesiášské pomatence, co nám po boku zcela antiduchovních proruských hardcore fašistů sdělují, za patřičný ekonomický profit, údajné boží slovo (např. režisér Igor Chaun a další).

Autor textu má “guilty pleasure” v této oblasti, pozorování konspiračních ezopošuků a jejich, většině populace zcela skrytého, bizarního světa, dnes dalece převyšujícího i veškeré snahy těch nejlepších komiků o absurdní humor, věnoval poměrně hodně času. Existence tohoto čím dál šílenějšího světa, čím dál více prosakujícího mezi běžnou populaci a čím dál větší ochota ovlivnitelných kusů populace ty naprosté zhovadilosti považovat za nejtajnější a nejvyšší moudrost, mu přišla před střelbou v Praze vlastně obskurně vtipná a zajímavá. Po střelbě mu došlo že zástupy těchto zcela ztracených, v nebezpečných hororových bludech žijících chudáků naprosto přesvědčených o své výjimečnosti, nejsou vtipné ani trochu.

Dalo by se popsat mnoho lidí včetně celebrit, kteří za poslední roky a dekády zejména pro osobní narcismus zcela sešly na stezku nebezpečných lží vedoucích u některých nakonec k pocitu že okolní demokratický svět je třeba zničit nebo napadat a bezohledně trestat. Cílem textu ale není analýza této dezinfo scény, ale pouhé ukázání příkladu a jedné z možností, která některé jedince nenápadně krok za krokem podprahově vychovává k podobně strašným činům.

Většina populace netuší, jakými zvrácenostmi se ve vzdálených bublinách krmí stovky tisíc spoluobčanů. Zahraniční zkušenosti s častými konspiračně laděnými původci tragédií masových a sériových vražd jsou totiž poměrně evidentní a jasné. Ve většině případů se totiž skutečně většinou nejedná o pacienty postižené vážnou psychickou nemocí v rámci jejich individuální patologie, ale spíše o projev tlaku nemocné části společnosti, se kterou se pachatel ztotožňuje. Tento text je exkurzí do takové extrémně zvrácené bubliny, zcela přesvědčené o své duchovní vyspělosti a vyvolenosti.

Jedním ze zástupu lokálních konspiračních ezobyznysmenů, se stádem v počtu desítek tisíc kusů, hltajícím každý jeho mentálně anální výplod, je např. Jiří Maria Mašek. Na počátku svobodné éry provozovatel nevěstince, co ale brzy zjistil, že konspirační ezoterika sype ještě více, snadněji a reálně není ani nijak dozorována jako prostituce a tak se začal věnovat dle něj neustále přicházející apokalypse, homeopatii a guruovství lidí ochotných uvěřit čemukoli a svolných za toto cokoli platit v jím vytvořených soukromých skupinách, do kterých na sociálních sítích hledá další platící zákazníky.

Jsem vlastně udiven že to, čím své stádo roky a dekády krmí, nevytvořilo podobné šílené střelce už dávno. Na závěr tohoto textu, u ukázek z tohoto kanálu (doslovně kanálu) se budete patrně stejně divit i vy. Tito lidé totiž žijí v brutálním, extrémně nepřátelském světě, kde tajné elitářské všeprostupující globalistické spiknutí nechce nic jiného než je zabít či velmi ohavně doživotně zotročit.

A tak tito globální loutkáři např. vymysleli pandemii viru i hromadně vraždící očkování na něj, očkování plné čipů, grafenu, červů a dalšího zla co spolu s 5G vysílači z vás udělají živou mrtvolu. Práškují vás rovněž tajně z letadel a ozařují HAARPem a dělají další sofistikované satanistické rejdy jen proto, aby měli co nejširší sadistickou škálu jak vás tím co neodpornějším způsobem zničit.

A nejsou na to bohužel sami, dle poznatků gurua i samo Slunce je často nebezpečím a na co nestačí ani ono, pokryje globalisty a astronomy utajovaná planeta Nibiru, která se právě teď nezadržitelně blíží aby přinesla, ovčí populaci neznalé Maškových vhledů, poslední soud za jejich mainstreamovost.

V roce 2012 to sice přes všechny napsané knihy a články ještě Maškovi nevyšlo, ale byznys s iluzivní nabubřelou narcistickou tupostí pro vyvolenou ezo elitu to nezastavilo.

