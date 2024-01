Šéf humanitární pomoci OSN: Gaza je nyní neobyvatelná. Hladomor je za rohem

6. 1. 2024

- Izrael v sobotu pokračoval v bombardování Gazy, přičemž byly hlášeny údery v jižním městě Rafáh, kde hledaly útočiště statisíce lidí.

- Šéf humanitární pomoci OSN označil Gazu po neustálém bombardování izraelskými silami za "neobyvatelnou". Martin Griffiths uvedl, že se na tomto území odehrává "katastrofa v oblasti veřejného zdraví", protože lidé čelí "nejvyšší úrovni nedostatku potravin, jaká kdy byla zaznamenána", a dodal: "Hladomor je za rohem."



- Od 7. října bylo při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 22 600 Palestinců a 57 910 jich bylo zraněno, uvedlo v pátečním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy, které je řízeno Hamásem. Za předchozích 24 hodin bylo zabito asi 162 Palestinců a 296 jich bylo zraněno, dodalo ministerstvo. Nejméně šest lidí bylo zabito při zřejmě izraelském leteckém útoku na dům ve městě Rafáh na jihu Gazy v noci z pátku na sobotu.

- Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce uvedla, že je "zděšena" tím, co nazvala nepřetržitým ostřelováním nemocnice al-Amal a sídla Palestinské společnosti Červeného půlměsíce v Chán Júnisu na jihu Gazy. Federace uvedla, že při úderech přišli o život nevinní civilisté, včetně pětidenního kojence, a že jeden z jejích zdravotníků byl zraněn.

- Vedoucí organizace Unicef uvedla, že dětem v Gaze, které se "ocitly v noční můře, jež se každým dnem zhoršuje", dochází čas. Catherine Russellová uvedla, že děti na tomto území čelí "smrtelnému trojímu ohrožení" v důsledku šíření nemocí, klesající výživy a eskalace bojů.

- Skotský premiér Humza Yousaf vyzval vládu Spojeného království, aby požadovala ukončení "nevybíravých útoků" Izraele, které v Gaze zabily tisíce dětí. Yousaf uvedl, že je načase, aby Spojené království dalo Izraeli jasně najevo, že jeho akce v Gaze "daleko přesáhly rámec legitimní reakce" na útoky Hamásu ze 7. října. Federace uvedla, že při úderech přišli o život nevinní civilisté, včetně pětidenního kojence, a že jeden z jejích zdravotníků byl zraněn.



- Raketová palba z Libanonu na sever Izraele, sděluje IDF



Izraelská armáda uvedla, že v sobotu bylo z Libanonu vypáleno asi 40 raket na severní Izrael.



Nebyly hlášeny žádné případy zranění.



IDF uvedly, že zaútočily na "teroristické komando" na libanonském území, které se na odpalech podílelo.



Sobotní ranní raketové útoky v severním Izraeli přišly den poté, co vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh varoval, že odpověď jeho skupiny na zabití zástupce šéfa Hamásu minulý týden bude "rozhodnuta na bojišti".



V pátečním projevu Nasralláh řekl: "Nemůžeme mlčet k tak závažnému útoku, protože to znamená, že všichni naši lidé budou vystaveni izraelským útokům.



Dodal, že následky mlčení by byly "mnohem větší" než riziko odvety.



Sálih al-Arúrí, vysoký představitel Hamásu, byl zabit 2. ledna při izraelském úderu na předměstí libanonského hlavního města Bejrútu. V době své smrti žil v Libanonu.



- Raketový útok na Izrael byl "předběžnou odpovědí" na zabití Arúriho, sděluje Hizballáh



Hizballáh konstatuje, že v sobotu časně ráno zasáhl 62 raketami izraelské pozorovací stanoviště jako "předběžnou odpověď" na zabití zástupce šéfa Hamásu z minulého týdne, informuje agentura Reuters.



Vysoký představitel Hamásu Sálih al-Arúrí byl zabit 2. ledna při útoku izraelského bezpilotního letounu na jižní předměstí Bejrútu Dahíja.



Šéf Hizballáhu Hasan Nasralláh prohlásil, že atentát změnil povahu konfliktu mezi Hizballáhem a Izraelem, varoval, že reakce je "nevyhnutelná", a zvýšil obavy z regionální eskalace bojů.



- Blinken bude jednat s Erdoganem o Gaze



Nejvyšší diplomat Washingtonu bude v sobotu jednat s tureckým vůdcem o válce v Gaze, informuje agentura France-Presse.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken dorazil do Istanbulu v pátek pozdě večer na první část cesty, která zahrnuje návštěvu Izraele a Západního břehu Jordánu spolu s pěti arabskými státy.



Blinkenova čtvrtá krizová cesta od začátku izraelské války proti Gaze přichází v době, kdy narůstají obavy, že konflikt zachvátí celé území Blízkého východu.



Istanbul sloužil jako základna politických vůdců Hamásu až do 7. října, kdy bojovníci Hamásu zaútočili na Izrael, což vyvolalo válku. Turecko požádalo šéfy Hamásu, aby odjeli poté, co byli někteří z nich zachyceni na videu, jak útok oslavují.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se však od té doby stal jedním z nejtvrdších kritiků rozsahu smrti a ničení v Gaze - a podpory Izraele ze strany Washingtonu.



