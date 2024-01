Zdaňte naše bohatství, vzkazují superbohatí politikům v Davosu

17. 1. 2024

čas čtení 3 minuty

Foto: Abigail Disney, Brian Cox a Valerie Rockefeller



Více než 250 miliardářů a milionářů požaduje, aby politická elita, která se sešla na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, zavedla daně z majetku, které by pomohly zaplatit lepší veřejné služby na celém světě.





"Naše žádost je jednoduchá: žádáme vás, abyste nás, nejbohatší členy společnosti, zdanili," uvedli bohatí lidé v otevřeném dopise světovým lídrům. "Zásadně to nezmění naši životní úroveň, nepoškodí to naše děti, ani to nepoškodí hospodářský růst našich národů. Promění to však extrémní a neproduktivní soukromé bohatství v investici do naší společné demokratické budoucnosti."





Mezi bohatými signatáři ze 17 zemí jsou například dědička společnosti Disney Abigail Disneyová, Brian Cox, který hrál fiktivního miliardáře Logana Roye ve filmu Nástupnictví, herec a scenárista Simon Pegg a Valerie Rockefellerová , dědička americké dynastie.





"Jsme také lidé, kteří mají ze současného stavu největší prospěch," uvedli v dopise nazvaném Hrdí na to, že platí, který se ve středu pokusí předat světovým lídrům shromážděným ve švýcarském Davosu.





"Nerovnost však dosáhla kritického bodu a její cena pro naše riziko ekonomické, společenské a ekologické stability je vážná - a každým dnem roste. Stručně řečeno, potřebujeme jednat hned."







Nový průzkum mezi superbohatými ukazuje, že 74 % z nich podporuje vyšší zdanění majetku, které by pomohlo řešit krizi životních nákladů a zlepšit veřejné služby. Průzkum, který provedla společnost Survation jménem kampaně Patriotic Millionaires, se dotázal více než 2 300 respondentů ze zemí G20, kteří vlastní investovatelný majetek v hodnotě více než 1 milion dolarů bez započtení bydlení, což je řadí mezi 5 % nejbohatších.Z průzkumu vyplynulo, že 58 % respondentů podporuje zavedení 2% daně z bohatství pro lidi s majetkem vyšším než 10 milionů dolarů a 54 % si myslí, že extrémní bohatství je hrozbou pro demokracii.Guy Singh-Watson, britský farmář, který se stal podnikatelem a založil společnost Riverford, která dodává zeleninu v bedýnkách, řekl: "Tento průzkum zřejmě ukazuje, že celý svět, včetně nejbohatších lidí, chce zdanit superbohaté. Kde je tedy proboha vedení našich volených zástupců, kteří mají moc to skutečně udělat? My, ti nejbohatší, už máme nečinnosti plné zuby, a tak se nelze divit, že pracující lidé, kteří stojí na ostrém konci naší zmanipulované ekonomiky, ztratili veškerou trpělivost."Britský Kongres odborových svazů (TUC) loni navrhl, že "skromná" 1,7% daň z bohatství pro 140 000 nejbohatších lidí ve Spojeném království by mohla přinést více než 10 miliard liber, které by pomohly zaplatit veřejné služby.Podle posledního seznamu bohatých, který zveřejnil Sunday Times, disponuje 250 nejbohatších rodin ve Spojeném království celkovým majetkem ve výši 748 miliard liber, což je nárůst oproti 704 miliardám liber v předchozím roce. Na seznamu se objevili například premiér Rishi Sunak a jeho manželka Akshata Murty na 275. místě z 350, přičemž jejich společný majetek činí 529 milionů liber, a 32letý vévoda z Westminsteru s 9,9 miliardami liber na 11. místě.Cox, herec oceněný cenami Emmy a Zlatým glóbem, uvedl: "Žijeme ve druhém 'zlatém věku'. Miliardáři využívají svého extrémního bohatství k hromadění politické moci a vlivu a současně podkopávají demokracii a globální ekonomiku. Už dávno nastal čas jednat. Pokud se naši volení zástupci odmítnou touto koncentrací peněz a moci zabývat, budou následky hrozivé."