Dovedete si představit, jaké to je v takovém paranoidním světě žít? Většina si nedokáže představit ani přetlak v mysli člověka, kterého stíhá nějaký zbloudilý pomatený násilník. Jaká ale je mysl člověka co ví, že po něm bez přestání jde téměř celý svět s jeho fantastickými tajemnými schopnostmi a zařízeními? Svět, kde vědci, co se snažili najít lék na nebezpečnou pandemii, nejsou hrdinové zachraňující civilizaci, ale tajemní vrazi, kde policisté nasazující život jsou kriminální součástí vymyšlené vražedné střelecké inscenace, kde i pouhá procházka městem je hororem pod vysílači namířenými k rozkladu jeho DNA, kde jeho zvolení zástupci jsou tajní, jej nenávidící satanističtí globalisté, jejichž největší životní posedlostí je usilovat o jeho život.

(Proč by se superbohatí globalisté např. povalovali na překrásné pláži v Karibiku a užívali svoje miliardy s prostitutkami nějakého Karibského Maška, když daleko zábavnější je ničit život Karla a Marie z Horní Dolní a vymýšlet metody jak jim dostat grafen do žil? Jsou dokonce tak zrůdní že to nedělají. A tak to na té pláži musí za ně musí odřít Mašek, z peněz oveček co lži o tomto megaspiknutí milují.)

Co je vyústěním takového tlaku a neustálého strachu o život? Jak končí psychika soustavně bombardovaná podobnými fantasmagorickými výplody, pro které bůhvíproč mají někteří někde v mozku patrně velmi mnoho receptorů? Není vlastně logičtější v takovém světě vzít kvér a odrovnat pár bezcenných hlupáků, kteří mainstreamové lži podlehli a nechápou v jaké neustále sílící apokalyptické satanistické hrůze žijí a tak se narozdíl od konspiračního šílence ještě občas drze a šťastně usmívají? (Patrně proto, že jim nikdo nedávkuje apokalyptické nocebo každý jednotlivý den jejich děsivého frustrovaného života, kde jediným světlým okamžikem je další Maškova dávka tajného vědění ze světa za oponou.)

To, že o tomto světě nemáte tušení, neznamená, že je méně skutečný než ten váš nebo že na ten váš svět má menší vliv. Velmi početné skupiny lidí mu věří intenzivněji než vy tomu vašemu a dostávají se tak do zcela bezvýchodné temné nory, kterou reálně uvažující člověk nemá v běžném lidském životě šanci vůbec poznat a pocítit. V takovémto neustálém tlaku a stresu občas přijdou i nebezpečné zkraty typu střelba na ty co za vše můžou (např. náhodní návštěvníci duhově fašistického gay klubu podporující satanistickou LGBT světovládu).

Nemyslím že měl masový vrah z Prahy něco společného s výše jmenovaným guruem a nevím ani to, jestli jeho psychický problém byl vytvořen v nějakém podobném konspiračním ezo-sudu se střelným prachem nebo jiné internetové variantě na disociaci lidí od reality, ale tuším že podobně bezvýchodný vražedný svět, který svým konspiračním mudrcům Maškové předkládají, aby tak financovali svoje snobské mnohaměsíční pobyty na Srí Lance, Vietnamu i jinde, končí občas ve stanici, kde zabití nevinných a potrestání světa je jedna z mála věcí, která tomu pomatenému nešťastníkovi zbývá. (Zatím jediným “teroristou”, co v této zemi do závěrečné fáze konspirační posedlosti dospěl, byl dezorientovaný důchodce, podporovatel SPD, útočící na vlaky. Poučení z jeho případu bohužel nepřišlo.)

Dokud nezačneme kolektivně nebezpečné iracionální prolhané dění na sítích monitorovat a regulovat, bude touha po obdivu a bezskrupulózní ziskuchtivost produkovat podobných guruů zástupy. Semínek ochotných v tomto konspiračním vševysvětlujícím hnoji klíčit a růst, bude ještě nekonečně více, svět bude totiž stále složitější a nepřehlednější. Touha mu nějakou zkratkou i přesto porozumět bude ještě silnější. Není otázkou náhody ale spíše pravděpodobnosti a statistiky zda a kdy (bez adekvátní reflexe situace a reakce na ni) přijde další podobná událost jako v Praze. Guru Mašek sám má jen na sítích 25 tisíc !!!! sledujících. Zbývá jen vyřešit, kolik z nich má potenciál psychického problému a jak dlouho jejich psychika vydrží podobné apokalyptické bombardování.

Minimálně polovině politického spektra se ale bohužel regulace sítí a lží na nich, často vytvořených v trollích továrnách jako zbraň ke zničení naší demokratické společnosti, sobecky nehodí. Konspirační guruové totiž, na základě postojů těchto továren na výrobu lží, jistou část politického spektra doporučují svým ovcím jako to menší zlo, které mají volit.

