Gaza: Jsou zabíjeny ženy při porodu

9. 1. 2024

Profesionální televizní zpravodajství, jaké v českých televizích neuvidíte:





Moderátorka, Channel 4 News, pondělí 8. ledna 2024, 19 hodin:

Z hlavní nemocnice v centru Gazy nyní utíká zdravotnický personál i pacienti, protože Izrael shazuje letáky, které varují obyvatele, že okolí nemocnice bylo označeno za červenou zónu. Došlo také k dalším úderům za libanonskou hranicí, když byl izraelským náletem zabit vrchní velitel Hizballáhu. To vše v době, kdy americký ministr zahraničí Anthony Blinken navštívil region ve snaze snížit napětí. Naše zanhraniční redaktorka Lindsey Hilsumová přináší reportáž, která obsahuje znepokojivé záběry.





Reportérka: Mouka, rajčata, hovězí konzervy, základní zoufale potřebné vzácné zásoby vyletěly do povětří v autě, které Izrael zasáhl při útoku v Rafáhu. Lidé se shromažďují kolem. Tři mrtví a 15 zraněných.













Muž: Považujeme Ameriku a Blinken za odpovědné, protože pomohly Izraeli zabíjet děti, poskytly zbraně.





Reportérka: Zranění jsou odváženi do kuvajtské nemocnice, jedné z mála, které v Gaze ještě fungují. Je tam chaos. Nemají dostatek zásob a zdravotnický personál je mezi oběťmi posledních tří měsíců. Chaos je i v nemocnici Al Aksa v centru Gazy. Tyto scény byly natočeny včera, kdy byly přivezeny oběti bombardování, ale mnoho zaměstnanců se kvůli bojům nemohlo do nemocnice dostat.









Sean Casey, Světová zdravotnická organizace: Bohužel se tato nemocnice nachází v blízkosti oblasti, která byla včera evakuována a byl vydán příkaz k evakuaci, a přišli tak o mnoho zaměstnanců. Tato nemocnice v současné době funguje asi s 30 % personálu, který měla ještě před několika dny. Na malém pohotovostním oddělení přijímají v některých případech stovky zraněných denně.















Blinken: Je zřejmé, že není v zájmu nikoho, Izraele, Libanonu ani Hizballáhu, aby to eskalovalo a došlo ke skutečnému konfliktu. A Izraelci nám jasně řekli, že chtějí najít diplomatickou cestu vpřed.









Reportérka: Ale chtějí to? Izrael zvyšuje vojenský tlak na své severní hranici. Na videu izraelských obranných sil je vidět, že jde o údery na vojenská stanoviště Hizballáhu. Dnes Izrael v jižním Libanonu zabil vysokého velitele Hizballáhu, což je jeden ze série zásahů proti vysokým vojenským představitelům Hizballáhu, Hamásu a Íránu v regionu. Izraelský premiér byl na návštěvě v Kirjat Šemona u libanonských hranic. Řekl, že drtivá vojenská síla, kterou používají proti Hamásu, je jediným způsobem, jak obnovit bezpečnost. Američané se obávají, že to způsobí přesný opak.





Netanjahu: "Uděláme vše pro to, abychom obnovili bezpečnost severu a umožníme návrat vašim rodinám, protože mnozí z vás se mají bezpečně vrátit domů s vědomím, že si s námi nelze zahrávat, uděláme vše, co bude třeba. Samozřejmě bychom byli raději, kdyby se to obešlo bez širší války, ale to nás nezastaví. Ukázali jsme Hizballáhu příklad toho, co se děje s jejich přáteli na jihu. To se stane i zde. I na severu."









Reportérka: Zpět v Gaze lidé prchají před izraelskými nálety a pozemními boji v centrální oblasti. Vědí, že tam, kam jdou na jihu pásma, je přelidněno a také bombardováno. Cestují v zoufalství, ale ne v naději. Hranice s Egyptem je uzavřena. Někteří by ji přešli, kdyby mohli, v naději na bezpečí a potraviny, ale jiní říkají, že by to byla etnická čistka, která by Izraeli umožnila násilně přemístit Palestince z jejich země. Takto tedy končí hranice, na níž se všichni modlí, aby jednoho dne tohle skončilo.













