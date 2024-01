Konec slušného tisku? V Británii je vážně ohrožen jediný levicovější "lidový" deník

15. 1. 2024

čas čtení 4 minuty

Alison Phillips v souvislosti s finančními škrty "končí jako šéfredaktorka deníku Daily Mirror"



'Všeobecně oblíbená' 53letá šéfredaktorka, která vedla noviny od roku 2018, údajně přijala dobrovolnou výpověď.



Alison Phillipsová na konci měsíce opustí funkci šéfredaktorky deníku Daily Mirror v souvislosti s masivními škrty v pracovních místech a rozpočtu celé mateřské společnosti tohoto bulvárního listu.



Třiapadesátiletá Phillipsová přijala dobrovolnou výpověď v době, kdy společnost Reach, která vlastní Mirror, Express a desítky místních novin, prosazuje největší roční redukci pracovních míst v britském novinovém průmyslu za poslední desetiletí.

'Všeobecně oblíbená' 53letá šéfredaktorka, která vedla noviny od roku 2018, údajně přijala dobrovolnou výpověď.Alison Phillipsová na konci měsíce opustí funkci šéfredaktorky deníkuv souvislosti s masivními škrty v pracovních místech a rozpočtu celé mateřské společnosti tohoto bulvárního listu.Třiapadesátiletá Phillipsová přijala dobrovolnou výpověď v době, kdy společnost Reach, která vlastní Mirror, Express a desítky místních novin, prosazuje největší roční redukci pracovních míst v britském novinovém průmyslu za poslední desetiletí.



Zdroj z Mirroru uvedl, že Phillipsová byla "všeobecně oblíbená a zaměstnanci ji respektovali pro její vůdčí schopnosti a laskavost". Dodali: "Zajistila, aby Mirror zůstal silným hlasem slušných a soucitných lidí v Británii, protože ona sama je slušná a soucitná.



"I když v Mirroru zůstalo několik skvělých novinářů, mnozí se obávají, že bez Alison v čele je to konec jediného levicového bulvárního deníku ve Velké Británii. Všem je líto Alison, která pro značku a své zaměstnance tvrdě pracovala uprostřed příšerných telefonátů shora."



Phillipsová vedla Mirror od roku 2018, kdy převzala funkci po Peteru Willisovi a stala se první šéfredaktorkou listu od roku 1903. Dříve byla šéfredaktorkou krátce působících novin New Day, dalšího podniku společnosti Reach, která se tehdy jmenovala Trinity Mirror. Za svůj středeční komentář v Mirroru byla v roce 2018 v rámci National Press Awards vyhlášena komentátorkou roku.



Roy Greenslade, bývalý redaktor listu Daily Mirror a bývalý komentátor listu Guardian, napsal na Twitteru, že Phillipsová byla "skvělá redaktorka", a uvedl, že tento vývoj je "tak špatnou zprávou pro Daily Mirror". Dodal, že firma Reach "čelí existenční krizi".



Odchod Philipsové, o němž jako první informoval deník Daily Drone, přišel jen několik měsíců poté, co firma Reach oznámila plány na zrušení zhruba 450 pracovních míst - téměř desetiny všech svých zaměstnanců - ve snaze snížit v roce 2024 provozní náklady o 5 až 6 %.



Za poslední rok Reach zrušil celkem téměř 800 pozic, což je největší roční úbytek pracovních míst v britském novinovém průmyslu za poslední desetiletí. Společnost již v uplynulém roce snížila náklady o 6%, když v rámci úsporných opatření v hodnotě 30 milionů liber po propadu na trhu digitální a tištěné novinové reklamy zredukovala 200 pracovních pozic.



Hodnota Reach se za poslední rok propadla o 30%, protože velké platformy sociálních médií, především Facebook, upozadily zpravodajství, což poškodilo strategii digitálních příjmů společnosti. Společnost ve své aktualizaci výsledků hospodaření za třetí čtvrtletí oznámila 13,7% pokles digitálních příjmů, přičemž počet online zobrazení stránek se za prvních devět měsíců meziročně snížil o 21 %. Mezitím, co příjmy z prodeje novin a inzerce také nadále klesaly, celkové příjmy z tisku se snížily o 6 %.



Jim Mullen, generální ředitel společnosti, nevyloučil další škrty a v listopadu zaměstnancům řekl, že společnost se musí "nastavit tak, abychom vítězili" ve "stále rychlejším, konkurenčním a na zákazníka zaměřeném digitálním světě".



"Naše odvětví má za sebou historii změn a budoucnost bude nepochybně zahrnovat další změny," dodal Mullen.



V červenci 2020 společnost Reach v reakci na pandemii Covidu propustila 550 zaměstnanců, což v té době představovalo přibližně 12 % její pracovní síly.





Mezi tituly společnosti Reach, která je největším komerčním vydavatelem zpravodajství ve Velké Británii, patří deníky Daily Star, Daily Record, Manchester Evening News, Liverpool Echo a síť místních zpravodajských webů Live.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0