Samozřejmě doporučují volbu těch o kterých Rusové popř. Číňané vědí, že budou svou nedemokratičností nebo neschopností nejvíce rozkládat ten jim nepřátelský demokratický systém. Proto ezopošukům místo jejich regulace nadbíhal jak Otec Slunce Babiš, tak SPD a další.

Orbán už pomocí konspirací zcela nepokrytě vládne a další a další ho následují, protože v degenerující populaci je to úspěšná strategie. Ale co ti k nim opoziční prodemokratičtí politici? Proč nedělají něco oni? Ti se krom apatie a lenosti řešit něco jim krátkodobě nepřínosného především bojí nepříjemného obvinění z toho, že chtějí lidem brát svobodu a vytvořit novou totalitu, Babiš a Orbán o “nové totalitě” přece křičí pravidelně.

Rusům nebezpečí regulace jejich narativů v probíhající válce došlo už dávno, a proto zatímco u sebe omezují internet a zakazují sociální sítě a “závadný” internetový obsah, aby uchránili ten jejich privátní systém několika vládnoucích mafiánů a oligarchů, tak venku v demokraciích v předstihu začali podsouvat tamní populaci, že ji její demokratické vedení chce o svobodu připravit, což je útokem na to nejcennější, co mají.

Svobodu výchovy vrahů a vyšinutých destruktorů vlastní civilizace prý ke svému štěstí potřebujeme nejvíce. Aby místo naší civilizace mohla jednou slavně přijít ta jejich patrně zcela svobodná, blahobytná, laskavá a šťastná anticivilizace.

Na tento propagandistický špek (co je bohužel o několik tahů před naší ne-reakcí na válku na sítích) jim všichni skáčou, a tak ani naše současná vláda nenarušuje “svobodu” žádného jedince a nebojuje s dezinformacemi a pomáhá tak výchově dalších a dalších vyšinutých šílenců co bez pochyby přijdou, protože ve světě, co jim jde takhle brutálně po krku jedovatými vakcínami a 5G vysílači, nemají ze svého pohledu závěrem své konspirační kariery příliš jiných možností.

Jsme v tomto jen pár krůčků za Američany, kde už ani nebezpečnému antidemokratickému vyšinutému psychopatovi nemůže stát bránit kandidovat na nejvyšší post bez fatálních rizik občanské války, protože mezi stoupenci psychopatova lžisvěta je privátně víc zbraní než ve většině skutečných válek a jsou ochotní je proti té jejich variantě globálního spiknutí na jejich nevinného gurua bez váhání použít. Stačí, když k tomu v Kremlu zase zmáčknou ten jejich internetový čudlík, jako u Brexitu.

Zdá se že tomuto obrovskému problému nechce čelit ani naše současná vláda. U předcházející garnitury zahrnující otevřeného agenta Ruska nebo oligarchického agenta STB se neochota zatočit s ruským vymýváním mozků dala tak nějak očekávat, ale neochota této současné se omluvit nedá, další šanci už prodemokratická menšina společnosti totiž nedostane.

Současná vláda raději alibisticky věří že onen ruský agent náhle prozřel ze svého omylu a postavil se na druhou stranu barikády, z které ale bůhví proč dál identicky útočí jen na protiruské demokratické politiky a dál ze všech sil podporuje ruské populistické systémové parazity typu Fico.

Ale než se věnovat historické reflexi kolaborace elit s naším největším nepřítelem je přece snadnější se tvářit, že se nic nestalo a věnovat se například ovládnutí Ministerstva spravedlnosti a vyhazování zaměstnanců, co reflexi mají a tak upozorňují na korupci.

Zpětnou vazbu v této zemi nechceme v žádné podobě, co na tom že právě pravdivá ona a adekvátní řešení z ní vycházející, je vždy jedinou nadějí pro budoucí vývoj. Bečva už přece také nikoho nezajímá, ovládnutí složek státu oligarchomafií je marginální podružnost. Necháme raději dál běžet souzení těch co otravu udělat nemohli.

Stejně vláda bohužel přistupuje i k internetové líhni budoucích střelců, je snadnější se tvářit že vlastně žádná neexistuje. Pokud to agresivní psychopaté z tohoto zdroje rozjedou podobně jako v USA, zakážeme pod nějakými pseudodůvody uvádět proč střelci stříleli a máme to opět bezpracně vyřešné. Žádný systémový problém náhle nebude existovat, neuvidíme ty opakující se vzorce a tedy nebude ani potřeba je řešit. Jak snadné je vládnout když alibismus ovládnete a odborně začleníte do své metodiky.

