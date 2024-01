Britský poštovní skandál: Stovkám postižených poštmistrů budou hromadně zrušeny rozsudky

Cílem tohoto kroku je udělat tlustou čáru za skandálem, ale právní experti tvrdí, že "nesmí být považován za precedens"



Stovkám provozovatelů poštovních úřadů budou během několika měsíců rozhodnutím britského parlamentu zrušeny rozsudky viny v rámci bezprecedentního kroku, který má udělat tlustou čáru za jedním z největších justičních omylů v britské historii.



Vysoce postavení právníci však uvedli, že rozhodnutí přijmout zákon, který zruší tolik soudních verdiktů, je z ústavního hlediska mimořádné a hrozí, že pokud bude považováno za precedens pro budoucí případy, ohrozí nezávislost soudnictví. (Jenže britské soudnictví se tímto neuvěřitelným skandálem zdiskreditovalo tak jako tak.)





Při oznámení tohoto kroku, necelý týden po odvysílání zdramatizovaného seriálu komerční televize ITV o obrovském dlouholetém skandálu britské pošty, která nespravedlivě a neprávem zničila existenci asi patnácti set poštmistrů, které nepravdivě obvinila z krádeže peněz, řekl Rishi Sunak v Dolní sněmovně, že legislativa zprostí viny všechny odsouzené ve skandálu nefunkčního počítačového systému pošty Horizon IT.



Každý, kdo bude odsouzen, dostane předem nabídku 600 000 liber odškodného, nebo bude moci pokračovat v podrobném procesu posuzování jeho případu pokud se bude domnívat, že mu náleží větší odškodné. Těm, kteří jsou součástí samostatného skupinového soudního sporu a kteří již nějaké peníze obdrželi, bude každému nabídnuto 75 000 liber. Bylo oznámeno, že účet ve výši nejméně 450 milionů liber zaplatí daňoví poplatníci.



Ministr obchodu odpovědný za poštovní záležitosti Kevin Hollinrake při představování podrobností plánu poslancům připustil, že plošný přístup by mohl znamenat, že někteří lidé obdrží odškodnění, i když možno byli vinni, ale že toto riziko stojí za to, aby se dlouhé čekání na odškodnění ukončilo.



"Jedná se o jeden z největších justičních omylů v historii našeho národa," řekl Sunak během parlamentních interpelací. "Lidem, kteří tvrdě pracovali, aby sloužili svým komunitám, byly zničeny životy i pověst naprosto bez jejich vlastního zavinění. Obětem se musí dostat spravedlnosti a odškodnění."



Oznámení se setkalo se souhlasem Alana Batese - poštmistra, který 20 let vedl kampaň za odhalení skandálu. "Už bylo na čase," řekl deníku Times. "Podporuje nás teď celá země. Ještě nás čeká spousta práce. Jakmile bude práce hotová, je hotová, my si můžeme trochu odpočinout - ale ještě tam nejsme."



Plán také získal okamžitou podporu labouristů, což znamená, že bez překážek projde parlamentem. Podle právnických organizací by však ministři měli parlamentu i v rámci návrhu zákona poskytnout ujištění, že se jedná o jednorázovou záležitost.



Skotský první ministr Humza Yousaf potvrdil, že všichni odsouzení ve Skotsku v rámci tohoto skandálu budou rovněž očištěni. V dopise Sunakovi uvedl, že chce spolupracovat s britskou vládou, aby zajistil, že oběti v celém Spojeném království budou zproštěny viny. (Ve Skotsku je odlišné, samostatné soudnictví.)





Obvykle by zákon, jako je ten, který navrhl Sunak, o zrušení rozsudků neměl ve Skotsku platnost, ale Yousaf uvedl, že legislativní návrh schválený ve skotském parlamentu by byl nejrychlejším způsobem, jak zajistit, aby platil i na sever od hranic s Anglií.





V rozhovoru pro BBC ve středu večer Hollinrake připustil, že tempo vládní reakce urychlilo drama televize ITV Alan Bates versus britská pošta, které bylo minulý týden odvysíláno ve čtyřech dílech a které vyprávělo příběh Alana Batese, poštmistra, který stojí v čele kampaně proti tomuto skandálu.



V důsledku odvysílání tohoto seriálu se na celý další týden stal tento skandál hlavní zprávou dne.





Dvě různé třídy odškodnění, 600 000 liber na osobu a 75 000 liber na osobu, mají odrážet skutečnost, že druhá skupina, čítající 555 osob, byla součástí skupinové žaloby, která od pošty obdržela vyrovnání v roce 2019 poté, co proti ní vyhrála soudní spor.



Velká část z jejich odškodnění ve výši 43 milionů liber šla však na úhradu právních nákladů. Ti členové této skupiny, kteří se domnívají, že mají nárok na více než 75 000 liber, mohou rovněž projít procesem individuální posuzování jejich případu.



Hollinrake uvedl, že očekává, že ti, kteří byli stíháni poté, co se zúčastnili pilotního programu softwaru, budou mít rovněž nárok na odškodnění.



Pošta neprávem stíhala více než 900 majitelů poboček poštmistrů.





Přestože nakonec uznala svou vinu, do prosince bylo dokončeno pouze 142 přezkumů odvolacích případů. Z toho 93 rozsudků bylo zrušeno, 54 rozsudků bylo potvrzeno, staženo nebo bylo zamítnuto povolení k odvolání. Britské soudnictví nefunguje.









Zatímco plán urychleně očistí a odškodní více než 900 lidí trestně stíhaných poštou poté, co byli v letech 1999-2015 neprávem obviněni z krádeže peněz, paralelně stále zuří politický spor o odpovědnost za tuto aféru.