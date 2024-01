Nicholas Winton zachránil mého otce před nacisty - jenže nový film o jeho životě je sentimentální hloupost

2. 1. 2024

Foto: Nicholas Winton v Praze v roce 2009



Nový film o britském humanitárním pracovníkovi, který zachránil 669 českých židovských dětí opomíjí přesvědčivější realitu a přidržuje se sentimentalismu, argumentuje syn jednoho ze zachráněných židovských dětí Matthew Reisz.



V době, kdy Nicholas Winton v roce 2015 ve věku 106 let zemřel, byl nejbližší britskou obdobou světce.



Jeho základní příběh byl vyprávěn mnohokrát. Na konci roku 1938 se všichni v Praze připravovali na blížící se německou invazi. Když Wintona jeden přítel požádal, aby se přijel na vlastní oči přesvědčit o rozvíjející se humanitární krizi, pustil se do organizování série osmi kindertransportů, které nakonec přivezly 669 českých židovských dětí do bezpečí v Británii.

Ačkoli o této záchranné akci téměř půl století příliš nemluvil, nakonec byl v roce 1988 "odhalen" v televizním pořadu Esther Rantzenové That's Life! V jedné slavné chvíli byl překvapen, když zjistil, že je obklopen velkým množstvím lidí, kteří mu vděčí za svůj život.



Protože můj otec byl jedním z Wintonových "dětí", nebyli bychom tu bez něj ani já a moji dva bratři a nyní našich pět dětí a tři vnoučata. Proto jsem do nového životopisného filmu Jamese Hawese One Life vkládal velké naděje a byl jsem rád, že jsem byl pozván na premiéru. Je velká škoda, že výsledek je tak měkce zaměřený.



Velký problém spočívá v tom, že film vychází z poněkud nevýrazných memoárů If It's Not Impossible ..., jejichž autorkou je Wintonova dcera Barbara (která až do své smrti působila také jako výkonná producentka). Rekonstruuje samotnou záchranu docela dojemně a boří některé zažité mýty. V rozporu s utěšující představou, že kindertransporty byly zářným příkladem britské slušnosti při přijímání pronásledovaných uprchlíků, se dozvídáme, jak těžké bylo pro Wintona okouzlit nebo zastrašit imigrační úřady, aby urychleně udělily dětem víza, a najít pěstounské rodiny a sponzory ochotné poskytnout 50 liber na každé dítě, aby nezatěžovaly státní pokladnu. Je také zřejmé, že Winton nebyl skupinou jednoho muže, ale že mu zdatně pomáhali lidé jako Doreen Warrinerová a Trevor Chadwick, kteří řídili českou část operace a čelili mnohem většímu fyzickému nebezpečí.



Strhující události z konce 30. let jsou však prokládány scénami, v nichž se nevrlý, stárnoucí Winton (skvěle zahraný Anthonym Hopkinsem) trápí s narůstajícími horami papírování a zejména s tím, co by měl udělat s albem, které si z té doby uchoval a v němž jsou fotografie všech dětí z kindertransportů. Tohoto pozoruhodného dokumentu si nakonec všimne Elisabeth Maxwellová, manželka novinového magnáta Roberta Maxwella, která zprostředkovala článek v Sunday Mirror a následné Wintonovo vystoupení v pořadu That's Life! Jeho chvíle v záři reflektorů showbyznysu tvoří vrchol filmu One Life.





Můj otec, sám známý filmový režisér (Karel Reisz), se pořadu odmítl účastnit, protože se obával, že budou šmírácké a manipulativní (a producenti ho citově vydírali, aby změnil názor). Když jsem je nyní viděl znovu na obrazovce, chápu jeho postoj.





Jinými slovy, Winton byl ten nejméně šoumenský člověk, jakého si lze představit, nezajímal se o ledabylé emotivní vystupování a signalizování ctností. Na premiéře filmu One Life, stejně jako v pořadu That's Life!, pořadatelé požádali lidi v publiku, aby povstali, pokud za svou existenci vděčí Nicholasi Wintonovi. A ano, bylo těžké nebýt dojat. Ale také to vystihlo něco velmi nepříjemného na natáčení feelgood filmu o někom, jehož život by nás neměl jen hřát, ale vyzývat k zamyšlení nad tím, jak bychom i my mohli něco změnit.







Nový film se nezabývá tím, jak Elisabeth Maxwellová později v roce 1988 zorganizovala také konferenci o holocaustu nazvanou Vzpomínky pro budoucnost. Její součástí byla i polosoukromá akce, kde měl Winton možnost setkat se s účastníky kindertransportu a jejich blízkými rodinami na mnohem neformálnější bázi. Ukázalo se, že šlo o mimořádně nezapomenutelnou událost a zlomový bod v mém vlastním poněkud obtížném vztahu s otcem, který poprvé našel způsob, jak mluvit o své bolestné minulosti.Bývalí dětští uprchlíci byli očividně potěšeni, že dostali příležitost Wintonovi osobně poděkovat, vyjádřit radost z toho, že žijí, a hrdost na to, čeho se jim podařilo dosáhnout v osobním i profesním životě. Mnozí z nich však byli stále viditelně traumatizovaní a před mýma očima prošli regresí z úspěšných profesionálů středního věku ve vyděšené děti. Jiní vzpomínali na dojemné epizody z cest vlakem napříč Evropou, například na okamžik, kdy překročili nizozemské hranice na bezpečné území a byli přivítáni hrnky horkého kakaa. Upřímnou oslavu mírnil silný pocit toho, co ztratili, když opustili rodiny v Československu. Jinými slovy, byla to událost, která zachytila skutečnou emocionální složitost kindertransportů, a nikoliv kýčovitý povznášející film That's Life! a nyní ten biografický film. Zdá se zvláštní, že se film na toto téma soustředí výhradně na Wintona a nezajímá se o pozdější život zachráněných dětí.Závěr také nevystihuje to, co bylo na Wintonovi skutečně inspirativní. Zdá se, že byl vzácným příkladem anglického stereotypu známého z minulé válečné kinematografie: bezohledný, praktický, citově zdrženlivý, ale v zásadě slušný. Pracoval pod obrovským časovým a finančním tlakem a byl zcela soustředěný na záchranu co největšího počtu dětí, i kdyby to znamenalo ohýbat předpisy. Byl také nápadně nesentimentální, k celé operaci přistupoval trochu jako k obchodu a v jednom rozhovoru řekl: "Zajímalo mě jen to, abych ty děti dostal do Anglie, a bylo mi úplně jedno, co se s nimi stane potom, protože to nejhorší, co se jim v Anglii stane, je lepší než být v ohni."