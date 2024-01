Jihoafrická žaloba ohledně genocidy proti Izraeli je nedokonalá, ale přesvědčivá. Může vyhrát

13. 1. 2024

V haagském procesu se obě strany do značné míry vyhýbají důkazům, které odporují jejich verzi. Přesto jsou argumenty Jihoafrické republiky silné

Zjištění pravděpodobné genocidy by bylo pro zemi, která vznikla jako útočiště před genocidou, velmi stigmatizující, zvýšilo by značný tlak na Netanjahua, aby přestal, a Bidenovi by značně ztížilo další bezpodmínečné poskytování zbraní a vojenské pomoci Izraeli, píše Kenneth Roth, donedávna ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch.



Sledovat debatu právníků Jihoafrické republiky a Izraele o tom, zda Izrael páchá v Gaze genocidu, bylo jako pozorovat dvě verze reality, které se sotva protínají.



Obě skupiny obhájců, kteří vystupovali před mezinárodním soudem v Haagu, se do značné míry vyhýbaly nejsilnějším důkazům, které odporovaly jejich verzi, a absence věcného slyšení nebo jakéhokoli dotazování znamenala, že je nejasné, jak soudci spor vyřeší. Přesto bych se vsadil, že případ Jihoafrické republiky byl natolik silný, že soud uloží Izraeli některá předběžná opatření v naději, že zmírní obrovské civilní škody způsobené izraelským přístupem k boji proti Hamásu.





Genocida, jak je definována v široce ratifikované smlouvě, má v zásadě dva prvky. Za prvé, pachatel se musí dopustit určitých činů proti cílové skupině, jako je "zabití" nebo "úmyslné způsobení ... životních podmínek, které mají vést k jejímu úplnému nebo částečnému fyzickému zničení". Za druhé, tyto činy musí být spáchány s genocidním úmyslem, což znamená "úmysl zcela nebo zčásti zničit národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou". Obě části trestného činu byly v Haagu právníky hluboce zpochybňovány.





Jihoafrický právní tým popsal strašlivé podmínky v Gaze pod izraelským bombardováním, včetně více než 23 000 mrtvých, což je 1 % obyvatelstva, z toho odhadem 70 % žen a dětí. Dalších 7 000 může být pohřbeno v sutinách. Přibližně 85 % obyvatelstva - 1,9 milionu lidí - bylo vysídleno. Asi 65 000 obytných jednotek bylo zničeno nebo se staly neobyvatelnými a dalších 290 000 bylo poškozeno, takže půl milionu lidí nemá domov, kam by se mohli vrátit. V době obrovské potřeby lékařské péče byly uzavřeny dvě třetiny nemocnic v Gaze.

Podobně rozpolcený byl i spor o genocidní záměr. Jihoafrická republika citovala známá prohlášení vysokých představitelů: Jihomoravský ministr obrany Yoav Gallant se zmínil o boji proti "lidským zvířatům", přičemž nemluvil, jak nyní tvrdí, pouze o Hamásu, ale v diskusi o obléhání, které se týká všech obyvatel Gazy; prezident Isaac Herzog prohlásil, že "tato rétorika o tom, že civilisté si toho nejsou vědomi, že se jich to netýká", je falešná, protože civilisté "mohli povstat" proti Hamásu, přestože se jedná o brutální vojenskou diktaturu; a dvakrát se odvolal premiér Benjamin Netanjahu na Amáleka, na biblický příkaz zabít každého "muže a ženu, nemluvně a kojence".



Izraelští právníci tvrdili, že se jednalo o "náhodné" výroky, nikoli o formální vládní příkazy, které však pronesli nejvyšší izraelští představitelé. Jihoafričtí právníci také ukázali mrazivé video, na němž se velká skupina izraelských vojáků odvolává na Amáleka, když tančí a zpívá, že "neexistují nezúčastnění civilisté". To naznačuje, že genocidní poselství se dostalo do jejich povědomí.



Jihoafričtí právníci také ukázali, jak se vojáci radují ze zničení vesnice, z níž stoupají obrovské oblaky dýmu - což je sotva péče o životy civilistů, kterou popsali izraelští právníci. A nepomohlo ani to, že izraelské ministerstvo zahraničí obvinilo Jihoafrickou republiku, která hájí palestinské civilisty, že "funguje jako legální ruka Hamásu", jako by civilisté byli Hamás.



Při argumentaci proti genocidnímu záměru izraelští právníci opakovaně zdůrazňovali varování, která byla civilistům dávána, aby se evakuovali. Jihoafričtí právníci však poznamenali, že izraelské síly pokračovaly v bombardování údajně "bezpečných" oblastí, kam byli civilisté posíláni, ale izraelské síly obviňovaly Hamás, že odtud bojuje. Neodpověděly na jihoafrické tvrzení, ověřené deníkem New York Times, že izraelské síly shodily v těchto oblastech asi 200krát bomby o hmotnosti 1000 kg.



Podobně se rozcházely i názory na humanitární podmínky. Izraelští právníci vyzdvihovali izraelské úsilí o poskytování humanitární pomoci, ale kromě obviňování Hamásu z toho, že někdy pomoc krade, se nezabývali podstatnými byrokratickými a vojenskými překážkami, které Izrael kladl dodávkám pomoci, což vedlo k tomu, že se jí dostalo příliš málo. V současné době je asi 80 % lidí v Gaze vystaveno "vysokému riziku" vyhladovění a smrti.



