Povedou americké údery v Jemenu k eskalaci konfliktu?

13. 1. 2024

čas čtení 5 minut

Moderátor, Channel 4 News, pátek 12. ledna 2023, 19 hodin: Ve Washingtonu prezident Biden řekl, že nebude váhat nařídit další vojenskou akci, pokud Husiové budou pokračoval v útocích na plavidla v Rudém moři. Ostatní země varovaly před rizikem rozšíření konfliktu, Rusko požádalo o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN k projednání úderů. Turecko obvinilo USA a Velkou Británii, že se snaží proměnit Rudé moře v moře krve. Naše washingtonská zpravodajka Siobhan Kennedyová je u Bílého domu, Siobhan.

Ve Washingtonu prezident Biden řekl, že nebude váhat nařídit další vojenskou akci, pokud Husiové budou pokračoval v útocích na plavidla v Rudém moři. Ostatní země varovaly před rizikem rozšíření konfliktu, Rusko požádalo o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN k projednání úderů. Turecko obvinilo USA a Velkou Británii, že se snaží proměnit Rudé moře v moře krve. Naše washingtonská zpravodajka Siobhan Kennedyová je u Bílého domu, Siobhan.







Reportérka: Bílý dům zde říká, že si je vědom toho, že na Blízkém východě, zejména v Saúdské Arábii, vyvolal znepokojené, protože Saúdská Arábie pečuje o křehký mír v Jemenu. Říká však, že neměl na výběr, že poslední tři měsíce Húsíje varoval, aby přestali, aby zastavili tyto útoky v Rudém moři, a že prostě neposlechli. A pak přišlo úterý, které bylo pro prezidenta Bidena zřejmě tou kapkou, která zlomila velbloudí hřbet. Zjevný útok, podle Bílého domu na americkou obchodní loď a plavidlo námořnictva v Rudém moři, po kterém podle Bílého domu nezbylo než jednat. Stále však trvají na tom, že se stejně jako všichni ostatní obávají, aby se z toho nestal širší konflikt, a právě proto prý podnikli akci, kterou včera večer podnikli společně s Velkou Británií. Zastihla jsem mluvčího Rady pro národní bezpečnost tady v Bílém domě, Johna Kirbyho. A začala jsem tím, že jsem se ho zeptala právě na to, že je zřejmé, že by tyto údery včera v noci nevyhnutelně povedou k eskalaci konfliktu.





John Kirby: Húsíové mají na výběr, měli na výběr v předchozích měsících.









Reportérka: Pokud se rozhodnou pro eskalaci, což je to, co říkají, že udělají, co pak udělá Amerika? Kam to povede? Určitě se pak konflikt potenciálně vymkne kontrole, máme tu situaci, kdy Joe Biden zoufale usiloval, aby nenastala?

1

986

Ne, vůbec ne. Ve skutečnosti cíle, které jsme zasáhli, byly záměrně navrženy tak, aby degradovaly a narušily schopnost Húsíů pokračovat v těchto bezohledných útocích v Rudém moři. Takže dnes zde provedeme vyhodnocení a v nadcházejících hodinách budeme mít lepší představu o tom, jaký přesně byl dopad těchto úderů. Ale všechno, co měly udělat, bylo snížit napětí.Ano, ale Húsíové řekli, že budou podnikat odvetné kroky.Nepředbíhejme. Uvidíme, jaká bude reakce. Slyšel jsem, co říkali. Budeme to velmi, velmi pozorně sledovat. A pokud budeme muset přijmout další opatření, tak je přijmeme.Existuje riziko, že Amerika ztratí přátele v regionu právě v tuto nevhodnou dobu?Určitě chápeme, že země v regionu jsou těmito včerejšími údery znepokojeny. Sakra, máme obavy, aby se situace nevyhrotila, takže jsme zasáhli radarová stanoviště, aby nemohli navádět ty rakety. Zasáhli jsme odpalovací stanoviště, aby nemohli ty rakety odpálit. Zasáhli jsme skladiště, aby nemohli ty rakety skladovat.Nezasáhli jste civilisty?Nemám úplné vyhodnocení škod. Právě teď jsme viděli nějaké zprávy, že mohlo dojít k nějakým obětem. Řekl bych vám, že každý z těchto cílů byl vojenským cílem.Husiové říkají, že to dělají kvůli Palestincům, kvůli tomu, co se děje v Gaze?Tak to prostě není.Měly by být USA vůči Izraeli tvrdší, přísnější, pokud jde o omezení civilních obětí v Gaze?Musím prostě zpochybnit premisu otázky. Není to tak, že bychom s Izraelci nemluvili od samého počátku probíhající války. Velmi důsledně jsme hovořili o tom, že je třeba, aby snížili počet civilních obětí a byli přesnější, opatrnější a uvážlivější. Nyní hovoří o přechodu do nové fáze války s nižší intenzitou. Na naše naléhání a s naším povzbuzením.Ale o 23 000 mrtvých později?Příliš mnoho mrtvých. Příliš mnoho lidí bylo v tomto konfliktu zabito a zraněno a víme, že mnoho tisíc lidí v Gaze bylo postiženo, že mnoho dalších tisíc lidí bylo zraněno, statisíce lidí byly vysídleny, všichni chceme, aby tato válka skončila. Ale nezapomínejme, jak začala bezohledným vražděním nevinných izraelských civilistů a vzetím rukojmí několika set nebo více jejich rodinných příslušníků. Tím tato válka začala. Izrael má plné právo se bránit.Zdroj v angličtině ZDE