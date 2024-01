Případ genocidy proti Izraeli u Světového soudu

10. 1. 2024

píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch ve svém pravidelném přehledu. Zítřek bude důležitým dnem pro izraelskou vládu a palestinský lid i pro historii mezinárodní spravedlnosti. Nejvyšší světový soud zahájí slyšení ve věci obvinění z genocidy v Gaze,

Je velmi důležité si uvědomit, co tento případ je - a co není -, abychom pochopili, kam může vést a jaké dopady může mít v příštích týdnech, měsících a letech. Dovolte mi, abych vás krok za krokem seznámil se základními informacemi.

Jihoafrická vláda podala 29. prosince k Mezinárodnímu soudnímu dvoru (International Court of Justice, ICJ) žalobu, v níž tvrdí, že Izrael zvěrstvy vůči palestinskému lidu po 7. říjnu porušuje Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948. Izraelská vláda uvedla, že se proti těmto obviněním bude u ICJ bránit svým zástupcem.





ICJ je nezávislý soud se sídlem v Haagu, jehož úkolem je řešit mezinárodní právní spory mezi státy. Nejedná se o Mezinárodní trestní soud (International Criminal Court, ICC, rovněž se sídlem v Haagu), který se může zabývat individuální odpovědností za zločiny zvěrstev. ICJ se zabývá otázkami, které řeší jeden stát proti druhému, a tento případ usiluje o právní určení odpovědnosti státu za genocidu.





Dotyčná úmluva, často nazývaná jen "Úmluva o genocidě", je mezinárodní smlouva, k níž přistoupil Izrael, Jihoafrická republika a většina dalších zemí. Definuje genocidu jako činy "spáchané s úmyslem zcela nebo zčásti zničit národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou".





Jihoafrická republika tvrdí, že Izrael porušil Úmluvu o genocidě tím, že spáchal genocidu na Palestincích v Gaze a že jí nezabránil. To podle Jihoafrické republiky zahrnuje i to, že vysocí izraelští činitelé a další osoby nebyli pohnáni k odpovědnosti za své přímé a veřejné podněcování ke genocidě.





V jihoafrické žádosti podané k Mezinárodnímu soudnímu dvoru se uvádí, že Izrael zabíjí Palestince v Gaze ve velkém počtu, způsobuje jim vážnou tělesnou a duševní újmu, zavádí opatření, jejichž cílem je zabránit palestinským porodům, a způsobuje životní podmínky, které mají vést ke zničení Palestinců jako skupiny.





Jihoafrická republika uvádí vyhánění a masové vysídlování, zbavování přístupu k odpovídajícím potravinám a vodě, lékařské péči, přístřeší, oblečení, hygieně a sanitaci a ničení struktury palestinského života v Gaze.





Jihoafrická republika dále tvrdí, že "činy genocidy" by měly být zasazeny do "širšího kontextu chování Izraele vůči Palestincům během 75 let trvajícího apartheidu, 56 let trvající válečné okupace palestinského území a 16 let trvající blokády Gazy".





Jedná se samozřejmě o obrovské a složité problémy, takže neočekávejte rychlé rozhodnutí. Tento případ - a rozhodnutí na jednu či druhou stranu ohledně genocidy - může trvat roky, než se dospěje ke konečnému rozhodnutí.





Jihoafrická republika však požádala soud, aby nařídil tzv. předběžná opatření a "mimořádně naléhavě" ochránil palestinský lid v Gaze před dalším poškozováním a zajistil, aby Izrael dodržoval Úmluvu o genocidě. Podle Jihoafrické republiky Palestinci v Gaze "naléhavě a vážně potřebují ochranu soudu".





Právě tato okamžitá žádost o předběžná opatření bude předmětem slyšení 11. a 12. ledna.





Konkrétní předběžná opatření, o která Jihoafrická republika žádá, zahrnují okamžité pozastavení vojenských operací Izraele v Gaze a opatření, která mají zabránit zničení a zajistit uchování důkazů souvisejících s případem MTS. Tato opatření by zahrnovala umožnění přístupu do Gazy vyšetřovacím misím, mezinárodním mandátům a dalším orgánům.





Jihoafrická republika rovněž požádala soud, aby od Izraele požadoval, aby mu do týdne od vydání příkazu k předběžným opatřením a poté v pravidelných intervalech až do vydání konečného rozhodnutí soudu podával zprávy o krocích přijatých k jeho provedení. Jihoafrická republika by mohla v zítřejších ústních argumentech výslovně požádat ICJ, aby zprávy Izraele zveřejnil.





Rozhodnutí MTS o této naléhavé žádosti o předběžná opatření by mohlo padnout poměrně rychle - možná za týden nebo měsíc.





Vlády však nemusí čekat ani tak dlouho. Právě teď čelí Palestinci v Gaze katastrofálním životním podmínkám v důsledku válečných zločinů, které spáchaly izraelské úřady. Vedoucí představitelé celého světa mohou a měli by jednat okamžitě.





Jak se ptá můj kolega a odborník Balkees Jarrah: "Kolik poplašných zvonků musí ještě zazvonit a kolik civilistů musí ještě nezákonně trpět nebo být zabito, než vlády začnou jednat?"