Jistě, i ve zcela funkční společnosti by se občas našel šílenec ochotný zabíjet nevinné. Ale ve společnosti, která zcela rezignovala na pravdu, která umožňuje narcistickým psychopatům vydělávat na nesmyslných nebezpečných konspiracích a lživé manipulaci víc než na čemkoli prospěšném, bude takových osob daleko víc.

Výchova střelců v Čechách už totiž běží na pozadí zájmu hodně dlouho. Po stejný čas nám všichni politici v různé míře ukazují že řešení nových přicházejících hrozeb je zcela mimo jejich schopnosti.

Naopak přikládání do konspiračního papiňáku v hlavách mnoha našich spoluobčanů je v této zemi zcela běžným nástrojem politického marketingu. To determinuje, jak skončíme, pokud se nějak zázračně nevzchopíme. Zdaleka totiž ještě není nejhůř, až umělá inteligence využitá našimi nepřáteli začne na sítích individuálně zpracovávat a modelovat každého jednotlivého konspirátora nekonečně lépe než to dělá amatérský guru Mašek, bude to ještě úplně jiná jízda. Takového ze řetězu utrženého býka nezkrotí už totiž nikdo.

A co na střelbu říká sám Mašek na svém profilu? (Jedná se o zkrácenou sumu toho co během pár desítek hodin fanoušci jeho světa nadšeně zkonzumovali a dál šířili. Zkuste si prosím představit do jakého mentálního stavu by vás podobný kobercový konspirační nálet dostal, pokud byste těmto informacím zcela důvěřovali.)

Dle Maška Fiala s Rakušanem podporují zabití stejného počtu lidí na Ukrajině každých pár desítek sekund tím, že napadené Ukrajině posílají zbraně. Navíc tím prý oba generují válečné navrátilce, z kterých se stanou podobně vyšinutí střelci. A tak guru volá po odvolání Rakušana z funkce. Kritizuje policii za špatný zásah u střelby a za to, že se policie soustředí jen na perzekvování lidí, co mají ruské nášivky na oblečení.

Nezdá se mu “fakt” že vrah zabil svého otce sekerou, když měl tolik střelných zbraní. Jeho ovečky začínající cítit další globalistické spiknutí souhlasí a zřetelně vidí že se jedná o “stejné divadlo jako 11. září” v USA a o “špinavou, přesně načasovanou hru”.

Guru Mašek následně potvrzuje že je to “jednoznačně tak”. Asi ví že miliardová pokuta jako u Alexe Jonese za obdobné popírání střelby tady u nás nehrozí, a tak bankrot za své nehorázné bludy vyhlašovat rozhodně nebude, tak jako mezinárodně vlivný konspirátor. Následně se na profilu gurua jeho konspirační ezoovečky předhánějí v tom, komu střelecké globalistické spiknutí v Praze přijde podezřelejší a zvláštnější nebo o kus dále, kdo více pocítil Maškem ohlášené erupce tou nejvíce nesnesitelnou bolestí hlavy. Čím více vás z Maškem odhaleného Slunce hlava třeští, tím jste samozřejmě duchovně pokročilejší. Pokud jste se cítili normálně nebo nedej bože příjemně je to jen známkou vašeho nenapojeného duchovního primitivismu. Nocebo evidentně funguje stejně dobře jako placebo, pokud máte ve vůdce bezmeznou důvěru a chcete se ostatním ve skupině navíc narcisticky předvést. Následuje Maškova kritika lidských práv na prohnilém Západě. Stejně jako nadávání Bidenovi za to že vyjádřil soustrast obětem masakru a ochotu pomoci, to se ostatně dalo u hlavního Satana čekat.

