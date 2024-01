Spolkový sněm vyzval k předání střel Ukrajině a zasahování cílů na území Ruska

10. 1. 2024

Čelní představitelé tří německých parlamentních stran, které jsou součástí vládnoucí koalice, se vyslovili pro předání střel dlouhého doletu Taurus na Ukrajinu, aby zasáhly vojenská zařízení na území Ruska. Čelní představitelé tří německých parlamentních stran, které jsou součástí vládnoucí koalice, se vyslovili pro předání střel dlouhého doletu Taurus na Ukrajinu, aby zasáhly vojenská zařízení na území Ruska.

Předsedkyně obranného výboru Bundestagu, členka Liberálně demokratické strany Marie-Agnes Strack-Zimmermannová, uvedla, že evropské země, které podporují Kyjev, "by se neměly bát vlastní odvahy", protože s tím ruský prezident Vladimir Putin počítá.

Ukrajina podle náměstka potřebuje více munice, ale především potřebuje střelu s plochou dráhou letu Taurus a "Německo ji musí konečně dodat, aby zničilo ruské zásobovací trasy".

Sarah Nanniová, členka obranného výboru Bundestagu za stranu Aliance 90/Zelení, s tímto názorem souhlasí. Potřeba dodat střely Taurus Kyjevu je podle ní "dávno opožděná" a "nejúčinnější obranou proti ruským náletům bude palba na cíle umístěné v Ruské federaci a na okupovaných územích Ukrajiny".

Nanniová dodala, že "pasivita" v dodávkách střely pochází především od kancléře Olafa Scholze a "není obecným postojem vlády".

Podobný názor sdílí i Roderich Kiesewetter, poslanec Spolkového sněmu za Křesťanskodemokratickou unii. Taurus je důležitý, protože je velmi efektivní a může být použit k ničení zásobovacích linií a velitelských stanovišť daleko za frontovými liniemi," řekl.

Kiesewetter připustil, že zbraně dlouhého doletu by Ukrajině umožnily zasáhnout Krymský most, konečně zlikvidovat Černomořskou flotilu, což by donutilo ruské jednotky kapitulovat a opustit anektovaný poloostrov.

Bavorský premiér, předseda Křesťanskosociální unie Markus Söder, také řekl, že Německo by mělo Taurus dodat Kyjevu. Podle jeho názoru by pomohl Ukrajině "odrazit neustálé útoky dronů a raket". Söder zdůraznil, že Rusko nesmí tuto válku "vyhrát", jinak bude Německo a EU čelit "skutečnému bezpečnostnímu problému".

Německá vláda přitom nadále odmítá dodat Taurus Kyjevu. Mluvčí kabinetu Steffen Hebestreit uvedl, že v této otázce zatím nedošlo k žádnému pokroku. Zároveň odsoudil nedávné masivní raketové útoky Ruska na Ukrajinu a označil je za "válečný zločin".

Bývalý německý prezident Joachim Gauck kritizoval váhavost vlády s dodávkami Taurusu. Podle něj neexistuje žádný mezinárodněprávní zákaz poskytování vojenské pomoci obětem agrese a v kontextu vyčerpávající poziční války a masivních ruských úderů na ukrajinská města je stávající podpora zjevně nedostatečná. Gauck vyzval kabinet ministrů, aby dal Kyjevu Taurus, protože "vítězství Ruské federace ohrozí bezpečnost ostatních evropských států".

Zdroj v němčině: ZDE

