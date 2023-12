Válka mezi Izraelem a Gazou: Intenzivní pozemní boje blokují dodávky pomoci, varuje OSN; Izrael varuje před útoky na libanonské hranice

28. 12. 2023

OSN varuje, že intenzivní izraelské bombardování brání přísunu pomoci k lidem; izraelský ministr Benny Gantz říká, že pokud diplomatické úsilí nezastaví ostřelování severního Izraele, udělá to izraelská armáda





- Intenzivní pozemní boje blokují dodávky pomoci do Gazy, varuje OSN



Humanitární úřad OSN (OCHA) varoval, že rozsah a intenzita pozemních operací a bojů mezi izraelskými silami a palestinskými ozbrojenými skupinami v Gaze brání dodávkám pomoci potřebným.



Ve středečním prohlášení OCHA uvedl, že "silné" izraelské bombardování ze vzduchu, země a moře pokračovalo na většině území pásma Gazy mezi 23. a 26. prosincem.



Upozornila, že izraelské síly údajně provedly ve dnech 24. a 25. prosince 50 úderů na tři uprchlické tábory - Al Bureij, An Nuseirat a Al Maghazi. Podle palestinských zdravotníků byly při úderech zabity desítky lidí. Předpokládá se, že neznámý počet lidí je stále uvězněn pod sutinami.



Údery rovněž zničily silnice spojující tyto tábory, což "brání dodávkám humanitární pomoci", uvedla OCHA. Mluvčí OCHA "vyjádřil vážné znepokojení nad pokračujícím bombardováním středu Gazy izraelskými silami", uvádí se v prohlášení. Dodalo:



Humanitární operace se potýkají s rostoucími operačními problémy v důsledku zesílení nepřátelských akcí, nejistoty, zablokovaných silnic, nedostatku pohonných hmot a velmi omezených komunikací.



- Humanitární úřad OSN (OCHA) rovněž varoval, že výpadky telekomunikací v celé Gaze ovlivňují dodávky humanitární pomoci na palestinském území



V úterý a v noci na středu ohlásil hlavní poskytovatel telekomunikačních služeb v pásmu Gazy další zastavení telefonních a internetových služeb s odvoláním na poškození své infrastruktury.



Ve svém prohlášení OCHA uvedla:



Humanitární agentury a první záchranáři varovali, že výpadky proudu ohrožují již tak omezené poskytování životně důležité pomoci v Gaze.



- Podle palestinského ministerstva zdravotnictví se truchlící shromáždili na pohřbu šesti Palestinců, kteří byli zabiti při náletu izraelského bezpilotního letounu ve městě Tulkarem na okupovaném Západním břehu Jordánu.



Operace se uskutečnila ve středu v časných ranních hodinách v uprchlickém táboře Nur Shams v Tulkaremu.



Izraelská armáda uvedla, že její jednotky se během protiteroristické operace staly terčem útoku militantů, kteří na ně házeli výbušná zařízení.



Svědci však uvedli, že šest mladých mužů, kteří byli při zásahu zabiti, sedělo společně, ale do střetů s izraelskými silami se nezapojili, uvedla agentura Reuters.



Podle oficiální palestinské tiskové agentury Wafa byli usmrcení muži ve věku od 17 do 29 let.



- Emmanuel Macron ve své výzvě Netanjahuovi řekl, že je třeba dosáhnout "trvalého příměří"



Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středečním telefonátu sdělil izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi potřebu usilovat o trvalé příměří "s pomocí všech regionálních a mezinárodních partnerů", uvádí se v prohlášení francouzského předsednictví.



Francie bude v nadcházejících dnech rovněž spolupracovat s Jordánskem na humanitárních operacích v Gaze, dodalo prohlášení.



Podle záznamu telefonátu z kanceláře izraelského premiéra Netanjahu poděkoval Macronovi "za zapojení Francie do obrany svobody plavby a za její ochotu pomoci obnovit bezpečnost podél izraelské hranice s Libanonem".



- Australské ministerstvo zahraničních věcí a obchodu prošetřuje zprávy o tom, že Izrael v Libanonu zabil dva australské bratry, píše australská agentura Associated Press.



Místní média informovala, že Ali a Ibrahim Bazziovi a Ibrahimova manželka Shorouq Hammoud zemřeli po izraelském leteckém útoku ve městě Bint Jbeil v jižním Libanonu. Podle těchto zpráv byl Ali bojovníkem Hizballáhu a na snímcích z jeho pohřbu bylo vidět rozloučení ve vojenském stylu s rakví zahalenou vlajkou Hizballáhu.



Ve středečním stručném prohlášení ministerstvo uvedlo, že si je vědomo zpráv o úmrtí australského občana a snaží se je potvrdit.



- Tisíce palestinských rodin prchaly před náporem rozšiřující se izraelské pozemní ofenzívy do několika zbývajících přeplněných útočišť v Gaze, kde armáda podnikala těžké údery v centru a na jihu území, při nichž zahynuly desítky lidí, uvedli podle agentury Associated Press palestinští zdravotníci.







- Pěšky nebo na oslích povozech naložených věcmi proudil proud lidí do Deir al-Balah - města, které má normálně kolem 75 000 obyvatel. Zaplavilo ho několik set tisíc lidí vyhnaných ze severu Gazy, protože region byl rozmetán na trosky.

