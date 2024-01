Bombardovat Jemen Amerika a Británie neměly

13. 1. 2024

čas čtení 4 minuty

Česko samozřejmě nekriticky podporuje, cokoliv dělá Amerika. Naštěstí jinde není postoj tak přímočařě podlézavý.

V pravidelném sobotním diskusním pořadu s posluchači rozhlasu BBC se hodně hovořilo právě o bombardování Jemenu. Pořad začal takto:

Moderátorka: Dobré odpoledne. Vítejte v pořadu Any Answers. Jak jste slyšeli ve zprávách, včera večer došlo k novým leteckým úderům na Jemen a předtím ke společné operaci USA a Velké Británie, která zaútočila na Húsíe v Rudém moři. Takže to činí Blízký východ více nebo méně nestabilním místem? Mělo se Spojené království těchto útoků zúčastnit bez předchozího rozhodnutí parlamentu? Měla bych říci, že Húsíové dnes skončili s tím, že včerejší noční útoky amerického letectva nijak nesnížily jejich schopnost útočit na lodě v Rudém moři. Zajímalo by mě, jak by podle vás měli naši představitelé reagovat na dění v Rudém moři, . (...)

Začněme dnes odpoledne Blízkým východem, John Burley volá z Greenocku v Inverclyde. Jste náš první volající. Vítejte.

Posluchač: Dobré odpoledne, Anito. Přejdu rovnou k věci. Jsem přesvědčen, že je to celé tak trochu předvolební agitace. Mělo se jednat a ne hned bombardovat. A jde mi o to, že právě v tuto chvíli Egypt přichází o 700 000 liber za každou loď, která neprojede Suezem. Takže oni jsou jedním z klíčových hráčů, kteří mohli jednat. Dobré odpoledne, Anito. Přejdu rovnou k věci. Jsem přesvědčen, že je to celé tak trochu předvolební agitace. Mělo se jednat a ne hned bombardovat. A jde mi o to, že právě v tuto chvíli Egypt přichází o 700 000 liber za každou loď, která neprojede Suezem. Takže oni jsou jedním z klíčových hráčů, kteří mohli jednat.

A náš zájem o Jemen, máte také Spojené arabské emiráty, protože se jedná o úsek jen asi 30 km tohoto úzkého kousku, kde musí být dohled, a celá ta oblast je sud střelného prachu, a já mám pocit, že měl být svolán britský parlament a mělo se jednat a získat k řešení další lidi, kteří jsou, řekněme, onoho přesvědčení. A tím myslím islámské země, které jednají s islámskými lidmi. Oni přece mají něco proti Západu, Američanům, Britům a všem ostatním. Ať se s touhle situací vypořádají oni sami.





Protože jedna věc, kterou ty muslimské země opravdu řeší, jsou peníze. Peníze pro ně znamenají hodně a mám pocit, že kdyby naše lodě od nynějška pluly kolem Mysu dobré naděje, dali bychom jim čas, aby si to mezi sebou vyřídili.





Tohle americké a britské bombardování právě teď jen nahrává Hamásu a húsijským povstalcům, Íránu, ti si mnou ruce, protože jim to nahrává.





Moderátorka: Mě zajímá ta myšlenka, že parlament měl být svolán předtím, než byla tato akce provedena. Rishi Sunak ovšem řekl, že bylo důležité vyslat podle jeho slov silný signál Húsíům: ustupte, nebo jinak -



Posluchač: Poslouchejte, Anito. Na věc se Sunak vrhl příliš rychle. Nechtěl nic řešit s parlamentem, protože toho má momentálně hodně a máme tu ještě jinou válku, ale nejsme ve válečném stavu. Máme válku na Ukrajině a to nás bude hodně stát a na to bychom se měli zaměřit, protože tam nesmíme selhat. To je evropská záležitost. Neměli bychom se angažovat na Blízkém východě.





Moderátorka: Promiňte mi, že to říkám, dobře, ale i když Johne, a to velmi stručně, říkáte, podívejte se, to není náš problém. Už teď cena ropy stoupá. Velcí výrobci říkají, že musejí zastavit výrobu. Volvo včera večer řeklo, víte, dva týdny v celé výrobě v Belgii jsou zastaveny, Tesla, všechno ostatní, to na ně má taky dopad.





Posluchač: Promiňte. Promiňte, poslouchejte.





Posluchač: Ne, Anito. Anito. V tuto chvíli jsou to druhořadé záležitosti. Hlavní pozornost í musí býtg Ukrajina. Ty ostatní věci se časem vyřeší, ale tohle bylo uspěchané. Bylo to uspěchané a mohlo se to nechat na vyřešení v průběhu několika příštích měsíců. Nemuselo se to stát včera ani předevčírem. Tohle byla politická účelovost. Je mi líto.







Zdroj v angličtině ZDE

-1

1183

Má to taky dopad. Nebo ne?