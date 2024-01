Rektorku Claudine Gayovou z Harvardu donutili rezignovat za "plagiátorství". Jak vážné to skutečně bylo?

Šlo o vyhození osoby než o výrazný věcný přestupek, napsal Andrew Lawrence.

Dny Claudine Gayové ve funkci harvardské prezidentky byly dost možná sečteny od chvíle, kdy se zdálo, že při výpovědi před Kongresem minulý měsíc nejednoznačně odpověděla na otázku, zda údajné výzvy k násilí vůči židům porušují harvardské předpisy. Bylo to však obvinění z plagiátorství, které nakonec minulou středu vedlo k její rezignaci.



Vyšetřování deníků Washington Free Beacon a New York Post, přinejmenším částečně podnícené konzervativním aktivistou Christopherem Rufem a jeho křížovou výpravou za vyháněním "levičáctví" a iniciativ za rozmanitost ze všech koutů společnosti, odhalilo téměř 50 případů údajného plagiátorství v akademických pracích Gayové.



Není pochyb o tom, že rektorka obviněná z opisování je pro nejvýznamnější americkou národní vysokoškolskou instituci špatným vysvědčením. Je však to, co Gayová udělala, za hranicí únosnosti? Odborníci připouštějí, že je to složitá otázka.





"Říkávala jsem plagiátorství nejstarší profese," říká Barbara Glattová, průkopnice forenzního vyšetřování plagiátorství, která je pravidelně zvána ke konzultacím v závažných případech na akademické půdě i v publikační činnosti. Může se jednat o přímé plagiátorství (kopírování něčeho slovo od slova bez uvedení autora), nepřímý (hromadná krádež myšlenek), mozaikové (změna některých slov, ale kopírování jiných) nebo dokonce o čestný omyl (chyba) - to vše Gayová podle obvinění udělala, i když si za svým vědeckým dílem nadále stojí.





Zdá se, že ani Harvardská rada neprovedla tak důkladnou prověrku Gayové bibliografie, než ji jmenovala první černošskou prezidentkou po 387 letech, nebo než ji po šesti měsících ve funkci donutila k demisi.

Od té doby, co byla Gayová vyhnána z úřadu, našel Business Insider něco, co charakterizoval jako podobný vzorec plagiátorství v harvardské disertační práci, jejímž autorem je Neri Oxmanová, profesorka a umělky a manželka Billa Ackmana - miliardáře a donátora Harvardu, který se zuřivě snažil Gayovou za "plagiátorství" zničit. Když to vyšlo najevo, Oxmanová se omluvila.











List Free Beacon píše, že tyto formulace jsou převzaty z poděkování v knize Facing up to the American Dream (Tváří v tvář americkému snu) z roku 1996 od Jennifer L. Hochschildové, další profesorky sociálních věd na Harvardu. V rozhovoru pro Washington Post Hochschildová řekla: "Moje první reakce byla: 'To je trochu divné.' Ale moje druhá reakce byla: 'Páni, to jsou klišé'." Hochschildová v reakci na rezignaci Gayové řekla listu Harvard Crimson, že je "rozzuřená" na lidi, kteří se pustili do "záměrné kampaně s cílem zničit kariéru Gayové a možná i ji osobně".

Ani s těmi nejlepšími nástroji na odhalování plagiátů není odpověď vždy jednoznačná. Inkriminované pasáže v disertačním poděkování Gayové, jakkoli na první pohled vypadají neoriginálně, by se daly pro znalé publikum interpretovat jako intertextové odkazy.







Stejně jako u jiných prohřešků se zdá, že způsob obviňování z plagiátorství souvisí spíše s osobou obviněné než se spáchaným přestupkem. Nemyslím si, že můžeme ve skutečnosti oddělit politickou stránku od plagiátorství, částečně proto, že se často stává, že v některých okamžicích se na některé lidi vztahuje přísná kontrola a v jiných okamžicích ne. Tento případ má řadu tragických a zneklidňujících rozměrů. Nejsem si jistý, zda měly dosáhnout úrovně, která Gayovou donutila k rezignaci.



