Zavedení nízkoemisní zóny v Londýně mělo obrovský pozitivní dopad na vyčištění vzduchu. Kdy bude zavedena v Praze?

28. 12. 2023

Podle nové analýzy účinků systému nízkoemisní zóny v Londýně zóna zabránila většímu znečištění ovzduší toxickými látkami, než kolik ho produkují londýnská letiště nebo londýnská říční a železniční doprava dohromady.



Zpráva ukázala, že zlepšení kvality ovzduší v letech 2019-2022 díky snížení znečištění z motorových vozidel - ještě před rozšířením nízkoemisní zóny na celé město od srpna 2023 - se vyrovná potenciálním úsporám úplného vyčištění londýnské letecké dopravy nebo průmyslové a komerční výroby tepla a elektřiny.



Radnice uvedla, že zpráva, kterou si nechala vypracovat od společnosti Logika Group Air Quality Consultants na základě údajů londýnského dopravního podniku Transport for London, prokázala účinnost nízkoemisní zóny při odstraňování znečištění a zdůraznila, že bylo správné rozšířit zónu na celý Londýn od 29. srpna 2023.

Motoristé musí platit 12,50 liber denně (355 Kč) za jízdu nevyhovujícím automobilem - typicky dieselovým vozem starším sedmi let nebo benzínovým vozem starším 17 let - v nízkoemisní zóně Ulez, která se při svém spuštění v roce 2019 vztahovala na malou centrální zónu a v roce 2021 byla rozšířena na vnitřní čtvrti velkoměsta.



Zpráva zjistila, že Ulez a již existující nízkoemisní zóna pro nákladní vozidla snížily v celém Londýně emise pevných částic (PM2,5) ze silniční dopravy o 180 tun během tří let, což je snížení převyšující znečištění pevnými částicemi produkované železniční a říční dopravou a zemědělstvím dohromady.



Emise oxidů dusíku (NOx) ze silniční dopravy klesly v Londýně ve stejném období odhadem o 13 500 tun, což je podle zprávy množství zhruba odpovídající emisím produkovaným letadly startujícími a přistávajícími na londýnských letištích Heathrow a City.



Tyto údaje jsou odhady a nepokrývají období od doby, kdy byla nízkoemisní zóna rozšířena na celý Londýn. První oficiální údaje od posledního rozšíření ukázaly, že počet starších, více znečišťujících vozidel v Londýně klesl za měsíc téměř o polovinu, přičemž v průměru 95 % vozidel jezdících ve městě nyní vyhovuje předpisům a nepodléhá poplatku. První údaje naznačovaly, že londýnský Dopravní podnik získává na poplatcích a pokutách 1 milion liber denně, ačkoli systém nebyl navržen tak, aby dlouhodobě zvyšoval příjmy.



Londýnský starosta Sadiq Khan řekl: "Rozhodnutí rozšířit zóny Ulez jsem nepřijímal lehce, ale když jsem byl konfrontován s důkazy, bylo jasné, že takové zóny čistého ovzduší jsou nejefektivnějším způsobem, jak omezit toxické ovzduší a smysluplně chránit zdraví lidí.



Během několika krátkých let se díky zónám Ulez podařilo zabránit vypouštění desítek tisíc tun toxických emisí oxidů dusíku a rozšíření na celý Londýn umožňuje dalším 5 milionům Londýňanů dýchat čistší vzduch."



Khan uvedl, že zdroje mimo dopravu se stále podílejí na polovině smrtelně nebezpečných emisí produkovaných v Londýně, a vyzval vládu, aby poskytla potřebné finanční prostředky a pravomoci, které by hlavnímu městu umožnily řešit problém dalších zdrojů znečištění ovzduší. Spalování plynu v domácnostech a v průmyslu způsobuje velkou část znečištění NOx, zatímco kamna na dřevo a komerční vaření významně přispívají ke znečištění pevnými částicemi.



Podrobnější údaje o dodržování předpisů a zlepšení kvality ovzduší od rozšíření nízkoemisní zóny na celý Londýn mají být zveřejněny na začátku roku 2024.









Podrobnosti v angličtině ZDE