V den bohoslužby za oběti neštěstí se guru opět nevěnuje obětem nebo hrdinům co bez odpovídající balistické ochrany šli zasahovat a riskovali svoje životy pro druhé, ale volá po tom aby byl bezprostředně zveřejněn utajovaný dopis vraha, který dle Maška zcela jistě obsahuje kritiku vlády a společnosti. Zřejmě se domnívá že v čase truchlení a Vánočních svátků je třeba nejvíce vyslechnout právě myšlenky masového vraha a motivovat jeho slovy následovníky. Cokoli co ještě více rozloží, ublíží a uškodí se hodí. Než se tato světu tolik potřebná duchovní podpora od vraha zveřejní, Mistr jako dočasnou náhražku sděluje informaci o tom, že nám světovládci napíchali skrz očkování do těla grafen aby mohli číst naše myšlenky, někteří v diskuzi hned vědí že grafen a ovládání mysli stojí i za střelcem z Prahy, který byl řízen globalisty na dálku. Tato další zpráva o satanistickém grafenu snad bude Maškovým věrným saturovat potřebu po vrahově poselství do doby než se zveřejní, případně než ho pro potřeby internetu někdo sepíše a z azbuky přeloží. (Ve světle těchto informací začíná být jasnější (zne)užívání prostředního Mistrova jména “Maria” na základě vazby Mistra na Mariánský archetyp či kult. Jediným skutečným s Mistrem společným aspektem by mohla být neposkvrněnost, Mistrovy vhledy a vědecké objevy jsou zcela neposkvrněny realitou a na svět přišly jiným způsobem.)

Guru rovněž napadá generála Řehku za jeho prohlášení o nutnosti připravovat se na konflikt s Ruskem: “Nejsou to Rusové, kteří nabízejí světu válku. Jsou to vaši pohůnci z Washingtonu, Londýna a Tel-Avivu “. Guru se rovněž ptá “Jak dlouho ještě Američanům, Britům a Němcům Češi hodlají dělat otroky? Jak dlouho ještě? Dostali jste naše peněženky a teď ještě lačníte po naší krvi? Myslíte si, že nevidíme, co se děje? Myslíte si, že nečteme v televizních zprávách a událostech v Praze váš rukopis?” Ano, je třeba svrhnout vládu protože za masakrem stojí ona a globální elity chtějící naši krev. (je tedy vlastně logické jim to krvavě vracet) Závěrem guru afektovaně naléhá: “Běžte do prdele, Karle (Řehka), vy a vám podobné vypatlané zelené gumy, bezmozci, tím šaškem na Hradě počínaje!” (Produchovnělá slova Mistra, který se skromností sobě vlastní uvádí že “s láskou pečuje o Vaše duchovní rozhledy, ale hlavně zdraví” a “Osvětluje vám cestu z toho marasmu ven.”. My ostatní si z guruova moudrého spílání vojákům bránícím naši republiku můžeme odnést poznatek že mentální vzorce porevolučního pasáka šlapek nevymaže tolik účinná homeopatie ani po dekádách. Snad alespoň zabrala ta homeopatika na křivdu co užíval uctívač Otce Slunce.) Hledačům duchovna a tajů světa ostřejší slova Mistra nevadí, naopak. V diskuzi pod postem se uklidňují že nástup Trumpa konečně zlikviduje NATO a světlé zítřky harmonie a lásky s Ruskem přijdou.

Pokud toto dobro nespustí oranžový psychopat v Americe, možná bude třeba vzít do ruky pušku lásky a míru tady u nás v ČR.

Každopádně více pravdy pravdoucí o tisíci odstínech spiknutí usilujícího o váš život si můžete koupit na Maškově placeném kanále, kontinuálně vyrábějícím frustrované nenávistné, společnosti nebezpečné agresivní vyšinuté pomatence. Šílence, co bezmezně a oddaně naopak milují naše nepřátele, ty usilující o náš rozvrat a naše zničení. Ty, co skutečně vraždí své “slovanské bratry” pro rozmar jednoho psychopata na špici jejich skutečného spiknutí. Ti si u těchto anti-mainstreamových mudrců zaslouží nekonečnou podporu, náklonnost a lásku. A pokud oni nebo jejich lokální pohunci zavelí, bude třeba pro vítězství dobra, bez globalistických satanů, vakcín, chemtrails a 5G vysílačů, plnit jejich návody pro lepší svět do roztrhání těla. (snad ne Semtexem)

Nevím jestli další střelci vylezou právě z tohoto kanálu zaměřeného na pokleslou proruskou konspirační ezoteriku a vytváření falešného pocitu duchovní velikosti nebo z mnoha podobných skupin na sociálních sítích. Rusové nesází na jednu kartu a jejich podporující portfolio je široké. Vím ale, že už nikdy byste neměli být překvapení a říkat, že střelbu nějakého na sítích vytvořeného konspiračního idiota jste nemohli tušit a nešlo jí zabránit. Ono to totiž šlo. Jen se nám jako obvykle nechtělo. Je jednodušší si říkat že to snad nějak dopadne i když nebudeme dělat nic.

Ve válce o samou podstatu reality je každý z nás vojákem.

