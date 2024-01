Izraelští vojáci zabili jeho rodiče a po bratrovi hodili granát, přišel o oko

4. 1. 2024

Izraelští vojáci jim vrhli do domu. Nejprve zastřelili jeho rodiče, otec držel bílou vlajku. Pak hodili granát na jeho bratra a zranili ho (přišel o oko). Pak ho vyslýchali hebrejsky a arabsky a přivedli psy, kteří ho očichávali a zastrašovali.

Chlapec: Byl pátek 15 prosince. Když k nám do domu vtrhli vojáci, zastřelili mého otce a matku. A můj malý bratr byl zraněn. Chystali jsme se k obědu, když jsme slyšeli, jak se vojáci navzájem svolávají. Pak jeden z nich začal bušit na dveře. A pak jsme slyšelui výbuch a zpod dveří se rozšířil kouř. Můj otec zvedl bílou vlajku. Ale oni ho zastřelili a mou maminku taky. Hodili po nás bombu a můj bratříček byl zraněn.



Holčička: Zastřelili mého otce a matku. Můj malý bratříček vypadl mamince z rukou. Byl zraněn na oku úlomkem bomby. Pak hodili bombu po nás. Manžel mé tedy ji odstrčil dál od nás. Zarazila se o gauč, který začal hořet. Přinesli jsme vodu a snažili jsme se to uhasit.



Dali nás do jedné místnosti a mluvili na nás hebrejsky. Řekli jsme jim, ať s námi mluví arabsky. Jsme civilisté.



Chlapec: Vyslýchali nás. Ptali se nás na zdroj, odkud jsou odpalovány rakety. Vzali mě do místnosti samotného. Přivedli psy, aby mě očichali. Bál jsem se těch psů. Pořád se mě ptali, kde jsou tunely.



