HRW: Vyhozena za sdílení analýzy Human Rights Watch

18. 1. 2024





Opravdu přišla novinářka o práci za to, že zveřejnila materiály Human Rights Watch na sociálních sítích?

To je hlavní otázka, kterou si dnes ráno klademe v otevřeném dopise australské televizní společnosti Australian Broadcasting Corporation (ABC), celostátní televizní společnosti v této zemi, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch ve svém denním přehledu.

Média informovala o tom, že byla novinářka Antoinette Lattoufová propuštěna poté, co na svém osobním účtu na sociálních sítích zveřejnila materiál organizace Human Rights Watch.

Konkrétně se jednalo o opětovné zveřejnění obsahu na účtu HRW na Instagramu, který se týkal používání hladomoru izraelskou vládou jako metody vedení války v Gaze. Ke svému re-postu Lattoufová přidala jednořádkové shrnutí: "HRW informuje o hladovění jako válečném nástroji".

Použití hladu jako zbraně, jak jsme již dříve v tomto zpravodaji probírali, je válečným zločinem.









Deník Sydney Morning Herald přinesl reakci stanice ABC, podle níž byla Lattoufová propuštěna, "protože ignorovala pokyn manažerů a sdílela kontroverzní příspěvek organizace Human Rights Watch na sociálních sítích...". ABC uvedla, že Lattoufové bylo řečeno, aby nepsala o "kontroverzních záležitostech", ale ona údajně tento pokyn nedodržela.





Bizarní na tom všem je, že ABC sama informovala právě o zprávě Human Rights Watch, kterou Lattoufová zveřejnila.





Tento incident vyvolal v australských médiích jakousi bouři a někteří zaměstnanci ABC dokonce pohrozili odchodem z práce na podporu své kolegyně. Lattoufová argumentuje nezákonným ukončením pracovního poměru v případu před australskou komisí pro spravedlivou práci.





Odhalení všech skutečností případu samozřejmě necháme na komisi, ale je tu širší otázka, kterou bychom chtěli, aby ABC vysvětlila: opravdu považuje televize věcné zpravodajství o lidských právech za "kontroverzní"?





Pokud ano, jak píše moje kolegyně a ředitelka HRW pro Asii Elaine Pearsonová: "Mohlo by to mít mrazivý účinek na schopnost australských novinářů sdílet lidskoprávní obsah od renomovaných organizací."





Znepokojivé je, že jsme se již dozvěděli, že někteří novináři ABC v obavách ze ztráty zaměstnání mažou své předchozí příspěvky na sociálních sítích, v nichž sdíleli obsah Human Rights Watch.





Samotný koncept svobodných médií je založen na svobodě projevu a dalších základních hodnotách lidských práv. Je to základ nezávislé žurnalistiky. Označením věcného zpravodajství o lidských právech za "kontroverzní" by si médium podřezalo větev, na které sedí.





Novinářům by mělo být nejen umožněno rozšiřovat faktické zpravodajství o lidských právech, ale měli by být k tomu také povzbuzováni. Nikdo by za to nikdy neměl být postihován.









Dopis předsedkyni australské televize ABC Itě Buttroseové ohledně zveřejnění materiálů Human Rights Watch novinářkou

18. ledna 2024

Vážená paní Buttroseová,

obracím se na Vás jménem organizace Human Rights Watch s žádostí o vysvětlení záležitosti, která se objevila v médiích a která se týká novinářky a bývalé zaměstnankyně televize ABC Antoinette Lattoufové, která na svém osobním účtu na sociálních sítích přeposlala analýzu organizace Human Rights Watch.

V článku zveřejněném 16. ledna v deníku Sydney Morning Herald se uvádí: "Důvodem jejího propuštění, jak se uvádí v odpovědi [ABC], je to, že ignorovala pokyn vedoucích pracovníků a sdílela kontroverzní příspěvek na sociálních sítích od organizace Human Rights Watch... ABC uvedla, že Lattoufová dostala pokyn, aby nezveřejňovala příspěvky o "kontroverzních záležitostech"... Vysílací společnost tvrdí, že tento pokyn nedodržela nebo odmítla dodržet."

Dotyčný příspěvek byl opětovným zveřejněním materiálu z účtu Human Rights Watch na Instagramu týkajícího se nové zprávy Human Rights Watch o tom, že izraelská vláda používá hladovění jako metodu vedení války v Gaze. Lattouffopvá přidala titulek "HRW informuje o hladovění jako válečném nástroji".

Human Rights Watch je nezávislá nevládní organizace, která monitoruje a informuje o porušování lidských práv ze strany států i nestátních subjektů ve více než 100 zemích světa. Již více než čtyři desetiletí se snažíme prosazovat dodržování lidských práv.

Na zprávy Human Rights Watch spoléhají média včetně televize ABC, akademici, OSN, vládní úředníci a soudy po celém světě. Ve skutečnosti ABC informovala i o zprávě Human Rights Watch, o které psal Lattoufová.

Je znepokojující, že věcné materiály Human Rights Watch jsou považovány za "kontroverzní". To by mohlo mít mrazivý účinek na schopnost australských novinářů sdílet lidskoprávní materiály od renomovaných organizací. Již jsme se dozvěděli, že někteří novináři ABC ze strachu ze ztráty zaměstnání mažou ze svých profilů na sociálních sítích příspěvky sdílející obsah Human Rights Watch.

Novináři by měli být povzbuzováni k tomu, aby rozšiřovali zpravodajství o lidských právech, a ne za to postihováni. Po celém světě vidíme, že novináři čelí tlaku autoritářských vlád, aby omezily šíření informací o lidských právech. Australský národní vysílatel by měl jít pozitivním, nikoliv negativním příkladem. V opačném případě dopady tohoto případu naznačují, že příspěvky lidskoprávních organizací jsou něčím, co je třeba cenzurovat.

ABC by měla objasnit své zásady týkající se toho, co mohou zaměstnanci přeposílat, včetně práce organizace Human Rights Watch, a zda zaměstnanci v jiných případech čelili propuštění nebo jinému disciplinárnímu opatření za sdílení práce organizace Human Rights Watch nebo jiných lidskoprávních organizací.

Bez znalosti všech skutečností případu se Human Rights Watch nevyjadřuje k podstatě věci, kterou v současné době projednává Komise pro spravedlivou práci.

Rádi s vámi tuto záležitost prodiskutujeme, jakmile se vám to bude hodit.

S pozdravem,

Elaine Pearsonová

ředitelka organizace Human Rights Watch pro Asii





Zdroj v angličtině ZDE

