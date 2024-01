Írán "eskaloval" napětí na Blízkém východě útokem balistickými raketami poblíž amerického konzulátu v Iráku

17. 1. 2024

Íránské revoluční gardy (IRCG) se v pondělí přihlásily k odpovědnosti za útoky balistickými raketami poblíž amerického konzulátu v severoiráckém městě Irbíl – tento krok popsal vysoký představitel amerických zpravodajských služeb jako "eskalaci" konfliktu na Blízkém východě.

Islámské revoluční gardy, nejmocnější íránská vojenská síla, převzaly odpovědnost za útok na to, co označily za "špionážní centra a shromáždění protiíránských teroristických skupin" poblíž Irbílu v iráckém poloautonomním Kurdistánu, uvedla íránská státní média.

Nebyly žádné počáteční zprávy o amerických ztrátách nebo poškození amerických zařízení, řekl listu The Messenger vysoký představitel americké rozvědky.

Útoky nicméně představovaly to, co tento činitel popsal jako "eskalaci" konfliktu v regionu uprostřed pokračující války v Izraeli a Gaze.

Útoky v severním Iráku přišly krátce po zprávách o útocích IRCG v Sýrii, kde íránská skupina uvedla, že udeřila na to, co popsala jako "teroristické" cíle v odvetě za nedávné sebevražedné bombové útoky v Íránu. K odpovědnosti za tyto útoky se přihlásila teroristická skupina Islámský stát.

"Islámské revoluční gardy... identifikovaly místa, kde se shromažďují velitelé a hlavní elementy spojené s nedávnými teroristickými operacemi, zejména ISIS, na okupovaných územích Sýrie a zničil je odpálením několika balistických raket," uvedl podle agentury AFP web Sepah News.

Alex Plitsas, analytik Atlantické rady, řekl The Messenger, že ohledně íránských útoků v Iráku zůstává mnoho nejasného – ale pokud by byl americký konzulát skutečně cílem, mohlo by to vyvolat reakci Washingtonu.

"Írán k útokům na americké, izraelské a koaliční cíle v regionu od začátku války v Gaze po teroristickém útoku Hamásu v Izraeli 7. října, který zabil 1 200 Izraelců, použil pouze prostředníky," řekl.

"Je to poprvé, co Írán odpálil balistické rakety na cíle v Iráku od doby, kdy režim zahájil to, co charakterizoval jako odvetný úder proti americkým základnám v Iráku po atentátu na bývalého velitele Islámských revolučních gard Kásima Sulejmáního (na začátku roku 2020)."

"Cíl útoku v severním Iráku... je nejasný, i když rakety údajně dopadly poblíž amerického konzulátu v Irbílu. Pokud by byl cílem konzulát, jednalo by se o významnou eskalaci, která by vyžadovala reakci Spojených států," dodal.

Útoky přicházejí několik dní poté, co USA a Velká Británie zahájily dva nálety v Jemenu zaměřené na Húsie, Íránem podporovanou militantní skupinu, která narušuje komerční lodní dopravu v Rudém moři raketami a drony namířenými na nákladní plavidla, což je podle nich akt solidarity s Palestinci.

