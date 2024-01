Indie se po problémech s platbami rozhodla koupit místo ruské saúdskou ropu

12. 1. 2024

čas čtení 2 minuty

Největší indické rafinerie se rozhodly nakoupit další dodávky ropy ze Saúdské Arábie poté, co se potýkaly s problémy s placením za barely z Ruska. Největší indické rafinerie se rozhodly nakoupit další dodávky ropy ze Saúdské Arábie poté, co se potýkaly s problémy s placením za barely z Ruska.

Podle agentury Reuters s odvoláním na zdroje z odvětví plánují dvě největší státní indické rafinerie - Indian Oil Corp a Bharat Petroleum Corp - koupit 2 miliony barelů od saúdské státní korporace Saudi Aramco s dodáním v únoru. Indian Oil se obrátila na Rijád a počítá také s dalšími dodávkami ropy ze západní Afriky místo ruské třídy Sokol, řekl agentuře Reuters jeden ze zdrojů.

Indické rafinerie v listopadu a prosinci neobdržely nejméně 6 milionů barelů ropy Sokol: Tankery s ropou, která se těží na Kamčatce, stály týdny u pobřeží jižní Asie a čekaly na vyložení a pak odpluly k novým kupcům.

Podle zdroje agentury Reuters se vyskytly potíže s platbami za ropu. Dceřiná společnost Rosněfti nebyla schopna otevřít účet ve Spojených arabských emirátech pro indické zákazníky, kteří by mohli platit v dirhamech. V důsledku toho se dodávky ruských barelů do Indie snížily o třetinu, na minimum za 11 měsíců: V prosinci činily pouze 1,5 milionu barelů denně, ačkoli v květnu dosáhly 2,15 milionu. Indický ministr ropného průmyslu Hardep Singh uvedl, že problém s ruskou ropou není v platbách, ale v cenách: Slevy na Sokol se prudce snížily a rafinerie dávají přednost jiným dodavatelům.

Objem nákupů v Rusku je "jen funkcí ceny, za kterou jsou naše továrny ochotny nakupovat," řekl Singh na začátku ledna. Saúdská ropa vychází vstříc indické poptávce: V lednu království oznámilo slevy pro zákazníky po celém světě a pro asijské země u své hlavní třídy Arab Light snížilo cenu o 2 dolary za barel.

Zdroje agentury Reuters trvají na tom, že platby za ruskou ropu zůstávají pro indické rafinerie překážkou, což je v rozporu s prohlášeními úřadů. V loňském roce ruské ropné společnosti navrhly přejít na platby v čínských jüanech, ale to indické straně nevyhovovalo. Platba v rupiích se ukázala být pro Rusko nepřijatelná: Indie nedodává zpětně zboží, za které by mohla být indická měna utracena, do Ruské federace, a v důsledku toho se rupie hromadí v indických bankách. Zdroje agentury Reuters odhadly pozastavenou částku na 40 miliard dolarů, ačkoli úřady a centrální banka Ruské federace ujistily, že objem je nesrovnatelně nižší.

Zdroj v angličtině: ZDE