Erdoğan přirovnal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k Adolfu Hitlerovi a obvinil USA ze sponzorování "genocidy" Palestinců. Odmítl také tlak USA na přerušení podezřelého toku finančních prostředků přes Turecko do Hamásu a hájil tuto skupinu jako legitimně zvolené "osvoboditele" bojující za svou zemi.



Americké ministerstvo zahraničí v pátek oznámilo odměny ve výši 10 milionů dolarů za informace o pěti údajných zahraničních agentech Hamásu - tři z nich se pravděpodobně nacházejí v Turecku -, o nichž se předpokládá, že pomáhají financovat tuto Íránem podporovanou skupinu.



Turecko tento týden kontrovalo zadržením 34 osob podezřelých z plánování útoků proti Palestincům a špionáže pro izraelskou zpravodajskou agenturu Mossad.



Blinken v sobotu večer odcestuje na řecký ostrov Kréta, kde bude jednat s premiérem Kyriakosem Mitsotakisem a řešit řecké obavy z hrozícího prodeje amerických stíhaček F-16 Turecku.



- Mezitím nejvyšší diplomat Evropské unie Josep Borrell v pátek odcestoval do Libanonu, kde jednal o situaci v Gaze a na izraelsko-libanonské hranici a o tom, jak je důležité zabránit eskalaci konfliktu v regionu.



- Izrael v sobotu pokračoval v bombardování Gazy, přičemž byly hlášeny údery v jižním městě Rafáh, kde hledaly útočiště statisíce lidí.



- Izraelští představitelé se před potenciálně obtížným setkáním mezi Blinkenem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem snaží odvrátit rostoucí frustraci ve Washingtonu tím, že nabízejí řadu politických návrhů týkajících se Gazy, které podle kritiků postrádají podrobnosti a závazky. Spojené státy důsledně podporují Izrael ve válce proti Hamásu, ale chtějí si od Netanjahua zajistit ústupky, které by snížily napětí v regionu a pomohly odvrátit širší konflikt.



- Šéf Hizballáhu Hasan Nasralláh prohlásil, že zavraždění vysokého představitele Hamásu Sáliha al-Arúrího v Bejrútu změnilo povahu konfliktu mezi Hizballáhem a Izraelem. Ve druhém celostátním televizním projevu během tří dnů Nasralláh varoval, že reakce je "nevyhnutelná", čímž zvýšil obavy z nebezpečné eskalace konfliktu. Jeho komentáře přišly v době, kdy Libanon podal formální stížnost Radě bezpečnosti OSN na zabití al-Arúrího a na izraelské vniknutí do libanonského vzdušného prostoru za účelem útoku na cíle v Sýrii.



. Izraelský ministr obrany varoval, že čas na diplomatické úsilí o ukončení napětí mezi Izraelem a Hizballáhem se krátí. Yoav Gallant uvedl, že Izraeli brzy nezbude nic jiného než zahájit vojenskou ofenzívu proti Hizballáhu.



- Izrael v pátek provedl letecký útok na velitelské centrum Hizballáhu v jiholibanonské vesnici Blida v reakci na útoky na hranici, uvedly Izraelské obranné síly. Izraelské tanky a dělostřelectvo rovněž ostřelovaly řadu oblastí podél izraelsko-libanonské hranice, údajně s cílem zmařit plánované útoky Hizballáhu.







- Vlády Demokratické republiky Kongo a Rwandy popřely zprávu, že jednají s Izraelem o přijetí tisíců Palestinců z Gazy. Podle této zprávy izraelská vláda vede tajná jednání s několika zeměmi o "dobrovolném" migračním programu pro Palestince. Zpráva přišla v době, kdy dva krajně pravicoví izraelští ministři začátkem tohoto týdne vyzvali k přesídlení Palestinců z pásma Gazy.

- Židovští osadníci v tichosti provedli "bezprecedentní nárůst" nepovoleného stěhování na okupovaném Západním břehu Jordánu, zatímco se pozornost světa soustředila na válku v Gaze, varovala izraelská kontrolní skupina. Výsledkem je "nejen fyzické poškození Palestinců a jejich půdy, ale také významný politický posun na Západním břehu", uvádí se ve zprávě.





- Německá ministryně zahraničí varovala před izraelskou okupací Gazy a vyzvala k dalším humanitárním pauzám ve válce. Izrael "musí udělat více pro ochranu civilního obyvatelstva" ve své válce proti Hamásu v Gaze, uvedla Annalena Baerbocková, která by měla v neděli odcestovat do Izraele na svou čtvrtou návštěvu od vypuknutí války.

- Turecký soud rozhodl o formálním zatčení 15 osob a deportaci osmi dalších osob podezřelých z napojení na izraelskou národní zpravodajskou službu Mossad. Turecko minulý měsíc varovalo Izrael před "vážnými důsledky", pokud se pokusí pronásledovat členy Hamásu na tureckém území.







