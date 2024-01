Rubl se rekordně propadl a zařadil mezi tři nejslabší měny světa

3. 1. 2024

čas čtení 3 minuty

Na konci roku 2023 vykázal ruský rubl nejsilnější propad od roku 2015 a dostal se do top 3 žebříčků nejslabších měn rozvojových zemí. Na konci roku 2023 vykázal ruský rubl nejsilnější propad od roku 2015 a dostal se do top 3 žebříčků nejslabších měn rozvojových zemí.

Kurz dolaru vzrostl ze 71,8 rublů na začátku roku o 26 % na 90,36 rublů v závěru posledního obchodování 29. prosince. Euro vzrostlo o 28% - ze 76,2 na 97,7 rublů a čínský jüan o 24%, z 10,14 na 12,61 rublů. Silnější pokles vůči dolaru vykázaly pouze dvě měny na světě: Turecká lira (o 36,6 %) a argentinské peso (o 78 %).

Devalvace rublu mohla být ještě silnější: V srpnu dosáhl růst směnných kurzů 30-40 %, dolar měl hodnotu více než 100 rublů a euro prolomilo hranici 110. V reakci na to Centrální banka Ruské federace prudce zvýšila klíčovou sazbu ze 7,5 % na 16 % ročně a úřady, nejprve soukromě a poté prezidentským dekretem, požadovaly, aby vývozci prodávali více měny na burze, aby podpořili devizový trh.

Od října jsou čtyři desítky největších společností povinny převést 80 % devizových příjmů do ruských bank a prodat 90 % tohoto objemu na burze. Centrální banka bude moci od obchodování odpojit ty, kteří ohrožují rubl - Státní duma jí dala příslušné pravomoci na konci prosince.

V Kremlu byl dolar za 100 považován za hrozbu pro režim – proto byla centrální banka instruována, aby v předvečer voleb plánovaných na březen 2024 urychleně zasáhla do situace a stabilizovala sazby a inflaci.

Prezidentská administrativa očekává, že dolar před volbami klesne na 75-80 rublů, sdělily Meduze zdroje blízké prezidentské administrativě a vládě. Podle jednoho z nich se Putinovi "nelíbí" směnný kurz 90-100 rublů, i když pomáhá naplnit rozpočet, a posílení rublu by mělo ukázat, že "situace" v zemi se "zlepšuje".

Úřady budou moci držet rubl nejméně do jara, dokud bude platit prezidentský dekret o povinném prodeji cizí měny. Poté se sazby opět vyšplhají nahoru a v zimě 2024 bude dolar stát 103 rublů, uvedli ekonomové oslovení agenturou Reuters. Do rozpočtu na rok 2024 vláda zahrnula dolar za 90,1 rublu s následným postupným oslabováním na 91,1 rublů v roce 2025 a 92,3 rublů v roce 2026.

Problémem rublu bylo prudké snížení přílivu zahraniční měny: Podle Gajdarova institutu získá ruská ekonomika v roce 2023 příjmy z vývozu ve výši 420 miliard dolarů, což je nejnižší částka od pandemie v roce 2020, o 29 % méně než o rok dříve a o 15 % méně než před válkou. Ekonomika dostane ještě méně reálné měny: 40 % exportních transakcí se podle centrální banky platí v rublech. To představuje asi 250 miliard dolarů devizového příjmu, z nichž téměř polovinu tvoří jüan. Do konce roku 2023 může do Ruska dorazit jen asi 110-120 miliard dolarů a eur, což odpovídá úrovni z počátku roku 2000.

Zdroj v angličtině: ZDE