Jak to vyřešit? Izrael pochopitelně uvažuje o genocidě v souvislosti s holocaustem, ale "konečné řešení" není jedinou verzí. Genocida může být prostředkem, nejen cílem. Když Mezinárodní soudní dvůr vydal předběžná opatření proti Myanmaru, což je nejvíce analogický případ, neměla myanmarská armáda za cíl zabít všechny Rohingy, ale pouze tolik - počet srovnatelný s počtem obětí v Gaze -, aby 730 000 lidí uprchlo do Bangladéše.



Ačkoli Netanjahu v předvečer soudního jednání popřel touhu vyhnat palestinské civilisty z Gazy, jeho vysocí ministři otevřeně prosazovali "dobrovolnou" emigraci. Jedním ze způsobů, jak chápat devastaci a strádání v Gaze, je snaha využít příležitosti, kterou Hamás poskytl k vymazání přibližně 2 milionů Palestinců z demografické bilance v rámci "reality jednoho státu", kterým se kvůli rozšiřování osad Izrael a Palestina staly.



Izraelští právníci poznamenali, že by bylo nespravedlivé, kdyby soud nařídil Izraeli zastavit boje v Gaze, jak to zřejmě požaduje Jihoafrická republika, zatímco Hamásu, který není účastníkem řízení mezi státy, by nic takového nařízeno nebylo. Právníci se rovněž ohradili proti tomu, aby jim bylo nařízeno "upustit" od páchání genocidy, protože by to naznačovalo předjímání konečné podstaty případu. K zajištění předběžných opatření v této rané fázi řízení stačí, aby Jihoafrická republika prokázala, že je pravděpodobné, že dochází ke genocidě.



Soud by mohl tento rozdílný přístup vyřešit tím, že by nařídil Izraeli, aby se zdržel některých zdánlivě genocidních akcí, jako je používání obrovských bomb v obydlených oblastech, omezování humanitární pomoci a vyřazování nemocnic z provozu. To stále ponechává jednání Hamásu neřešené, ale orgánem, který by mohl promluvit k Hamásu, je Mezinárodní trestní soud (ICC), jehož žalobce izraelská vláda vykázala z Gazy, protože by mohl stíhat i izraelské představitele.



Mezinárodní soudní dvůr nemá jinou možnost, jak nařídit dodržování předpisů, než prostřednictvím aktu Rady bezpečnosti OSN, který by vláda USA mohla vetovat. Izraelská vláda, která legitimitu soudu uznala tím, že případ projednávala, však bude mít problém ignorovat nepříznivé rozhodnutí. Navíc by nález o pravděpodobné genocidě hluboce stigmatizoval zemi, která vznikla jako útočiště před genocidou, což by zvýšilo značný tlak na Netanjahua, aby přestal, a Bidenovi by značně ztížilo další bezpodmínečné poskytování zbraní a vojenské pomoci. To by mohlo mít obrovský význam pro záchranu životů palestinských civilistů.



Reakce Izraele byla zčásti spin, zčásti byla seriózní. Jeho opakované odvolávání se na strašlivý útok Hamásu ze 7. října a údajné genocidní snahy Hamásu jsou irelevantní, protože zvěrstva jedné strany neospravedlňují genocidu druhé strany. Argument Izraele o vlastní sebeobraně je irelevantní, protože legitimní obrana neumožňuje genocidu.Izraelští právníci však přineslii závažnější argumenty, když ze škod vinili praktiky Hamásu, který se usadil mezi civilním obyvatelstvem. Hamás sice projevuje bezcitnou lhostejnost k životu civilistů, ale to často činí i Izrael. I když nepřítel používá lidské štíty, musí se útočník zdržet palby, pokud by předpokládané škody na civilním obyvatelstvu byly nepřiměřené očekávané vojenské výhodě. Izraelské síly toto pravidlo pravidelně porušují.Izraelští právníci poznamenali, že Hamás vybudoval tunely pod civilními stavbami a střílel z nich, ale nikdy se nezabývali bodem, který opakovaně uváděla Jihoafrická republika - že v reakci na to Izrael svrhl obrovské tisícikilogramové bomby do hustě obydlených oblastí navzdory jejich předvídatelně ničivým následkům. Izrael se nezabýval ani zprávami, že téměř polovina jeho bomb svržených na Gazu byly nepřesné "hloupé" bomby, které přispěly k tomu, co prezident Biden nazval "nerozlišujícím bombardováním" - což je rovněž válečný zločin.Izraelští právníci obvinili Hamás z využívání nemocnic k vojenským účelům, ale nikdy nepředložili definitivní důkaz, který by podpořil tvrzení amerických a izraelských zpravodajských služeb, že pod hlavní nemocnicí al-Šifa v Gaze bylo "velitelské středisko", ani nevysvětlili, proč několik pušek a jediný tunel, které tam byly skutečně nalezeny, ospravedlňují uzavření tohoto zásadního zdravotnického zařízení ve chvíli, kdy to bylo hluboce potřebné.