Tamara Alrifai, UNRWA: S kolegy jsem mluvila asi před hodinou. Situace je nadále velmi zoufalá. Pokud se něco zhoršuje, tak se to stále zhoršuje. Neustálé bombardování a oznámení o evakuaci. civilistů v Gaze tlačí lidi dál na jih, takže všichni, téměř 1,9 milionu lidí, to je téměř 90 % obyvatel Gazy, jsou namačkáni vjižním cípu pásma Gazy, kde je infrastruktura připravena pro 280 000 lidí, tedy téměř 1,4 milionu lidí je v místě, které je určeno pouze pro čtvrt milionu.

Tamara Alrifai, UNRWA: Situace zdravotnického systému v celém pásmu Gazy je katastrofální. Podle Světové zdravotnické organizace je 13 z 36 nemocnic stále částečně funkčních, což znamená, že sotva mohou provádět nějaké operace. Ve skutečnosti jde spíše o primární zdravotní střediska, a taky o vodu. Také infrastruktura, všechno, co má co do činění s vodou, sanitací, kanalizací, nemůže zvládnout tu velmi vysokou hustotu. Takže moji kolegové hlásí splaškovou vodu i uvnitř našich vlastních krytů v UNRWA, naší největší agentuře OSN, největší humanitární agentuře v Gaze, a naše vlastní kryty ukrývají asi 12 000 lidí. Ve školách, kde 500 lidí sdílí jednu záchodovou jednotku, takže vše o zdraví a zdravotnických službách a situaci v oblasti veřejného zdraví je katastrofa.



Moderátorka: Co je tedy třeba udělat právě teď na pomoc?



Tamara Alrifai, UNRWA: Nejdůležitější je okamžité humanitární příměří. Druhou nejdůležitější věcí je zvýšený přístup humanitárních dodávek do pásma Gazy. To, co se do Gazy dostává nyní, je jen kapka v moři. V Gaze nyní neexistuje soukromý sektor, takže pokud má někdo peníze a jde do obchodu s potravinami, nemá co koupit. Takže 2,2 milionu lidí je zcela odkázáno na humanitární agentury.



Moderátorka: Donekonečna mluvíte o potřebě humanitárního příměří. Jak blízko máte pocit, že by mohlo být? Nezdá se, že by to bylo příliš blízko.



Tamara Alrifai, UNRWA: Naší rolí jako humanitární agentury, která se zasazuje o lidská práva, včetně práva na život, naší rolí, je nadále tlačit na to, aby to nepřátelství ustalo a lidé si mohli oddechnout. Doufejme, že na konci musí být politické řešení této patové situace. Jsme 92 dní v tomto konfliktu. Tři měsíce války, která vyhnala z Gazy většinu obyvatelstva. Tohle musí skončit.



Moderátorka: Navzdory tomu, že pokaždé, když nám agentury, jako je ta vaše, poskytnou hodnocení situace, je ta situace ještě zoufalejší. Poslouchá vás vůbec někdo?



Tamara Alrifai, UNRWA: No, dokud mohu být na Channel 4, dokud se mnou děláte rozhovory, dokud moji kolegové z UNICEF mluví o nepředstavitelných potřebách dětí a těhotných žen a moji kolegové ze Světové zdravotnické organizace o zoufalém stavu zdravotnictví. My všichni společně s médii můžeme vyvíjet tlak.



Moderátorka: A přesto stále umírá obrovské množství lidí, včetně některých vašich zaměstnanců. Objevují se zprávy o zabíjení těhotných žen. i. Kdy to skončí?



Tamara Alrifai, UNRWA: Skončí to, až si všichni uvědomí, že všechny ztráty jsou mnohem, mnohem větší než jakékoli zisky, kterých se dosahuje. Mluvila jste o těhotných ženách. Jsou zabíjeny, ale také rodí a ukrývají se mimo nemocnice. Takže to je samo o sobě někdy zázrak, že se děti rodí. Ale pokaždé, když si říkáme, že to jsou nebezpečné porody a že v tomto 21. století je to nemožné, proč ženy stále rodí v krytech pod bombardováním, daleko od nemocnic?