Protože útulky OSN jsou mnohonásobně přeplněné, nově příchozí si na chladnou zimní noc postavili stany na chodnících. Většina lidí se shromáždila v ulicích kolem hlavní městské nemocnice v naději, že bude v bezpečí před izraelskými údery.



Přesto není v Gaze žádné místo bezpečné. Izraelské ofenzívy vytlačují většinu obyvatelstva do Deir al-Balah a Rafahu na jižním okraji území, stejně jako do malé venkovské oblasti na jižním pobřeží. Tyto oblasti jsou i nadále zasahovány izraelskými údery, které pravidelně ničí domy plné lidí.







- Izrael prohlásil, že jeho útoky v Gaze budou pravděpodobně trvat několik měsíců, a vyjádřil se, že zlikviduje Hamás na celém území a zabrání opakování útoku na jižní Izrael ze 7. října. Benny Gantz, člen tříčlenného válečného kabinetu, uvedl, že boje "budou podle potřeby rozšířeny na další centra a další fronty".



- Izrael v noci a ve středu zahájil těžké údery v centrální a jižní části Gazy poté, co rozšířil svou ofenzívu proti Hamásu na další oblasti, kam izraelská armáda Palestincům dříve přikázala, aby tam hledali úkryt. Obyvatelé hlásili těžké bombardování v zastavěném uprchlickém táboře Bureij v centrální Gaze, v jižním městě Chán Júnis a v jižním městě Rafáh, tedy v oblastech, kde hledaly útočiště desetitisíce lidí, protože velká část severní Gazy byla rozmetána na prach. Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví v Gaze zabil izraelský úder 20 Palestinců poblíž nemocnice al-Amal ve městě Chán Júnis na jihu Gazy.



- Podle údajů, které ve středu zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na tomto území, bylo od 7. října v důsledku izraelských vojenských akcí v Gaze zabito nejméně 21 110 Palestinců. Ministerstvo uvedlo, že 55 243 lidí bylo zraněno. Uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo zabito 195 osob a 325 osob bylo zraněno.



- Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo ve středu po izraelské operaci v palestinském uprchlickém táboře na severu okupovaného Západního břehu Jordánu zabito šest Palestinců a několik dalších bylo zraněno. Podle oficiální palestinské tiskové agentury Wafa bylo šest lidí zabito při izraelských leteckých útocích na uprchlický tábor Nur Šams poblíž města Tulkarem, kde byli nasazeni také izraelští vojáci.



- Podle zpráv byl v úterý pozdě večer při izraelském náletu v jižním Libanonu zabit bojovník Hizballáhu spolu se svým bratrem, libanonsko-australským státním příslušníkem, a jeho ženou. Na dotaz ohledně incidentu izraelská armáda uvedla, že jedno z jejích letadel v noci v Libanonu zasáhlo vojenské stanoviště Hizballáhu.



- Velitel izraelské armády Herzi Halevi uvedl, že jeho síly jsou "na velmi vysoké úrovni připravenosti" v souvislosti se stupňujícími se útoky Hizballáhu z Libanonu. Ministr izraelského válečného kabinetu Benny Gantz samostatně prohlásil, že situace na severní hranici země "vyžaduje změnu", a dodal, že čas na diplomacii "se krátí". Hizballáh ve středu ráno prohlásil, že z Libanonu vypálil na Izrael 18 raket. IDF uvedly, že některé z raket zachytily.





- V centrální a jižní části Gazy jsou postupně obnovovány telekomunikační a internetové služby, uvedl ve středu palestinský poskytovatel telefonních služeb Paltel. V úterý došlo k "úplnému výpadku" telefonních a internetových služeb, který byl "způsoben probíhající ofenzívou", uvedla společnost.





- Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) varoval, že obyvatelé Gazy čelí "vážnému nebezpečí". Ve středečním prohlášení WHO uvedla, že její týmy podnikly "vysoce rizikové" mise s cílem doručit zásoby do nemocnic v severní a jižní Gaze, kde byly svědky "intenzivních bojů v jejich blízkosti, vysokého zatížení pacienty a přeplněnosti".



- Izrael zuřivě reagoval na výroky tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který přirovnal Benjamina Netanjahua k Adolfu Hitlerovi. Při projevu na slavnostním předávání cen v Ankaře Erdogan prohlásil, že izraelský premiér se od Hitlera nijak neliší, a přirovnal izraelské útoky na Gazu k zacházení nacistů s židovským národem. Netanjahu reagoval slovy, že turecký prezident by měl být tím posledním, kdo by měl Izrael poučovat. Izraelský prezident Isaac Herzog prohlásil, že Erdoganovy výroky "hluboce urážejí" židovský lid na celém světě.





- Benjamin Netanjahu údajně odmítl žádosti bezpečnostních představitelů, aby začal připravovat plány na správu pásma Gazy po skončení války, jak uvádí zpráva. Jménem ředitelů Mosadu, bezpečnostní agentury Šin Bet, náčelníka generálního štábu Izraelských obranných sil (IDF) a ministerstva obrany bylo předáno několik žádostí o sjednání schůzky s kanceláří premiéra, informovala izraelská média.





- Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan a izraelský ministr pro strategické záležitosti Ron Dermer jednali o plánování pro den po válce mezi Izraelem a Gazou, včetně správy a bezpečnosti v Gaze, uvedl představitel Bílého domu. Během úterní schůzky ve Washingtonu oba diskutovali také o snaze přivést domů zbývající rukojmí a o přechodu do jiné fáze války.







